του Δημήτρη Διατσίδη

Ο 2ος Αγώνας του 2ου Γύρου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSPB του 2026 έγινε στην Ολλανδική πίστα του Assen, με τον Έλληνα Πρωταθλητή Γιάννη Περιστερά να δέχεται ποινή Μεγάλου Γύρου (Long Lap Penalty) και ουσιαστικά εκεί να χάνει κάθε ευκαιρία για τους βαθμούς.

Οι 34 αναβάτες από 16 εθνικότητες, εκπροσωπώντας έξι κατασκευαστές – Aprilia, Kawasaki, Kove, Suzuki, Triumph και Yamaha – παρατάχτηκαν στην εκκίνηση του 2ου Αγώνα με κρύες συνθήκες αέρα στους 11° C και ασφάλτου στους 15°. Ο Έλληνας Πρωταθλητής Γιάννης Περιστεράς #41 ξεκινούσε από την 23η θέση της εκκίνησης, αλλά στο πρωινό Ζέσταμα είχε αντιμετωπίσει ένα περιστατικό που αποδείχτηκε καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα.

Συγκεκριμένα στο 2ο γύρο του Warm Up, ένας οδηγός αντιμετωπίζοντας μηχανικό πρόβλημα βγήκε εκτός πίστας, ο Γιάννης που ακολουθούσε έκοψε το ρυθμό του, με τις κίτρινες σημαίες να ανεμίζουν, αλλά εκείνη τη στιγμή ξαφνικά η μοτοσυκλέτα με το πρόβλημα επέστρεψε απότομα στην πίστα κτύπησε τη μοτοσυκλέτα του Έλληνα οδηγού, που έπεσε και κτύπησε ελαφρά. Αρχικά βρέθηκε στο Ιατρικό κέντρο της πίστας για το κτύπημα που είχε στο χέρι του και μετά πήγε στους Αγωνοδίκες που του ανακοίνωσαν ποινή Μεγάλου Γύρου, αφού είχε πέσει κάτω από καθεστώς κίτρινης σημαίας. Ο Περιστεράς εξήγησε το πως έγινε το περιστατικό, αλλά δεν υπήρχε χρόνος για να εξεταστεί η τηλεμετρία του και η ποινή δεν αποσύρθηκε! Μόνο μετά το τέλος των αγώνων οι Αγωνοδίκες είδαν ότι ο Περιστεράς είχε κόψει κατά 27 χλμ/ώρα σε εκείνο το σημείο, όμως η ποινή είχε ήδη μπει…

Πέρα από αυτό η ομάδα MMR δεν είχε καταφέρει να έχει δεδομένα για τον κρύο καιρό χωρίς το Ζέσταμα και οι πιέσεις στα ελαστικά έμειναν στα ίδια επίπεδα του Σαββάτου.

Αυτό αποδείχθηκε λάθος, καθώς όταν μετά από μια καλή εκκίνηση του Έλληνα οδηγού, αναγκάστηκε στον 3ο γύρο να εκτίσει την ποινή, στη διάρκειά της η πίεση και η θερμοκρασία του μπροστινού ελαστικού έπεσε σημαντικά και από κει και πέρα ο Γιάννης Περιστεράς κατάφερε από την 28η θέση να ανέβει μόνο μέχρι την 24η, καθώς η Aprilia RS660 που είναι ευαίσθητη στις ρυθμίσεις δεν μπορούσε να αποδώσει ανάλογα με τον Αγώνα του Σαββάτου, όπου το #41 κέρδιζε θέσεις μέχρι το τέλος.

Πέρα από την απογοήτευση για την ποινή και το αποτέλεσμα, η ομάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο στην εξέλιξη και τη ρύθμιση της πιο δύσκολης μοτοσυκλέτας του WorldSPB και στοχεύει σε καλύτερες ημέρες στον επόμενο Γύρο που είναι στην πίστα Most της Τσεχίας στις 15 – 17 Μαΐου, στην πίστα όπου ο Περιστεράς το 2023 πήρε την 4η θέση που εξακολουθεί να είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει πάρει ποτέ Έλληνας οδηγός σε Αγώνα Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ – Οδηγός MMR

“Η ποινή μου μετά το πρωινό ατύχημα ήταν εντελώς άδικη, όπως αποδείχτηκε στο τέλος και από την τηλεμετρία. Ευτυχώς το κτύπημα δεν με ενόχλησε στη διάρκεια του αγώνα, αλλά αμέσως μετά το Long Lap η μοτοσυκλέτα δεν έστριβε, λόγω της χαμηλής πίεσης του μπροστινού ελαστικού. Απλά προσπάθησα να τερματίσω τον αγώνα, χωρίς να μπορώ να οδηγήσω όπως το Σάββατο, όταν έδωσα τις μάχες για την 15η θέση. Μας λείπουν δεδομένα, η Aprilia RS660 είναι ευαίσθητη και χρειάζεται τέλειες ρυθμίσεις, αλλά βρισκόμαστε σε καλό δρόμο με την ομάδα. Το ξεκίνημα της συνεργασίας μας με την SEA JETS δεν πήγε σήμερα όπως θα ήθελα εδώ, αλλά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κ. Μάριο Ηλιόπουλο για τη νίκη του στην Ανάβαση Ριτσώνας”.

