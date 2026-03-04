του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο κορυφαίος προμηθευτής συστημάτων ασφάλειας αυτοκινήτων Autoliv από το 2023 κάνει εξέλιξη των αερόσακων για μοτοσυκλέτες, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι ο αερόσακος πάνω στη μοτοσυκλέτα προστατεύει τους αναβάτες από μετωπικές, πλάγιες και πλευρικές συγκρούσεις. Παρόλο που τα σχέδια για ένα μοντέλο παραγωγής εξοπλισμένο με αερόσακους της εταιρείας έως το 2025 φαίνεται να έχουν καθυστερήσει, η εξέλιξη συνεχίζεται.

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα Cycle World, η πιο πρόσφατη αίτηση ευρεσιτεχνίας της Autoliv δείχνει μια εξέλιξη στον σχεδιασμό του αερόσακου μοτοσυκλέτας που ενισχύει τα διαπιστευτήρια ασφάλειας του συστήματος, αυξάνοντας την κάλυψη κατά την ενεργοποίησή του. Ενώ τα αρχικά σχέδια αερόσακων ήταν περιορισμένα σε εύρος, προστατεύοντας κυρίως από άμεσες μετωπικές συγκρούσεις, το νέο σύστημα προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε ευρύτερο φάσμα σεναρίων ατυχημάτων.

Όπως ένας αερόσακος αυτοκινήτου, το σύστημα μοτοσυκλέτας της Autoliv χρησιμοποιεί αισθητήρες για την ανίχνευση σύγκρουσης και ενεργοποιεί ηλεκτρονικά έναν πυροκροτητή αερίου που φουσκώνει ταχύτατα τον αερόσακο πριν η πρόσκρουση φτάσει στον αναβάτη. Η εκτόνωση του αερόσακου απορροφά τις δυνάμεις πριν μεταφερθούν στον αναβάτη, μειώνοντας τις πιθανότητες τραυματισμού. Αυτό δεν είναι καινούργιο από μόνο του – η Gold Wing της Honda, η μοναδική μοτοσυκλέτα παραγωγής που προσφέρθηκε με τέτοιο σύστημα, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο εδώ και δύο δεκαετίες. Το μέγεθος και το σχήμα του αερόσακου στη νέα πατέντα της Autoliv είναι αυτό που διαφοροποιεί τον ειδικά διαμορφωμένο αερόσακο από τους προηγούμενους.

Οι επιδείξεις του προηγούμενου σχεδιασμού αερόσακου της Autoliv αποκάλυψαν έναν σχεδιασμό τύπου «τοίχου», δημιουργώντας ένα κάθετο, επενδεδυμένο φράγμα ακριβώς μπροστά από τον αναβάτη. Η νέα έκδοση που παρουσιάζεται στην αίτηση ευρεσιτεχνίας, δείχνει έναν αερόσακο που σχηματίζεται από άνω και κάτω θαλάμους αέρα που περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο εξωτερικό περίβλημα κατασκευασμένο από πολλαπλά κομμάτια διαμορφωμένου υφάσματος. Ιμάντες (που απεικονίζονται με διακεκομμένες γραμμές στα σχέδια της πατέντας) το συγκρατούν στη θέση του και διατηρούν τη δομή του. Έχει σχεδιαστεί ώστε να αγκαλιάζει τον κορμό και το κεφάλι του αναβάτη, ενώ ανοίγματα γύρω από τα χέρια εμποδίζουν τον αερόσακο να παρεμβαίνει στον έλεγχο της μοτοσυκλέτας.

Όπως και οι προηγούμενοι σχεδιασμοί, ο νέος αερόσακος φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα σε σκούτερ και τουριστικές μοτοσυκλέτες που τοποθετούν τον αναβάτη σε όρθια θέση και μακριά από το τιμόνι και το μπροστινό άκρο της μοτοσυκλέτας. Η εφαρμογή του συστήματος σε μια σπορ μοτοσυκλέτα, για παράδειγμα, αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς η σκυφτή θέση οδήγησης τοποθετεί το κεφάλι του αναβάτη πάνω από την άνω πλάκα τιμονιού και πιο κοντά στο σημείο πρόσκρουσης σε μια μετωπική σύγκρουση. Όχι μόνο υπάρχει λιγότερος χώρος στη μοτοσυκλέτα για τον αερόσακο, λόγω της εγγύτητάς του με τον αναβάτη, αλλά θα πρέπει να φουσκώνει και πολύ πιο γρήγορα. Επιπλέον, οι αναβάτες των σπορ μοτοσυκλετών αλλάζουν θέση στις στροφές, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη τη δημιουργία ενός κατάλληλα διαμορφωμένου αερόσακου ανεξαρτήτως θέσης αναβάτη.

Ανάπτυξη αερόσακου Autoliv σε μοτοσυκλέτα: Ακόμη και η προηγούμενη έκδοση προσέφερε πραγματικά οφέλη.

Η τεχνολογία υπάρχει ώστε οι αερόσακοι να λειτουργούν σωστά στις μοτοσυκλέτες και οι δύο δεκαετίες της Honda Gold Wing με αερόσακους το αποδεικνύουν. Σε αυτό το διάστημα, η τεχνολογία έχει βελτιωθεί σημαντικά. Τι εμποδίζει, λοιπόν, την ευρύτερη εφαρμογή τους; Το κόστος και η ζήτηση είναι πιθανότατα οι βασικοί παράγοντες που συγκρατούν τους κατασκευαστές. Ενώ οι περισσότεροι από εμάς είμαστε διατεθειμένοι να ξοδέψουμε μια περιουσία για ένα νέο κράνος ή δερμάτινο εξοπλισμό, η πληρωμή επιπλέον κόστους για ένα χαρακτηριστικό που ελπίζεις να μη χρειαστείς ποτέ παραμένει προβληματική. Παρόμοια επιφυλακτικότητα είδαμε και με την επιλογή του ABS όταν πρωτοεμφανίστηκε. Ωστόσο, οι τεχνολογίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των αναβατών φαίνεται να φτάνουν σε ένα σημείο καμπής ως προς την αποδοχή τους. Με τον καιρό, μετατρέπονται από ανεπιθύμητες σε απαραίτητες στα μάτια των αναβατών. Πολλοί αναβάτες σήμερα δεν θα επέλεγαν μοτοσυκλέτα χωρίς σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών. Θα ακολουθήσουν οι αερόσακοι πάνω στη μοτοσυκλέτα παρόμοια πορεία; Είναι πιθανό, αλλά εξαρτάται και από τους κατασκευαστές να προωθήσουν την τεχνολογία, ξεκινώντας με την προσφορά αερόσακων ως προαιρετικού εξοπλισμού σε μια ποικιλία μοντέλων.