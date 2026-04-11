του Δημήτρη Διατσίδη

Πρόσφατη φόρμα και δυναμική έδειξε ο Ιταλός αναβάτης των WorldSBK, ο Nicolo Bulega της Aruba.it Racing – Ducati, που φτάνει στην πίστα TT Circuit Assen ως πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος, έχοντας κερδίσει τους πρώτους 6 Αγώνες της σεζόν 2026.

Ο συναθλητής του, Iker Lecuona, βρίσκεται 2ος στη βαθμολογία, 56 βαθμούς πίσω, έχοντας εξασφαλίσει δύο δεύτερες θέσεις στον προηγούμενο Γύρο.

Το προβάδισμα των 56 βαθμών του Bulega μετά από 6 Αγώνες αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο σε αυτό το στάδιο μιας σεζόν WorldSBK. Μόνο ο Carl Fogarty είχε μεγαλύτερη διαφορά το 1995, όταν προηγούνταν του Mauro Lucchiari με 68 βαθμούς (140–72).

3ος στη βαθμολογία με 60 βαθμούς είναι ο Axel Bassani για την bimota by Kawasaki Racing Team, ενώ ακολουθεί ο rookie Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) με 56 βαθμούς. Ο Πορτογάλος αναβάτης πηγαίνει στο Assen με εξαιρετική φόρμα, μετά από τρία βάθρα στον εντός έδρας Αγώνα του στο Portimao.

Τα αδέλφια Lowes συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα του Πρωταθλήματος: ο Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) είναι 5ος με 48 βαθμούς, ενώ ο Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) είναι 6ος, με διαφορά 5 βαθμών πιο πίσω.

Νέα ομάδων & αναβατών

Μετά την απουσία του από τους Γύρους της Αυστραλίας και της Πορτογαλίας, ο τραυματίας Jake Dixon (Honda HRC) θα απουσιάσει και από τον Ολλανδικό Γύρο. Ο Jonathan Rea συνεχίζει ως αντικαταστάτης του.

Ο Ολλανδός αναβάτης Twan Smits θα συμμετάσχει ως έκτακτη συμμετοχή “Wild Card” με την Team Apreco στον εντός έδρας αγώνα του. Ο Smits έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στο Assen τόσο στην WorldSSP όσο και στην WorldSSP300, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο σηματοδοτεί το ντεμπούτο του στην κατηγορία WorldSBK.

Ιστορική επίδοση

Ο Jonathan Rea κατέχει το απόλυτο ρεκόρ στο Assen, με 17 νίκες στην πίστα TT Circuit, τις περισσότερες που έχει πετύχει οποιοσδήποτε αναβάτης σε μία πίστα του WorldSBK.

Ο Alvaro Bautista της Barni Spark Racing Team είναι ο επόμενος πιο επιτυχημένος ενεργός αναβάτης στο Assen, με 7 νίκες στο ενεργητικό του.

Ο Ολλανδικός Γύρος του 2025 είχε τρεις διαφορετικούς νικητές, συμπεριλαμβανομένων των Nicolo Bulega και Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), ο οποίος χάρισε στην Yamaha την πιο πρόσφατη νίκη της στο WorldSBK.

Ορόσημα & Αναβάτες στο επίκεντρο

Σε ηλικία 26 ετών, 6 μηνών και 2 ημερών το Σάββατο στο Assen, ο Bulega έχει ήδη κατακτήσει 26 νίκες καριέρας στο WorldSBK. Στην ίδια ηλικία, μόνο ο Toprak Razgatlioglu είχε περισσότερες νίκες στην ιστορία του Πρωταθλήματος, με 33.

Με 6 νίκες σε 6 Αγώνες το 2026, ο Bulega έχει επίσης την ευκαιρία να επεκτείνει το σερί του σε 9 συνεχόμενες νίκες. Ένα τέτοιο σερί έχει επιτευχθεί μόνο δύο φορές στην ιστορία του WorldSBK: από τον Neil Hodgson το 2003 και τον Alvaro Bautista το 2019, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν με 11 συνεχόμενες νίκες.

Ο Bulega λοιπόν που τον είδαμε το περασμένο Σάββατο να προπονείται στο Ranch του Valentino Rossi και να είναι κοντά στον Kimi Anonelli, είναι ο οδηγός που σύμφωνα με τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή Toprak Razgatlioglu μπορεί φέτος να κερδίσει όλους τους Αγώνες! Για να δούμε αν μπορεί κάποιος οδηγός, ή κάποιο λάθος του ή κάποιο τεχνικό πρόβλημα να τον σταματήσει…