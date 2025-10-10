του Δημήτρη Διατσίδη

Στο τέλος τριών ημερών δράσης στην πίστα της Guadix της Νότιας Ισπανίας, 8 αναβάτες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στο Red Bull MotoGP Rookies Cup του 2026.

Ο τέλειος καιρός και η καλύτερη ομάδα αναβατών που έχει συγκεντρωθεί ποτέ για το Guadix Selection Event, έκαναν το έργο της επιτροπής εξαιρετικά δύσκολο όσον αφορά τη δημιουργία της λίστας προσκλήσεων. Ήταν μια εντυπωσιακή επίδειξη ταλέντου από τους 113 προσκεκλημένους αναβάτες που εκπροσωπούσαν 38 χώρες και είχαν όλοι ως στόχο τον κόσμο του MotoGP.

Προσκαλεσμένοι Αναβάτες

Travis Borg (Μάλτα)

Fernando Bujosa (Ισπανία)

Afonso Almeida (Πορτογαλία)

Cristian Borrelli (Ιταλία)

Carlos Cano (Ισπανία)

Mateo Marulanda (Κολομβία)

Tibor Varga (Ουγγαρία)

Archie Schmidt (Αυστραλία)

Travis Borg (Μάλτα) 16/7/2009

«Είμαι ο μόνος αγωνιζόμενος σε αγώνες ταχύτητας από την Μάλτα, καθώς υπάρχει μόνο μία πίστα motocross και από εκεί ξεκίνησα, αλλά μόλις μου δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσω μια μίνι μοτοσυκλέτα για αγώνες ταχύτητας, όταν ήμουν περίπου 6 ετών, την ερωτεύτηκα. Είχα δει τον πατέρα μου να αγωνίζεται στην Σικελία, που είναι η πλησιέστερη πίστα για εμάς, οπότε είμαι ενθουσιασμένος που έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ σε όλες τις πίστες του Rookies Cup».

Fernando Bujosa (Ισπανία) 7/7/2009

«Οδηγώ στην Μαγιόρκα από όταν ήμουν τριών ετών. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε τόσους σπουδαίους αναβάτες – Jorge Lorenzo, Joan Mir, Izan Guevara – τόσο ενθουσιασμό και υποστήριξη. Η πρώτη μεγάλη πίστα στην οποία οδήγησα ήταν η Βαλένθια με τη μοτοσυκλέτα Moto 5 στο πλαίσιο της Cuna de Campeones».

Afonso Almeida (Πορτογαλία) 10/8/2009

«Ο πατέρας μου πάντα αγαπούσε τις μοτοσυκλέτες, τα ποδήλατα, τα αυτοκίνητα, τα πάντα. Μόλις δοκίμασα τους αγώνες ταχύτητας, τους αγάπησα. Από τότε άρχισα να προπονούμαι σκληρά, παίρνοντας τα πάντα στα σοβαρά. Είμαι πολύ τυχερός που είχα την υποστήριξη του Miguel Oliveira. Έχει γίνει ένα από τα πρότυπά μου στη ζωή, ως άνθρωπος, όχι μόνο ως αναβάτης. Όπως μου είπε, Αυτό που είναι το όριο σήμερα, δεν είναι το όριο αύριο».

Cristian Borrelli (Ιταλία) 1/1/2010

«Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω στο Selection Event. Είχα τόσο υπέροχη εμπειρία την προηγούμενη φορά που ήμουν αποφασισμένος να επιστρέψω και να τα πάω καλύτερα. Ο πατέρας μου ήταν ερασιτέχνης αναβάτης. Τον παρακολουθούσα όταν ήμουν παιδί και ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να αγωνιστώ σε κάτι όπως το Rookies Cup. Ο ήρωάς μου είναι ο Marc Marquez, οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα να αγωνιστώ του χρόνου στις ίδιες πίστες με αυτόν».

