του Μπάμπη Κελάφη

Για τους μοτοσυκλετιστές καλοκαίρι σημαίνει ταξίδια άλλα και διακοπές με την μοτοσυκλέτα τους, κάτι που είναι γνωστό και ”προγραμματισμένο” άλλα…

Αρκετές φορές η πίεση του χρόνου μας κάνει να αφήνουμε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας μας για την τελευταία στιγμή και αρκετές φορές τελικά ξεκινάμε για ταξίδι ή διακοπές χωρίς να προλάβουμε να κάνουμε έστω ένα βασικό τσεκάρισμα στα 6 αυτά σημεία ελέγχου ελπίζοντας ότι όλα θα είναι εντάξει και συνήθως είναι.

Δυστυχώς όταν κάτι, έστω κάτι απλό, δεν είναι πάει όπως θα θέλαμε στην καλύτερη περίπτωση θα ταλαιπωρηθούμε άλλα πάντα υπάρχει και η χειρότερη που ούτε να την σκεφθούμε δεν θέλουμε.

Το θέμα είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα μπορούμε να το προλάβουμε και να το διορθώσουμε πριν ξεκινήσουμε κάνοντας απλά έναν έλεγχο σε 6 βασικά – για τη σωστή λειτουργία της μοτοσυκλέτας και την ασφάλεια μας – σημεία ελέγχου.

Τα έξι αυτά σημεία σημεία ελέγχου που οπωσδήποτε πρέπει να ελέγχουμε στη μοτοσυκλέτα μας πριν από κάθε ταξίδι άλλα και σε τακτικά διαστήματα, από κάθε εβδομάδα μέχρι το αργότερο μια φορά το μήνα, ανάλογα με τα χιλιόμετρα είναι τα παρακάτω.

Ελαστικά

Τα ελαστικά με την πάροδο του χρόνου, ειδικά το καλοκαίρι, χάνουν πίεση, λίγη άλλα χάνουν και δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε και για αυτό είναι στην κορυφή της λίστας με τα 6 σημεία ελέγχου.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καταπόνηση της δομής τους μιας και ανεβάζουν υψηλές θερμοκρασίες, τη αυξημένη φθορά στην περιοχή δίπλα στο κέντρο (δεξιά και αριστερά) και την αυξημένη πιθανότητα να ”μαζέψουν” κάποιο καρφί ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο με αποτέλεσμα να χάνουν αέρα.

Επίσης οι κατασκευαστές συνιστούν μεγαλύτερες πιέσεις στα ελαστικά όταν η μοτοσυκλέτα είναι φορτωμένη και κινείται διαρκώς με μεγάλες ταχύτητες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ελέγχουμε* πάντα την πίεση στα ελαστικά μας πριν από κάθε ταξίδι και συμβουλευόμαστε το βιβλίο οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή για την πίεση που συνιστά ανάλογα με τη χρήση που θα κάνουμε. Με την ευκαιρία ελέγχουμε οπτικά τα ελαστικά μας για φθορά ή σκισίματα.

*Ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών όταν αυτά είναι κρύα.

Αλυσίδα

Η αλυσίδα κίνησης της τελικής μετάδοσης είναι το εξάρτημα που χρειάζεται πιο τακτική συντήρηση στις μοτοσυκλέτες, πριν από αρκετά χρόνια οι απλές αλυσίδες τυπικά ήθελαν καθάρισμα λίπανση και τέντωμα κάθε 500 χιλιόμετρα.

Μπορεί οι σύγχρονες αλυσίδες O-Ring έχουν σημαντικά αυξημένη αντοχή αλλά παραμένουν ένας τομέας που χρειάζεται τακτική συντήρηση και προσοχή.

Πριν από κάθε ταξίδι ελέγχουμε το τέντωμα της αλυσίδας με βάση τις προδιαγραφές που αναφέρει το βιβλίο* κατασκευαστή και ρυθμίζουμε ανάλογα, σημαντικό είναι να μην το παρατραβήξουμε με το τέντωμα.

Αν προσπαθώντας να τεντώσουμε την αλυσίδα δούμε ότι οι ρεγουλατόροι δεν έχουν άλλη διαδρομή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε το σετ αλυσίδας και γραναζιών.

Με την ευκαιρία λαδώνουμε την αλυσίδα με ένα ειδικό σπρέι χωρίς να το παρακάνουμε για να μην γεμίσουμε τα πάντα, μαζί και το πίσω λάστιχο, με λάδι αλυσίδας.

Για τις μοτοσυκλέτες που έχουν άξονα στην τελική μετάδοση καλό είναι να γνωρίζουμε κάθε πότε θέλει αλλαγή λαδιών ή (στις σύγχρονες BMW) προληπτική αντικατάσταση ο άξονας, το ίδιο ισχύει και για τις μοτοσυκλέτες και τα σκούτερ που έχουν τελική μετάδοση με ιμάντα μιας και όλοι οι ιμάντες έχουν χιλιομετρικό όριο ζωής.

*Σε πολλές μοτοσυκλέτες υπάρχει αυτοκόλλητο πινακάκι στο κάλυμμα της αλυσίδας ή στο ψαλίδι που αναφέρει το πόσο πρέπει να είναι το ”ελεύθερο παίξιμο” της αλυσίδας.

Φρένα

Τα φρένα παρά το ότι είναι σημαντικότατα δεν θέλουν τακτική φροντίδα, τακάκια όταν φαγωθούν και υγρά κάθε δυο χρόνια.

Αλλά ακριβώς επειδή η καλή λειτουργά τους είναι θέμα ασφάλειας πριν από κάθε ταξίδι ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά στα υγρά φρένων.

