Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP φτάνει σε μια από τις μεγαλύτερες σε μήκος και ωραιότερες ως διαδρομή – με ανηφόρες και κατηφόρες μέσα στο δάσος – πίστες του Πρωταθλήματος, στην πίστα του Brno της Τσεχίας, για τον 9ο Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026. Η πίστα βρίσκεται στη δεύτερη μεγαλύτερο πόλη της χώρας, το Brno και οι θεατές του MotoGP χρειάζεται να κάνουν 200 χλμ. από την πρωτεύουσα Πράγα ή 160 χλμ. από την Βιέννη.
To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3
10:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2
11:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP
14:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3
15:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2
15:55 Δοκιμές MotoGP
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3
10:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2
11:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP
11:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP
13:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3
14:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2
15:45 Tissot Sprint MotoGP
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
10:35 Ζέσταμα MotoGP
11:45 Αγώνας Moto3
13:00 Αγώνας Moto2
14:30 Αγώνας MotoGP