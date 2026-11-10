Υπάρχει εκείνη η στιγμή που τελειώνει η δουλειά, φοράς το κράνος και αποφασίζεις να γυρίσεις σπίτι από τον πιο μακρινό δρόμο. Μια μικρή αλλαγή στη διαδρομή, που γίνεται το καλύτερο κομμάτι της ημέρας. Αυτή τη διάθεση εκφράζει η νέα Harley-Davidson Sprint® 440: περισσότερες αφορμές για να ανέβεις στη μοτοσυκλέτα και να απολαύσεις τον δρόμο.

Σχεδιασμένη και εξελιγμένη από τη Harley-Davidson, η Sprint 440 φέρνει τον χαρακτήρα της αμερικανικής μάρκας πιο κοντά στην καθημερινότητα. Συνδυάζει προσιτή εργονομία, σύγχρονο εξοπλισμό και ξεκάθαρη σχεδιαστική ταυτότητα, απευθυνόμενη τόσο σε νέους αναβάτες όσο και σε εκείνους που επιστρέφουν στη μοτοσυκλέτα ή αναζητούν μια ευχάριστη πρόταση για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Harley-Davidson με την πρώτη ματιά

Το χαρακτηριστικό ρεζερβουάρ, το κοντό πίσω φτερό και η σέλα fastback δημιουργούν μια σιλουέτα με προσωπικότητα. Οι αναλογίες του εμπρός τροχού των 19 ιντσών και του πίσω των 17 ιντσών ολοκληρώνουν την cruiser εικόνα, ενώ οι χυτοί τροχοί αλουμινίου δέκα ακτίνων προσθέτουν μια σύγχρονη πινελιά.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια συνεχίζεται στις κατεργασμένες επιφάνειες του κινητήρα, στο κωνικό τελικό της εξάτμισης και στο λογότυπο Harley-Davidson στο κέντρο του προβολέα. Στο ρεζερβουάρ, το πορτοκαλί γραφικό και το καρό μοτίβο δίνουν έναν πιο ζωηρό τόνο.

Οι αποχρώσεις Dark Billiard Gray, Vivid Black και Teal Thunder προσφέρουν τρεις διαφορετικές εκφράσεις του ίδιου χαρακτήρα. Και στο πλαϊνό κάλυμμα, ο νέος Harley Hare υπογράφει την παιχνιδιάρικη πλευρά της Sprint.

Η αυτοπεποίθηση ξεκινά από τη θέση οδήγησης

Η πρώτη επαφή με μια μοτοσυκλέτα μετράει. Με σέλα στα 671 χιλιοστά από το έδαφος, η Sprint 440 έχει σχεδιαστεί ώστε ο αναβάτης να νιώθει άνετα από τη στιγμή που θα καθίσει πάνω της. Το στενό προφίλ και το σχήμα της σέλας διευκολύνουν την πρόσβαση των ποδιών στο έδαφος — μια ουσιαστική λεπτομέρεια στις στάσεις, στους ελιγμούς και στην κίνηση της πόλης.

Η Sprint 440 μπορεί να οδηγηθεί με δίπλωμα κατηγορίας Α2, ανοίγοντας τον δρόμο στον κόσμο της Harley-Davidson και για νέους αναβάτες. Σε συνδυασμό με τη χαμηλή σέλα και την προσιτή εργονομία της, αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τις διαδρομές τους με αυθεντικό χαρακτήρα Harley-Davidson.

Το βάρος σε κατάσταση λειτουργίας είναι 189 κιλά, ενώ η υποβοήθηση του συμπλέκτη μειώνει την απαιτούμενη δύναμη στη μανέτα. Οι διακόπτες βρίσκονται σε εύχρηστες θέσεις, ώστε οι βασικές λειτουργίες να γίνονται με φυσικές κινήσεις.

Για ακόμη πιο προσωπική εφαρμογή, οι γνήσιες σέλες Reach® και Tallboy® επιτρέπουν την προσαρμογή της θέσης οδήγησης. Η Reach φέρνει τον αναβάτη πιο κοντά στα χειριστήρια, ενώ η Tallboy τον τοποθετεί ψηλότερα και πιο πίσω, προσφέροντας περισσότερο χώρο.

Ροπή για τον ρυθμό της πόλης

Ο αεροελαιόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας των 440 κ.εκ. αποδίδει 27 hp στις 6.000 σ.α.λ. και 38 Nm στις 4.000 σ.α.λ., με τη μεγάλη διαδρομή του εμβόλου να ενισχύει τον γεμάτο χαρακτήρα στις χαμηλές στροφές.

