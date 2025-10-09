Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ένα από τα σημαντικότερα πρωταθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το BMU European Road Racing Championship, θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.

Ο αγώνας σηματοδοτεί το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου του πρωταθλήματος, συγκεντρώνοντας στην πίστα των Σερρών μερικούς από τους κορυφαίους αναβάτες των Βαλκανίων. Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε μια σειρά απαιτητικών κατηγοριών, προσφέροντας στο κοινό ένα τριήμερο υψηλού επιπέδου αθλητικού θεάματος.



Το κορυφαίο αυτό Βαλκανικό Πρωτάθλημα διοργανώνεται από την BMU (Balkan Motorcycle Union), σε συνεργασία με την BMF (Bulgarian Motorcycle Federation), αποτελεί θεσμό με ιδιαίτερη σημασία για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ενώ η διεξαγωγή του στο Serres Racing Circuit επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της πίστας στον αγωνιστικό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τους αγώνες από κοντά, σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον που προάγει τις αξίες του αθλητισμού και ικανοποιεί τις απαιτήσεις τεχνικής αρτιότητας.

Τιμή εισιτηρίου: 10€ το Σαββατοκύριακο

Βέβαια να σημειώσουμε ότι είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για το κοινό της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας να δει από κοντά και να υποστηρίξει τους καλύτερους Έλληνες οδηγούς, οι οποίοι μάλιστα διεκδικούν τον Τίτλο του Πρωταθλητή σε αρκετές κατηγορίες.