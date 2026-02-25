Με βάση τα στοιχεία ταξινομήσεων που ανακοινώνει ο ΣΕΜΕ οι πωλήσεις – ταξινομήσεις Ιανουαρίου 2026 ήταν 4.387 δίκυκλα.

Η αγορά δικύκλων (σκούτερ, μοτοσυκλέτες, ATV και παπιά πάνω από 50κ.εκ.) ξεκίνησε το 2026 με σημαντική αύξηση (σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025) μέσα στον 1ο μήνα κατά 29,41% (+ 997 δίκυκλα).

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις – ταξινομήσεις δικύκλων ανά μάρκα στην πρώτη θέση παραμένει και για τον Ιανουάριο η Honda με μερίδιο αγοράς 20,17% με την SYM να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με μερίδιο 16,05% και την Piaggιο στην τρίτη θέση με 9,73%.

Ακολουθούν η Yamaha και η Daytona στην 4η και 5η θέση με 9,64% και 7,77% αντίστοιχα επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική των εταιριών της πεντάδας που παραμένουν οι ίδιες στην αγορά δικύκλων εδώ και αρκετά χρόνια.

Πωλήσεις ανά κατηγορία

Στις πωλήσεις ανά κατηγορία στην αγορά δικύκλων στην πρώτη θέση βρίσκονται σταθερά τα Σκούτερ με 2,935 ταξινομήσεις, από το σύνολο των 4.387 και μερίδιο 66,9%.

Εδώ έχουμε την Honda να παραμένει πρώτη στην κατηγορία με 645 πωλήσεις και μερίδιο 21,98% με την SYM να ακολουθεί κατά πόδας με 633 πωλήσεις και μερίδιο 21,57%.

Η Piaggio βρίσκεται στην τρίτη θέση με 427 πωλήσεις και ανεβασμένο μερίδιο στο 14,55%, ακολουθεί η Yamaha στην 4η θέση και η Daytona στην 5η θέση (με 8,55 % και 6,68% αντίστοιχα).

Δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία στην αγορά δικύκλων είναι οι Μοτοσυκλέτες με σύνολο 1.063 πωλήσεις (μερίδιο αγοράς 24,23%).

Στις πωλήσεις μοτοσυκλετών η Honda παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση με 233 πωλήσεις (μερίδιο 21,92%), η CFMoto στη δεύτερη θέση με 167 πωλήσεις (15,71%) και η Yamaha στην τρίτη θέση με 131 πωλήσεις (12,32%).

Την εξάδα κλείνουν η Voge με 88 πωλήσεις, η BMW με 80 και η Suzuki με 52 πωλήσεις.

Η κατηγορία των Παπιών (Cub) είναι στην τρίτη θέση με μερίδιο μόλις 7,77% και 341 πωλήσεις με την Daytona να κατέχει το 30,79% με 105 πωλήσεις, ακολουθεί η ASUS με 77 πωλήσεις, η SYM με 71 πωλήσεις και η Yamaha με 41 πωλήσεις.

Τέλος η κατηγορία των 3/4 Wheels, τα τετράροδα ATV δηλαδή που ανήκουν στην αγορά δικύκλων, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με μόλις 48 πωλήσεις και την CFMOTO να κατέχει σταθερά πάνω απο το 50% της αγοράς.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων, λογίζονται σαν δίκυκλα, είναι σε γραφεία ενοικιάσεων στα νησιά.