του Δημήτρη Διατσίδη

Οι αναβάτες του MotoGP ξεκίνησαν τις Δοκιμές για το Grand Prix της Αυστραλίας στην πίστα του Philip Island, κάτω από καλές καιρικές συνθήκες από πλευράς θερμοκρασίας, αλλά και με αρκετό αέρα που πάντα δυσχεραίνει την οδήγηση.

Ο Johann Zarco (Honda) ανέβηκε πρώτος στην κορυφή με μαλακό ελαστικό πίσω, ενώ ακολουθούσαν οι Marco Bezzecchi (Aprilia) και Marc Marquez (Ducati) με μεσαίο.

Ο Jack Miller (Yamaha) είχε μια πτώση στα πρώτα στάδια στην 6η στροφή, ενώ με μόλις οκτώ λεπτά να απομένουν, η διαδικασία διακόπηκε με κόκκινη σημαία, μετά από μια σύγκρουση μεταξύ του Marco Bezzecchi και του AlexMarquez (Ducati) στην έξοδο της τρίτης στροφής, μια σύγκρουση που είδε ένα κομμάτι του φέρινγκ της Aprilia του Bezzecchi να διαλύεται και τον Ιταλό να καταλήγει στην αμμοπαγίδα της τέταρτης στροφής.

Οι αγωνοδίκες εξέτασαν το περιστατικό για να δουν αν ο Alex Marquez κινούταν πιο αργά ή αν ο Bezzecchiε ίχε κάνει λάθος υπολογισμό και τελικά αποφάσισαν να μην αποδοθεί ποινή σε κανέναν αναβάτη.

Σε εκείνο το σημείο ο Marc Marquez είχε ανέβει στην πρώτη θέση, όμως οι Δοκιμές θα διακόπτονταν και δεύτερη φορά λίγο αργότερα, γιατί ένα γουάλαμπι (μικρό είδος καγκουρό) είχε μπει στην πίστα!

Μετά την απομάκρυνσή του η διαδικασία συνεχίστηκε με τον Jorge Martin (Aprilia) στην πρώτη θέση, λίγο πριν οι Marco Bezzecchi και Marc Marquez ανέβουν στις θέσεις 1 και 2 αντίστοιχα.

Φτάνοντας στα μέσα των Δοκιμών, ο Ιταλός της Aprilia κρατούσε την πρώτη θέση με 1:27.374, ενώ η Ducati δοκίμαζε κάποια νέα αεροδυναμικά βοηθήματα στο πίσω μέρος του ψαλιδιού της μοτοσυκλέτας του Marc Marquez.

Είκοσι λεπτά πριν το τέλος, ο Pedro Acosta (KTM) πέρασε στην πρώτη θέση με 1:27.208, βάζοντας ένα νέο μαλακό ελαστικό.

Η επόμενη απάντηση ήρθε από τον Marc Marquez, ο οποίος 10 λεπτά πριν το τέλος κατέβασε το σημείο αναφοράς στο 1:27.114, με όλους τους αναβάτες πλέον να επιτίθενται με μαλακό πίσω ελαστικό.

Ο Ισπανός της Ducati βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο στον επόμενο γύρο του και έκανε το πρώτο 1:26 της ημέρας, με 1:26.901, ενώ ο Raul Fernandez (Aprilia) σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση.

Στα τελευταία πέντε λεπτά, όλοι έβαλαν ένα νέο σετ ελαστικών και βγήκαν στην πίστα για να διεκδικήσουν μια θέση στην πρώτη δεκάδα, που αποτελεί εισιτήριο για τις Δεύτερες Κατατακτήριες.

O Raul Fernandez έφτασε το 1:26.847, την ίδια στιγμή που ο Alex Marquez είχε μια πτώση στην τέταρτη στροφή.

Δύο λεπτά πριν το τέλος, στην κορυφή πέρασε ο Marco Bezzecchi με 1:26.775 και κανείς δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει, παρά τις βελτιώσεις των αναβατών στις τελικές τους προσπάθειες.

Έτσι ο Ιταλός της Aprilia ήταν ο ταχύτερος της Παρασκευής, με τον Raul Fernandez να μένει στη δεύτερη θέση, 72 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο πίσω, ενώ ο Marc Marquez συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα.

Ακολούθησαν οι Ai Ogura και Jorge Martin, επιβεβαιώνοντας την δυναμική της Aprilia και στην πίστα του Phillip Island.

O Alex Marquez πήρε την πρόκριση κάνοντας τον έκτο καλύτερο χρόνο, μπροστά από τους Enea Bastianini (KTM) και Pedro Acosta.

Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Diogo Moreira (Honda) και Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Οι αναβάτες του MotoGP αναμένουν δύσκολες καιρικές συνθήκες για Σάββατο και Κυριακή με πολύ ισχυρούς ανέμους και πιθανότητα βροχής.

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