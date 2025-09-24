του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία GWM, μέσω του τμήματος μοτοσυκλετών της, Souo, εργάζεται πάνω σε ακόμη περισσότερα μοντέλα cruiser με 8ακύλινδρους κινητήρες, στο πλαίσιο της σειράς μοντέλων S2000CT.

Η Great Wall Motor (GWM) δεν είναι μια μάρκα που οι περισσότεροι θα συνέδεαν με μοτοσυκλέτες. Γνωστή ως μία από τις πιο καθιερωμένες αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας, η GWM έχει χτίσει παγκόσμια παρουσία με SUV, pickup και ακόμη και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η εταιρεία ήδη κατασκευάζει το ηλεκτρικό Mini σε συνεργασία με την BMW μέσω της Spotlight Automotive, οπότε συνδέεται με την υψηλή τεχνολογία. Τώρα, με το νέο τμήμα μοτοσυκλετών της, Souo, η GWM επενδύει δυναμικά στους 2 τροχούς.

Η τουριστική μοτοσυκλέτα Souo S2000 έκανε εντύπωση πέρυσι, όταν παρουσίασε έναν 8ακύλινδρο boxer κινητήρα 1.999 κ.εκ. Με 151 ίππους στις 6,500 σ.α.λ. και ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 ταχυτήτων με όπισθεν, έδειξε ότι η Souo δεν σκοπεύει να κάνει μικρά βήματα. Στόχευε απευθείας στην Honda Gold Wing – σημείο αναφοράς για την πολυτελή τουριστική κατηγορία – προσπαθώντας να την ξεπεράσει σε προδιαγραφές με περισσότερους κυλίνδρους, περισσότερες ταχύτητες και περισσότερη τεχνολογία.

Τώρα υπάρχει συνέχεια: η S2000CT, η οποία αποκαλύφθηκε μέσω κανονιστικών εγγράφων και παρουσιάστηκε πριν την έκθεση CIMAMotor στην Κίνα. Σύμφωνα με το Cycle World, αυτή η νέα σειρά χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα κινητήρα και την επανασχεδιάζει ως cruiser, με σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από την Honda Rune των αρχών της δεκαετίας του 2000.

4 εκδόσεις cruiser βρίσκονται σε ανάπτυξη. Η LH2000-3 είναι μία cruiser για έναν αναβάτη, ενώ η LH2000-4 προσθέτει θέση και μαρσπιέ για συνεπιβάτη. Οι LH2000-5 και LH2000-6 είναι σε στυλ bagger, με σκληρές αποσκευές – η μία με ζελατίνα και η άλλη χωρίς. Τα βάρη κυμαίνονται από 404 κιλά για την απλή έκδοση μέχρι 427 κιλά για τις bagger, όλες με το ίδιο μεταξόνιο των 1,810 χιλιοστών.

Στα χαρτιά, αυτές οι μοτοσυκλέτες είναι τεράστιες. Αλλά αυτό που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο οι αριθμοί, αλλά η μηχανολογία. Η Souo έχει επανασχεδιάσει την εμπρόσθια ανάρτηση ώστε να μοιάζει με συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί σύστημα διπλού ψαλιδιού τύπου Hossack. Αυτό το χαρακτηριστικό δείχνει ξεκάθαρα πού κατευθύνεται η μοτοσυκλέτα από την Κίνα: πέρα από την αντιγραφή, στρέφεται προς λύσεις μηχανολογίας που συνδυάζουν σχεδιασμό και απόδοση.

Με το μοντέλο S2000 και τώρα το S2000CT, η GWM αποδεικνύει ότι μπορεί να κατασκευάσει μοτοσυκλέτες που μπορούν να συγκριθούν με αυτές της Honda, της BMW ή της Harley-Davidson. Είναι μια τολμηρή προσέγγιση, αλλά φαίνεται πως κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Το τοπίο αλλάζει στον χώρο της μοτοσυκλέτας. Ο ανταγωνισμός φέρνει καλύτερες μοτοσυκλέτες και συχνά καλύτερη αξία. Αν η Souo καταφέρει να προσφέρει αξιοπιστία και καλή υποστήριξη, αυτό ίσως να είναι ένα σημάδι ότι η επόμενη δεκαετία θα περιλαμβάνει σοβαρούς διεκδικητές από μάρκες που κάποτε ήταν άγνωστες. Και ακόμη κι αν δεν δούμε ποτέ στην Ελλάδα αυτές τις μοτοσυκλέτες, το γεγονός ότι υπάρχουν cruiser με 8ακύλινδρο boxer κινητήρα στην άλλη άκρη του κόσμου, κάνει τη σκηνή της μοτοσυκλέτας λίγο πιο ενδιαφέρουσα.