Αυτός ο προσανατολισμός ταιριάζει στις συχνές εκκινήσεις, στις αλλαγές ρυθμού της καθημερινής μετακίνησης και στις αυθόρμητες βόλτες έξω από την πόλη. Η Sprint 440 έχει σχεδιαστεί για να κάνει την οδήγηση εύκολη και απολαυστική, με τη ροπή στο επίκεντρο.

Ο συμπλέκτης ολίσθησης με υποβοήθηση συνδυάζει ελαφρύτερη λειτουργία της μανέτας με πιο ομαλή συμπεριφορά στα απότομα κατεβάσματα. Η αναφερόμενη κατανάλωση είναι 3,1 λίτρα/100 χιλιόμετρα σε συνδυασμένη χρήση πόλης και αυτοκινητοδρόμου, με ρεζερβουάρ 9 λίτρων.

Σύγχρονη βάση, κλασική αισθητική

Πίσω από την εμφάνιση της Sprint 440 βρίσκεται εξοπλισμός που υπηρετεί την καθημερινή χρήση. Εμπρός, το ανεστραμμένο πιρούνι 43 χιλιοστών, διπλού φυσιγγίου, προσφέρει διαδρομή 130 χιλιοστών. Πίσω, τα δύο αμορτισέρ με εξωτερικά δοχεία διαθέτουν μηχανική ρύθμιση προφόρτισης σε επτά θέσεις, με διαδρομή πίσω τροχού 76 χιλιοστών.

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει δίσκο 320 χιλιοστών εμπρός με διπίστονη δαγκάνα και δίσκο 240 χιλιοστών πίσω με μονοπίστονη δαγκάνα. Το ABS περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ τα ελαστικά έχουν διαστάσεις 100/90-19 εμπρός και 150/60ZR17 πίσω.

Στη θέση των οργάνων, ένα στρογγυλό περίβλημα 3,5 ιντσών φιλοξενεί έγχρωμη οθόνη TFT, συνδυάζοντας την κλασική εικόνα με τη σύγχρονη πληροφόρηση. Ταχύτητα, στροφές κινητήρα, συνολικός και μερικός χιλιομετρητής βρίσκονται μπροστά στον αναβάτη, μαζί με τις βασικές ενδείξεις λειτουργίας.

Ο φωτισμός είναι εξ ολοκλήρου LED, ενώ η θύρα USB-C 5V, πάνω από τον προβολέα, προσθέτει την πρακτικότητα της φόρτισης μιας προσωπικής συσκευής.

Κάν’ τη δική σου

Η προσωπικότητα μιας Harley-Davidson διαμορφώνεται και από εκείνον που την οδηγεί. Η γκάμα Genuine Harley-Davidson® Motor Parts & Accessories δίνει στη Sprint 440 επιλογές για περισσότερη άνεση, πρακτικότητα και προσωπικό στιλ.

Οι μαύρες υφασμάτινες Throw-Over Saddlebags, συνολικής χωρητικότητας 7 λίτρων, προσθέτουν χώρο για τα απαραίτητα. Το Sissy Bar με μαξιλάρι πλάτης προσφέρει στήριξη στον συνεπιβάτη και δυνατότητες στερέωσης αποσκευών, ενώ η διάφανη ζελατίνα ενισχύει την προστασία από τον αέρα.

Η Brawler Solo Seat, το πιο επίπεδο Moto Handlebar και τα αξεσουάρ της συλλογής Willie G Skull —μαρσπιέ, χειρολαβές και καθρέφτες στα άκρα του τιμονιού— ανοίγουν τον δρόμο για μια Sprint με τη δική σου υπογραφή. Τις επιλογές συμπληρώνει το σωληνωτό ατσάλινο προστατευτικό κινητήρα.

Η νέα Harley-Davidson Sprint 440 φέρνει μαζί όσα μπορούν να κάνουν μια καθημερινή διαδρομή ξεχωριστή: εμφάνιση με χαρακτήρα, προσιτή θέση οδήγησης και έναν κινητήρα φτιαγμένο για να απολαμβάνεις κάθε εκκίνηση.

Γνώρισε τη νέα Sprint 440 στη Harley-Davidson Athens. Και βρες την επόμενη αφορμή για ride.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://harley-davidson-athens.gr/news-article/347871/new-harley-davidson-sprint-440

Η Harley-Davidson Athens ανήκει στο portfolio του Ομίλου Φάις.