Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Λέσχη Κλασικών Οχημάτων Άρτας διοργανώνει 9ο Φεστιβάλ Κλασικών Οχημάτων από την Παρασκευή 12 έως το Σάββατο 13 Ιουνίου.

Ένα διήμερο γεμάτο κλασσικές μοτοσυκλέτες, κλασικά αυτοκίνητα, λάμψη, ιστορία και δυνατό ήχο!

Η εκδήλωση θα γίνει στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας που θα μεταμορφωθεί στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις των κλασικών και ιστορικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία για ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, όπου θα θαυμάσουν οχήματα-θρύλους που χαρακτήρισαν ολόκληρες εποχές και θα απολαύσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική και δράση!

Ημερομηνίες: Παρασκευή 12 – Κυριακή 13 Ιουνίου 2026

Τοποθεσία: Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας

Είσοδος: Ελεύθερη για όλους!

Πρόγραμμα 9ου Φεστιβάλ Κλασικών Οχημάτων Άρτας

Παρασκευή 12 Ιουνίου

Πρωί: Υποδοχή και τοποθέτηση των οχημάτων στον χώρο.

14:00: Εκκίνηση του Ιστορικού Ράλλυ Πίνδος.

18:00: Επίσημη έναρξη και άνοιγμα της έκθεσης για το κοινό.

20:30: Μοτοπαιχνίδια βραδυπορίας (δεξιότητες για μοτοσικλετιστές).

22:00: Live On Stage: Γιώργος Γάκης & the Trouble Makers – Rock ‘n’ roll ρυθμοί που θα μας ξεσηκώσουν!

Σάββατο 13 Ιουνίου

11:30: Εκκίνηση περιηγητικής διαδρομής – Τα κλασικά οχήματα “οργώνουν” τις ομορφιές της Άρτας.

17:00: Επιστροφή των οχημάτων στον χώρο της έκθεσης.

20:00: Μοτοπαιχνίδια

21:00: Τελετή απονομής αναμνηστικών στους συμμετέχοντες

22:00: Live On Stage: Οι εκρηκτικοί 1550 παίρνουν τη σκυτάλη για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια!

Κυριακή 14 Ιουνίου

14:00: Μεγάλος τερματισμός του Ιστορικού Ράλλυ Πίνδος στο εμβληματικό Γιοφύρι της Άρτας.

Τι άλλο θα υπάρχει:

Street Food – Van Bar – Sweets Corner: Γευστικές επιλογές και δροσερά cocktails για όλη την παρέα.

Vintage Vibes: Μουσικές επιλογές blues, rock και disco.

Activities: Διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Δωρεάν Συμμετοχή για τους Εκθέτες

Έχετε κλασικό όχημα (30+ ετών) σε καλή κατάσταση; Γίνε μέρος της μεγαλύτερης συνάντησης στην Ήπειρο!

Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://forms.gle/dYaHjsnwsmFqp38X6

Πληροφορίες: 6973206939, 6937427005, 6974993974

www.artaclassic.gr