Αν η στάθμη είναι χαμηλή τότε πρώτα ελέγχουμε τη φθορά στα τακάκια των φρένων, όταν τα τακάκια είναι λίγο πριν την αλλαγή τότε η στάθμη στα υγρά δείχνει χαμηλή.

Στην περίπτωση που τα τακάκια είναι πολύ φαγωμένα τότε πρώτα αλλάζουμε τακάκια με καινούργια και μετά, αν χρειάζεται, συμπληρώνουμε υγρά.

Με την ευκαιρία ελέγχουμε την κατάσταση των δίσκων και το πάχος τους με βάση πάντα τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Ψυκτικό υγρό

Το σύστημα ψύξης των σύγχρονων κινητήρων, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι με ψυκτικό υγρό (μίγμα απιονισμένου νερού με αντιψυκτικό – αντιπηκτικό).

Η στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής (το μικρο διάφανο πλαστικό δοχείο) πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις γραμμές – ελάχιστο και μέγιστο.

Δυστυχώς το δοχείο διαστολής είναι συνήθως τοποθετημένο σε δυσπρόσιτο σημείο με περιορισμένη ορατότητα.

Οπότε είναι ένας έλεγχος που πρέπει να κάνουμε ημέρα ή σε μέρος με καλό φωτισμό, σε ορισμένα μοντέλα ίσως χρειαστεί να βγάλουμε κάποιο πλαστικό κάλυμμα για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση και ορατότητα.

Επίσης αυτός είναι ένας έλεγχος που πρέπει πάντα να κάνουμε με τον κινητήρα κρύο, αφ’ ενός ενός για να δούμε την πραγματική στάθμη του ψυκτικού υγρού και αφ’ ετέρου για να μην καούμε στην περίπτωση που πρέπει να ανοίξουμε την τάπα του δοχείου για να συμπληρώσουμε ψυκτικό υγρό.

Σε περίπτωση ανάγκης μπορούμε, προσωρινά, να συμπληρώσουμε το ψυκτικό υγρό που λείπει με σκέτο απιονισμένο νερό.

Λάδι κινητήρα

Ο έλεγχος της στάθμης λαδιού κινητήρα είναι από τους πιο βασικούς, σημαντικούς και απλούς ελέγχους.

Απλά ελέγχουμε τη στάθμη του λιπαντικού πάντα με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι στα ταξίδια κάνουμε πολλά χιλιόμετρα σε σύντομο διάστημα και η, όποια, κατανάλωση λαδιού είναι συνήθως αυξημένη όταν ο κινητήρας δουλεύει συνεχεία στις υψηλές στροφές.

Επίσης αν ο κινητήρας έχει δείξει σημάδια αυξημένης κατανάλωση λαδιού είναι φρόνιμο να επαναλάβουμε τον έλεγχο μετά από περίπου 1.000 με 2.000 χιλιόμετρα ή τακτικότερα.

Προσοχή στις μοτοσυκλέτες που δεν έχουν ματάκι για τον έλεγχο στάθμης λαδιού τότε μετράμε τη στάθμη την τάπα ελέγχου ξεβιδωμένη.

Γενικά ελέγχουμε τη στάθμη των υγρών – λάδια, υγρά φρένου και ψυκτικό υγρό – με την μοτοσυκλέτα στο κεντρικό σταντ σε επίπεδο έδαφος.

Αν η μοτοσυκλέτα μας δεν είναι εφοδιασμένη με κεντρικό σταντ τότε την κρατάμε σε κάθετη προς το έδαφος θέση.

Φώτα και μπαταρία

Τέλος στα σημεία ελέγχου βάλαμε τα φώτα και την μπαταρία στην 6η θέση όχι γιατί είναι μικρότερης σημασίας άλλα γιατί είναι εύκολα στον έλεγχο.

Πριν ξεκινήσουμε ελέγχουμε τα φώτα, ειδικά την μεγάλη σκάλα (πορείας), που σπάνια χρησιμοποιούμε στην πόλη και τη λειτουργία του στοπ στο πίσω φανάρι.

Οι σύγχρονες μοτοσυκλέτες με εξελιγμένα ηλεκτρονικά δεν παίρνουν εμπρός χωρίς μπαταρία ή με ”άδεια” μπαταρία. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξεκινάμε ταξίδι αν η μπαταρία μας έχει δείξει σημάδια ότι δεν έχει ακόμα πολύ ζωή (δυσκολεύεται, ειδικά το πρωί, να γυρίσει τον κινητήρα ή δεν κρατάει φόρτιση).

Τα παραπάνω έξι σημεία ελέγχου, πριν από το ταξίδι ή τις διακοπές, είναι τα βασικά και πιστεύουμε ότι κάποιος με μέτριες τεχνικές γνώσεις, τα εργαλεία της μοτοσυκλέτας και το βιβλίο Οδηγιών χρήσης του Κατασκευαστή μπορεί εύκολα να ολοκληρώσει την διαδικασία.

Για τους λιγότερο έμπειρους ή αυτούς που προτιμούν την ευκολία, τη σιγουριά και την ασφάλεια που προσφέρει ένα ειδικευμένο συνεργείο μοτοσυκλετών άλλα δεν πρόλαβαν θα λέγαμε ότι αξίζει η καθυστέρηση για λίγες ώρες ή μια ημέρα του ταξιδιού από το ενδεχόμενο της βλάβης και της αναμονής για οδική βοήθεια στην Εθνική Οδό ή κάπου στο πουθενά…