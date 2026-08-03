Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το Agility NX 125, όπου NX σημαίνει Επόμενη Γενιά (Next Generation), είναι η συνέχεια μίας οικογένειας μοντέλων με εικοσαετή ιστορία.

Από το πρώτο R10 μέχρι τα R16 και S, έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα πάνω από 500.000 Agility στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Το νέο NX υπόσχεται την ίδια πρακτικότητα σε συνδυασμό με μια εντελώς νέα αισθητική μοντέρνα και δυναμική εμφάνιση και λειτουργία.

Εμφάνιση NG (Επόμενης Γενιάς)

Με νέα, σχεδίαση και σύγχρονες χρωματικές επιλογές, το Agility NX 125 αποκτά μια πιο εκλεπτυσμένη και επιβλητική εμφάνιση.

Το εμπρός τμήμα έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, με νέα φωτιστικά σώματα που συνδυάζουν προβολείς LED και φώτα ημέρας DRL, χαρίζοντάς του ξεχωριστή ταυτότητα και άμεση αναγνωρισιμότητα.

Για πρώτη φορά ο προβολέας είναι τοποθετημένος στο τιμόνι, εξασφαλίζοντας βέλτιστο φωτισμό της διαδρομής και αυξημένη ορατότητα σε κάθε στροφή.

Στο κέντρο του τιμονιού βρίσκεται ένας νέος, πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, μία ευανάγνωστη πολυλειτουργική οθόνη LCD, που εμφανίζει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες: στροφόμετρο, ταχύμετρο, οδόμετρο, στάθμη καυσίμου, χιλιομετρητή, ρολόι και στάθμη φόρτισης μπαταρίας.

Για να κάνει την εμπειρία οδήγησης ασφαλέστερη, το νέο Agility NX διαθέτει στάνταρ δύο δισκόφρενα με διπίστονες δαγκάνες, δικάναλο ABS τελευταίας γενιάς και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS, πολύτιμους συμμάχους ενάντια στους κινδύνους που παραμονεύουν στην πόλη.

Η πρακτικότητα όπως πάντα στα καλύτερά της, στην καθημερινή χρήση το επίπεδο πάτωμα, ο αναδιπλούμενος γάντζος, η σχάρα αποσκευών με ενσωματωμένες τις χειρολαβές του συνεπιβάτη και ο αποθηκευτικός χώρος στην ποδιά, εξοπλισμένος με μια βολική θύρα φόρτισης USB, είναι στοιχεία που θα εκτιμηθούν.

Σε όλα αυτά προστίθεται ο μεγαλύτερος από ποτέ χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα, που μπορεί να φιλοξενήσει ένα κράνος full-face και άλλα αντικείμενα, ενώ η χρηστικότητα ενισχύεται σημαντικά από την στάνταρ βαλίτσα 35 λίτρων στο χρώμα του scooter με κοινό κλειδί με αυτό της κεντρικής κλειδαριάς.

Κινητήρας Green Power

Η καρδιά του Agility NX 125 είναι ο νέος κινητήρας Green Power, ένας αερόψυκτος, μονοκύλινδρος SOHC, 4βάλβιδος, 125cc, με ισχύ 11 ίππων και ροπή 10,5Nm, ο οποίος τροφοδοτείται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού.

Έχει δεχθεί στοχευμένες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις προκειμένου να κάνουν την ψύξη πιο αποτελεσματική, με μεγάλο όφελος στην αξιοπιστία και τη μέση διάρκειας ζωής, ακόμη και όταν υπόκειται σε έντονη και σκληρή χρήση.

Η μίζα είναι ενσωματωμένη στη γεννήτρια, προσφέροντας αθόρυβη εκκίνηση και περιορισμένη συντήρηση.

Μεταξύ των νέων χαρακτηριστικών του ξεχωρίζει ο νέος ασύμμετρος εκκεντροφόρος, που έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει εξαιρετικές επιδόσεις και ταυτόχρονα να μειώνει κατανάλωση και εκπομπές ρύπων.

Προσφέρει εξαιρετική απόδοση με γρήγορες εκκινήσεις και ομαλή λειτουργία χωρίς θορύβους ή κραδασμούς, προσφέροντας παράλληλα και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.

Με το ρεζερβουάρ των 7,5 λίτρων εγγυάται μεγάλη αυτονομία και μειώνει σημαντικά τις επισκέψεις στα βενζινάδικα.

Ασφαλές και σταθερό

Τα χαρακτηριστικά του Agility NX 125 περιλαμβάνουν μπροστινό τροχό 16 ιντσών, μια διάσταση που προσφέρει σταθερότητα και ακρίβεια διεύθυνσης ακόμη και στους δρόμους με λακκούβες ή λιθόστρωτους δρόμους.

Το μέγεθος του πίσω τροχού είναι 14 ίντσες, μια επιλογή που επιτρέπει επιπλέον χώρο αποθήκευσης κάτω από τη σέλα, ενώ το ζεύγος των αμορτισέρ είναι ρυθμιζόμενο όσον αφορά στην προφόρτιση του ελατηρίου.

Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, το Agility NX 125 είναι ένα συμπαγές και ευέλικτο scooter, εύκολο στον χειρισμό χάρη στην επιβλητική θέση οδήγησης.

To χαμηλό κενό βάρος των 121kg σε συνδυασμό με το ύψος της σέλας στα 760mm το κάνουν κατάλληλο για αναβάτες κάθε σωματότυπου, με τον συνεπιβάτη να φιλοξενείται άνετα χάρη στα πρακτικά αναδιπλούμενα μαρσπιέ και τις εργονομικές χειρολαβές.

Το Agility NX 125 είναι ήδη διαθέσιμο σε τρία χρώματα (Γκρι ματ, Μαύρο ματ και Λευκό ματ) στην τιμή των 2.495€ .