MotoGP: Με κάταγμα στη φτέρνα αγωνίστηκε στο Silverstone ο Aleix Espargaro

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η εμφάνιση του Aleix Espargaro στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί ως O Espargaro βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, 22 βαθμούς πίσω από τον Quartararo.ηρωική. Ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia, στη διάρκεια της 4ης περιόδου ελεύθερων δοκιμών του Σαββάτου είχε ένα άσχημο ατύχημα πέφτοντας με δύναμη στην άσφαλτο. Υποβασταζόμενος μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο όπου διαπιστώθηκε πως είχε χτυπήσει και τις δύο του φτέρνες.

Ο Espargaro αποφάσισε να πάρει μέρος στον αγώνα της Κυριακής με τη βοήθεια των γιατρών και των... παυσίπονων φαρμάκων που του χορηγήθηκαν τερματίζοντας στην 9η θέση, μόλις 2,9 δευτερόλεπτα μακριά από τον νικητή, Pecco Bagnaia.

Μετά τον αγώνα παρόλα αυτά, είχαμε εκ νέου εξέταση του Espargaro από τους γιατρούς και εκεί διαπιστώθηκε ότι ο Ισπανός είχε κάταγμα στην φτέρνα στο δεξί του πόδι. Αυτό κάνει ακόμα πιο ηρωική την απόδοση του αναβάτη της Aprilia. Πλέον, ο Espargaro θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή για 7 ημέρες όπου θα χρησιμοποιεί πατερίτσες για να κινηθεί και στόχος είναι η επιστροφή στη δράση σε δύο εβδομάδες για τον αγώνα στην Αυστρία 19-21 Αυγούστου.

If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up! 🤕💪 🎥 @MotoGP pic.twitter.com/tG2Q7DRLno