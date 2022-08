MotoGP Αυστρίας: Τη νίκη ο Bagnaia, τις εντυπώσεις ο Quartararo

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Το Grand Prix της Αυστρίας επιφύλασσε πολλές συγκινήσεις και ένταση, με πτώσεις, απρόοπτα, Ο Bagnaia έφτασε τις 5 νίκες το 2022.προσπεράσεις, έναν αλάνθαστο νικητή και έναν αποφασισμένο πρωταθλητή. Ο Pecco Bagnaia με την Ducati ήταν ο μεγάλος νικητής στο Red Bull Ring. Ο Ιταλός αναβάτης, παρά το γεγονός ότι επέλεξε την μαλακή γόμα στο εμπρός ελαστικό του, οδήγηση ομαλά, γρήγορα και σταθερά με αποτέλεσμα να κερδίσει σε μια πίστα που η Ducati δείχνει ανίκητη. Αυτή ήταν η 3η συνεχόμενη νίκη του Bagnaia φέτος, κάτι που είχαμε να δούμε από το 2008 με τον Casey Stoner.

Μπορεί ο Bagnaia να πήρε τη νίκη, αλλά ο Fabio Quartararo ήταν εκείνος που κέρδισε τις εντυπώσεις. Ο Γάλλος της Yamaha δεν έκανε καλή εκκίνηση και στην αρχή του αγώνα έμεινε στην 5η θέση. Βρήκε όμως γρήγορα τον ρυθμό του και κατάφερε να βρεθεί στη μάχη του βάθρου. Ο πρωταθλητής με μια φοβερή κίνηση 5 γύρους πριν το τέλος ανέβηκε στη 2η θέση και κατάφερε να μείνει εκεί μέχρι το τέλος αφήνοντας πίσω του μια αρμάδα από Ducati.

