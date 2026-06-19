Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP φτάνει σε μια από τις μεγαλύτερες σε μήκος και ωραιότερες ως διαδρομή – με ανηφόρες και κατηφόρες μέσα στο δάσος – πίστες του Πρωταθλήματος, στην πίστα του Brno της Τσεχίας, για τον 9ο Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026. Η πίστα βρίσκεται στη δεύτερη μεγαλύτερο πόλη της χώρας, το Brno και οι θεατές του MotoGP χρειάζεται να κάνουν 200 χλμ. από την πρωτεύουσα Πράγα ή 160 χλμ. από την Βιέννη.

To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3

10:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2

11:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP

14:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3

15:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2

15:55 Δοκιμές MotoGP

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3

10:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2

11:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP

11:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP

13:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3

14:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2

15:45 Tissot Sprint MotoGP

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

10:35 Ζέσταμα MotoGP

11:45 Αγώνας Moto3

13:00 Αγώνας Moto2

14:30 Αγώνας MotoGP