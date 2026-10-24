του Δημήτρη Διατσίδη

Όπως πάντα, το Phillip Island μας έδωσε για άλλη μια φορά έναν συναρπαστικό αγώνα MotoGP, με τους δύο πρωτοπόρους του Πρωταθλήματος να δίνουν μάχες στην πίστα και τον Marc Marquez να παίρνει τελικά την νίκη και την πρώτη θέση της βαθμολογίας!

O Marquez (Ducati) κατάφερε να στρίψει πρώτος όταν έσβησαν τα φώτα της εκκίνησης, με τον Jorge Martin (Aprilia) που ξεκινούσε από τη δεύτερη σειρά να στρίβει πίσω του, μπροστά από τους Alex Marquez (Ducati) και Johann Zarco (Honda).

O Γάλλος της Honda επιτέθηκε αμέσως στον Alex στην τέταρτη στροφή για να μπει στις θέσεις του βάθρου, όμως ο Ισπανός της Gresini απάντησε στην πρώτη στροφή του δεύτερου γύρου.

Ο Alex Marquez συνέχισε δυναμικά και στην 10η στροφή του 2ου γύρου πέρασε και τον Martin, βάζοντας τον εαυτό του ανάμεσα στους δύο διεκδικητές του Tίτλου.

Ο Martin με την σειρά του επιτέθηκε στην πρώτη στροφή του τρίτου γύρου, με τον Alex αυτή τη φορά να μην έχει απάντηση.

Ο αναβάτης της εργοστασιακής Aprilia έκανε αμέσως την κίνησή του απέναντι στον Marc Marquez, στην τέταρτη στροφή, όμως άνοιξε τη γραμμή του στην έξοδο, με αποτέλεσμα ο Marquez να παραμείνει στην πρώτη θέση.

Η επόμενη επίθεση έγινε στην 10η στροφή και αυτή τη φορά ο επικεφαλής της βαθμολογίας έμεινε μπροστά, ενώ δυστυχώς ο αγώνας του Zarco τελείωσε άδοξα, με τον Γάλλο να αντιμετωπίζει μηχανικό πρόβλημα.

Στον πέμπτο γύρο ο Martin προηγούταν, όμως έκανε λάθος στην τέταρτη στροφή και άνοιξε τη γραμμή του, με τον Marquez να εκμεταλλεύεται το λάθος και να παίρνει και πάλι την πρωτοπορία.

Μπαίνοντας στον έκτο γύρο ο αναβάτης της Aprilia επιτέθηκε και πάλι, αλλά για άλλη μια φορά το άνοιγμα της γραμμής του στην έξοδο δεν του επέτρεψε να παραμείνει μπροστά.

Η μάχη μεταξύ των δύο συνεχιζόταν, με τον Martin να επιτίθεται στην πρώτη στροφή του όγδοου γύρου και τον Marquez να απαντάει στην δεύτερη!

Όλα έδειχναν ότι η μάχη για τη νίκη θα έφτανε μέχρι τέλους, όμως τα πάντα άλλαξαν στην όγδοη στροφή, όπου ο Martin έχασε το μπροστινό και βρέθηκε στην αμμοπαγίδα, με την απομάκρυνσή του να γίνεται με φορείο.

Αυτό άφησε τον Alex Marquez στη δεύτερη θέση, ενώ πιο πίσω ο Fabio Di Giannantonio είχε ανέβει στην τρίτη.

Καλή δουλειά ανάκαμψης μετά από μια κακή εκκίνηση έκανε και ο Marco Bezzecchi (Aprilia), ο οποίος είχε βρεθεί εκτός δεκάδας στον πρώτο γύρο και τώρα είχε φτάσει μέχρι την τέταρτη θέση.

Μπροστά, ο Alex δεν κατάφερε να πιέσει τον αδερφό του και έτσι ο Marc Marquez έφτασε σε μια πολύ σημαντική νίκη για το Πρωτάθλημα, με την πτώση του Martin να τον φέρνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με διαφορά δέκα βαθμών.

Ο Alex Marquez επέστρεψε στους καλούς τερματισμούς με την δεύτερη θέση, ενώ ο Fabio Di Giannantonio συμπλήρωσε το βάθρο.

Ο Marco Bezzecchi πήρε την τέταρτη θέση, με τους Pedro Acosta (KTM) και Ai Ogura (Aprilia) να ακολουθούν.

Έβδομος τερμάτισε ο Brad Binder (KTM), με τους Jack Miller (Yamaha) και DiogoMoreira (Honda) να συμπληρώνουν τις βαθμολογούμενες θέσεις.

To MotoGP συνεχίζεται αύριο στις 04:30 με τη νέα ώρα, για τον 18ο Αγώνα της χρονιάς.

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