Carlos Cano (Ισπανία) 14/12/2009

«Είμαι από τη Μούρθια και ξεκίνησα να οδηγώ όταν ήμουν μόλις 4 ετών, στη σχολή οδήγησης του Pedro Acosta. Είμαι πολύ τυχερός γιατί έχουμε τόσους καλούς αναβάτες που μας στηρίζουν και μπορώ να προπονούμαι μαζί τους. Dani Holgado, Angel Piqueras, Álvaro Carpe. Είναι υπέροχο να μαθαίνεις από αυτούς και να ακούς τις συμβουλές τους. Μερικές φορές είναι πολύ απλές – ο Dani λέει, Απλά πρέπει να βρεθείς μπροστά».

Mateo Marulanda (Κολομβία) 8/10/2010

«Ξεκίνησα να οδηγώ στο σπίτι μου στην Κολομβία όταν ήμουν περίπου 6 χρονών – είχαμε μόνο μια μικρή πίστα καρτ κοντά μας. Σύντομα όμως μετακομίσαμε στην Ισπανία, όπου υπήρχε επίσης μια τοπική πίστα καρτ, αλλά η πρώτη μου φορά σε κανονική πίστα ήταν στην Βαλένθια με μια μοτοσυκλέτα Moto5. Ο αγαπημένος μου αναβάτης είναι ο Casey Stoner, λόγω του στυλ οδήγησής του και ελπίζω κάποια μέρα να τον γνωρίσω».

Tibor Varga (Ουγγαρία) 15/2/2007

«Είμαι από την Ουγγαρία και ξεκίνησα να οδηγώ στον κήπο του σπιτιού μου με μια μοτοσυκλέτα που μου έκαναν δώρο τα Χριστούγεννα. Τώρα έχω εμπειρία με πολλές διαφορετικές μοτοσυκλέτες – στο Northern Talent Cup, με 600άρα στην Ισπανία και φέτος με MotoE στα Grand Prix. Είναι μεγάλη αλλαγή να αγωνιστώ στο Rookies Cup, αλλά πιστεύω ότι η μοτοσυκλέτα ταιριάζει καλύτερα στο στυλ μου. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Marc Marquez και είναι τόσο ταπεινός, προσιτός άνθρωπος – πολύ ξεχωριστός».

Archie Schmidt (Αυστραλία) 13/6/2009

«Ξεκίνησα με motocross στο σπίτι μου στην Αδελαΐδα, στην Αυστραλία, αλλά όταν δοκίμασα τους αγώνες ταχύτητας με μια μοτοσυκλέτα 150 κυβικών, κατάλαβα αμέσως ότι ήμουν πολύ καλύτερος σε αυτό. Το αγάπησα και θέλω να ακολουθήσω τα πρότυπά μου – τον Marc Marquez και τον Max Quiles. Ο Marc είναι απλά ο καλύτερος και ο Max πιστεύω έχει την τεχνική και την επιθετικότητα για να γίνει επίσης πρωταθλητής. Έχω αγωνιστεί στο Asia Talent Cup, αλλά ξέρω ότι το Rookies είναι ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο».

Στον φετινό τελικό συμμετείχε και ο Έλληνας Παναγιώτης Κολλάρος, ο οποίος έγραψε στο instagram:

«Φοβερή εμπειρία η συμμετοχή μου στο Red Bull Rookies Cup Selection Event, με το επίπεδο του ανταγωνισμού να είναι πραγματικά κορυφαίο».

«Δεν κατάφερα να προκριθώ στον σημερινό τελικό, αλλά αποκόμισα πολύτιμες εμπειρίες που θα με βοηθήσουν να εξελιχθώ και να γίνω καλύτερος. Τώρα επιστρέφουμε στην Ελλάδα για να συμμετάσχω στον τελευταίο αγώνα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος, στην πίστα των Σερρών».

Εμείς να του ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους αγώνες της φετινής και επόμενης χρονιάς, ώστε να τον δούμε και του χρόνου στο Red Bull Rookies Cup Selection Event! Ας μην ξεχνάμε ότι ο μετέπειτα Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP, o Joan Mir πέρασε στο θεσμό στην τρίτη του συμμετοχή!!!