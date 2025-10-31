Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ανακοινώνει τη διεξαγωγή της τελευταίας μεγάλης εκδήλωσης της χρονιάς της EXTREME TRACKDAYS, που θα πραγματοποιηθεί στη 1 και 2 Νοεμβρίου 2025 στο Serres Circuit.

Πρόκειται για ένα διήμερο υψηλού επιπέδου, αφιερωμένο σε αναβάτες που επιθυμούν να αναπτύξουν τις οδηγικές τους δεξιότητες σε ένα ασφαλές και τεχνικά άρτιο περιβάλλον.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

Δοκιμές διάρκειας 20 λεπτών για κάθε συμμετέχοντα

Κατηγοριοποίηση σε 4 επίπεδα αναβατών (Αρχάριοι, Μέσοι, Γρήγοροι, Ειδικοί)

Τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική από επαγγελματίες

Φωτογραφική και βιντεοσκοπική κάλυψη

Δώρα και εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Serres Circuit, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες πίστες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με σύγχρονες υποδομές και πιστοποιημένες προδιαγραφές ασφαλείας για track days.

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και η EXTREME TRACKDAYS καλούν όλους τους φίλους της μοτοσυκλέτας να συμμετάσχουν σε αυτή τη μοναδική οδηγική εμπειρία, που σηματοδοτεί το τέλος της σεζόν.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.