Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Οι πρώτες ”κατασκοπευτικές” φωτογραφίες, κατά τη διάρκεια φωτογράφισης Ευρώπη, του νέου Adventure On-Off της Yamaha δείχνουν μια ελαφριά On-Off μοτοσυκλέτα εμφανισιακά στο στυλ των καθαρόαιμων Enduro WR-F μοντέλων.

Το στάνταρ μπροστινό σύστημα, το ψαλίδι και τα άλλα στοιχεία που είναι ορατά μας οδηγούν στην εκτίμηση ότι το συγκεκριμένο μοντέλο θα είναι προσανατολισμένο σε διπλή (On-Off) χρήση.

Επίσης βλέπουμε ότι η νέα μικρή Adventure On-Off μοτοσυκλέτα της Yamaha χρησιμοποιεί τον σύγχρονο τετράχρονο υδρόψυκτο κινητήρα του XSR 125 ενδεχομένως και σε κάποια υπερκυβισμένη έκδοση 155 κ.εκ.

Με βάση τα χαρακτηριστικά του κινητήρα των 125 κ.εκ. που αποδίδει 11KW (15 Ίππους) πιστεύουμε ότι η απόδοση της έκδοσης 155 κ.έκ. θα είναι γύρω στους 17 ίππους.

Από τη στιγμή που η Yamaha σήμερα διαθέτει σε ορισμένες ασιατικές αγορές το WR 155R, που σε μια πρώτη ματιά τα στοιχεία του είναι ίδια με αυτά που είδαμε στις κατασκοπευτικές φωτογραφίες, θα λέγαμε ότι η Yamaha ετοιμάζει την Ευρωπαϊκή, προδιαγραφών Euro5+, έκδοση του.

Οπότε έχουμε ένα ευέλικτο εύχρηστο Adventure On-Off με ικανοποιητικότατη απόδοση και δυνατότητα για κίνηση και διασκεδαστική οδήγηση σε κάθε έδαφος ή κυκλοφοριακή συνθήκη στην πόλη.

Στα θετικά, πέρα από την απόδοση του κινητήρα, θα συμπληρώναμε το μικρό βάρος (134 kg) το σχετικά μικρό ύψος της σέλας (880 mm) από το έδαφος και ελπίζουμε τη σχετικά προσιτή τιμή.