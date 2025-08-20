του Νεκτάριου Διατσίδη

Το SYM Fugue 125 είναι ένα κομψό και ευέλικτο scooter που ενώ είναι ρετρό εξωτερικά, διαθέτει αρκετά μοντέρνα στοιχεία εσωτερικά.

Με την πάροδο των χρόνων, τα scooters γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης και κινούνται άνετα σε στενούς δρόμους όπως οι λιθόστρωτοι δρόμοι που οδηγούν σε καφέ κοντά στα πεζοδρόμια. Στους δρόμους με κίνηση, περνούν με άνεση μέσα από την κυκλοφορία και χάρη στην ευκολία οδήγησης, το χαμηλό κόστος λειτουργίας, είναι ιδανικά τόσο για δουλειά όσο και για διασκέδαση.

Η SYM γνωρίζει αυτόν τον κόσμο καλύτερα από τους περισσότερους. Με έδρα την Ταϊβάν, είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές scooter και, σε αντίθεση με άλλες μάρκες που απλώς ασχολούνται περιστασιακά με την κατηγορία, η SYM έχει αφιερώσει σχεδόν ολόκληρη την ύπαρξή της στην τελειοποίηση των scooters.

Το SYM Fugue 125 είναι η πιο πρόσφατη απόδειξη αυτής της αφοσίωσης και ξεκάθαρα στοχεύει στον ίδιο χώρο που ονειρεύονται όλα τα κομψά scooters: την επικράτεια της Vespa. Έτσι έχει ρετρό εμφάνιση, είναι γοητευτικό, έχει τις διαστάσεις που το καθιστούν εξαιρετικά πρακτικό και είναι το είδος του οχήματος που μπορεί να μετατρέψει την καθημερινή μετακίνηση σε μια ευχάριστη βόλτα. Και ενώ η εμφάνιση μετράει εξίσου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά σε αυτή την κατηγορία, το Fugue προσφέρει και τα δύο χωρίς να έχει πιθανώς την τιμή που συνοδεύει το πιο διάσημο Ιταλικό scooter, μιας και δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.

Είναι βασισμένο στην δοκιμασμένη και αξιόπιστη πλατφόρμα Fiddle, αλλά η SYM την έχει προσαρμόσει για τις ανάγκες του σύγχρονου αναβάτη. Ο αερόψυκτος, με ψεκασμό καυσίμου κινητήρας των 124.6 κ.εκ. αποδίδει 10.7 ίππους στις 8,250 σ.α.λ. και 10 Νm ροπής στις 6,250 σ.α.λ., με σύστημα μετάδοσης CVT – απλώς ανοίγεις το γκάζι και φεύγεις. Διαθέτει δισκόφρενα εμπρός και πίσω με ABS, τηλεσκοπικό πιρούνι μπροστά, διπλά αμορτισέρ πίσω και ζάντες αλουμινίου 12 ιντσών. Υπάρχει επίσης αποθηκευτικός χώρος 27 λίτρων κάτω από τη σέλα, θύρα φόρτισης USB, ενσωματωμένο top box και ρεζερβουάρ 5.7 λίτρων για να μη χρειάζεται να βάζεις βενζίνη κάθε λίγο και λιγάκι.

Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς με ένα scooter σαν αυτό, είναι το στυλ που σε κερδίζει πρώτα και είναι αυτό που οι σχεδιαστές κάνουν καλά για να προσελκύσουν το αγοραστικό κοινό. Η Vespa έχει πετύχει το διαχρονικό σχεδιασμό που πολλοί προσπαθούν να προσεγγίσουν ξεκινώντας από την αρχή κάποιο σχέδιο που να αντέξει στον χρόνο. Το SYM Fugue έχει σχεδιαστικά μια νέα ξεχωριστή εμφάνιση, διαθέτει κομψό LED προβολέα και καθαρές γραμμές στο σώμα που του δίνουν ένα σπορ χαρακτήρα, διατηρώντας παράλληλα τις καμπύλες που αγαπούν όσοι προτιμούν το ρετρό στυλ. Και όπως πιθανώς γνωρίζουν πολλοί από εμάς, το ρετρό ποτέ δεν βγαίνει πραγματικά εκτός μόδας και πάνω σε δύο τροχούς, εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο. Το ζητούμενο είναι να μην υπάρχει προσπάθεια αντιγραφής μεταξύ των μοντέλων που έχουν πετύχει να μείνουν διαχρονικά και εδώ βλέπουμε πραγματικά κάτι διαφορετικό μιας και το σχέδιο της Vespa έχει πλέον προστατευθεί από πατέντα ώστε να μην αντιγράφεται.