του Μπάμπη Κελάφη

Με βάση τα στοιχεία ταξινομήσεων που ανακοινώνει ο ΣΕΜΕ οι ταξινομήσεις – πωλήσεις δικύκλων για το 1ο εξάμηνο του 2026 έφθασαν τα 44.272 δίκυκλα.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 η αγορά δικύκλων (σκούτερ, μοτοσυκλέτες, ATV και παπιά πάνω από 50κ.εκ.) παρουσιάζει μια μικρή αύξηση 2,61%.

Παρά την πτώση της αγοράς δικύκλων το Φεβρουάριο οι υπόλοιποι μήνες είχαν θετικό πρόσημο με τον Απρίλιο να ανεβαίνει στο + 18,57% και υπερκάλυψαν την απώλεια.

Ο Μάιος, ο πρώτος δυναμικός μήνας της σεζόν, παρουσίασε αύξηση κατά 5,87% σε σχέση με τον Μάιο του 2025 κλείνοντας το πεντάμηνο με θετικό πρόσημο.

Δυστυχώς ο Ιούνιος, που παραδοσιακά είναι ένας από τους πιο δυναμικούς μήνες, είχε σημαντικά μειωμένες ταξινομήσεις – 12,68% με αποτέλεσμα το εξάμηνο να κλείσει με μόλις +2,61% ή 1.126 δίκυκλα περισσότερα από το 1ο εξάμηνο του 2025.

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις δικύκλων ανά μάρκα στην πρώτη θέση παραμένει η Honda με μερίδιο αγοράς 17,41% με την SYM να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με μερίδιο 16,08% και την Yamaha στην τρίτη θέση με 10,75%.

Ακολουθούν η Piaggio και η CF-MOTO, η έκπληξη της χρονιάς, στην 4η και 5η θέση, με 9,1% και 7,1% αντίστοιχα, με την CF-MOTO να επιτυγχάνει αυτή τη θέση χάρη και στις πωλήσεις των ATV όπου κυριαρχεί.

Η αγορά δικύκλων ανά κατηγορία

Στις πωλήσεις δικύκλων ανά κατηγορία στην πρώτη θέση βρίσκονται σταθερά τα Σκούτερ με 30.082 ταξινομήσεις, από το σύνολο των 44.272 και μερίδιο, επί του συνόλου της αγοράς, 67,95%.

Εδώ η SYM να παραμένει σταθερά πρώτη στην κατηγορία με 6.553 πωλήσεις και μερίδιο 21,78% ακολουθούμενη από τη Honda στη 2η θέση με 5.974 πωλήσεις (μερίδιο 19,86%) και την Piaggio στην τρίτη θέση με 4.019 πωλήσεις και μερίδιο 13,36%.

Την πεντάδα κλείνουν η Yamaha στην 4η θέση και η Zontes στην 5η θέση με 3.043 (10,12%) και 2.244 (7,46%) αντίστοιχα.

Δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία στην αγορά δικύκλων είναι οι Μοτοσυκλέτες με σύνολο 9.738 πωλήσεις και μερίδιο 22,06%.

Στις πωλήσεις μοτοσυκλετών η CF-MOTO έχει ανέβει στην 1η θέση με 1.987 πωλήσεις (μερίδιο 30,34%), εκτοπίζοντας την Honda στη δεύτερη θέση με 1.654 πωλήσεις (16,93%).

Η Yamaha παραμένει σταθερά στην 3η θέση με 1.381 πωλήσεις (14,14%) με την Voge με 974 πωλήσεις (9,97%) στην 4η θέση να μειώνει σταθερά τη διαφορά.

Η BMW και η Suzuki κλείνουν την εξάδα με 604 και 362 πωλήσεις αντίστοιχα.

Η διαρκώς συρρικνούμενη κατηγορία των Παπιών (Cub) είναι στην τρίτη θέση με μερίδιο μόλις 6,13% – από το 8,36% του 2025 – και 2.713 πωλήσεις.

Εδώ η Daytona κατέχει σταθερά την πρώτη θέση με 30,37% με 824 πωλήσεις ακολουθεί η Asus με 574 πωλήσεις (21,16%), στην 3η θέση βρίσκεται η SYM με 546 πωλήσεις (20,68%) και η Yamaha στην 4η με 334 πωλήσεις (12,31%).

Τέλος η κατηγορία των 3/4 Wheels (τετράροδα ATV) βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 1.710 πωλήσεις και ανεβασμένο μερίδιο στο 3,86%.

Στα ATV η κυριαρχία της CF-MOTO συνεχίζεται με 1.093 πωλήσεις και μερίδιο που φθάνει το 63,93% ακολουθούμενη από τη Voge με 293 πωλήσεις και μερίδιο 17,13%

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων ATV (μετράνε στην αγορά δικύκλων) είναι σε γραφεία ενοικιάσεων στα νησιά και οι πωλήσεις τους εξαρτώνται από την πορεία του τουρισμού.