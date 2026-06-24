του Μπάμπη Κελάφη

Με βάση τα στοιχεία ταξινομήσεων που ανακοινώνει ο ΣΕΜΕ οι ταξινομήσεις – πωλήσεις δικύκλων του πεντάμηνου (Ιανουάριος – Μάϊος 2026) έφθασαν τα 33.421 δίκυκλα.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 η αγορά δικύκλων (σκούτερ, μοτοσυκλέτες, ATV και παπιά πάνω από 50κ.εκ.) παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 8,79%.

Παρά την πτώση της αγοράς δικύκλων το Φεβρουάριο οι υπόλοιποι μήνες είχαν θετικό πρόσημο με τον Απρίλιο να ανεβαίνει στο + 18,57% και υπερκάλυψαν την απώλεια.

Ο Μάιος,  ο πρώτος δυναμικός μήνας της σεζόν, παρουσίασε αύξηση κατά 5,87% σε σχέση με τον Μάιο του 2025 κλείνοντας το πεντάμηνο με θετικό πρόσημο.

αγορά δικύκλων

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις δικύκλων ανά μάρκα στην πρώτη θέση παραμένει η Honda με μερίδιο αγοράς 17,79% με την SYM να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με μερίδιο 19,71% και την Yamaha στην τρίτη θέση με 10,07%.

Ακολουθούν η Piaggio και η CF-MOTO, η έκπληξη της χρονιάς, στην 4η και 5η θέση, με 8,9% και 6,61% αντίστοιχα, με την CF-MOTO να επιτυγχάνει αυτή τη θέση χάρη και στις πωλήσεις των ATV όπου κυριαρχεί.

Η αγορά δικύκλων ανά κατηγορία

Στις πωλήσεις δικύκλων ανά κατηγορία στην πρώτη θέση βρίσκονται σταθερά τα Σκούτερ με 22.778 ταξινομήσεις, από το σύνολο των 33.421 και μερίδιο 68,55%.

Εδώ η SYM να παραμένει σταθερά πρώτη στην κατηγορία με 5.135 πωλήσεις και μερίδιο 22,54% ακολουθούμενη από τη Honda στη 2η θέση με 4.624 πωλήσεις (μερίδιο 20,30%) και την Piaggio στην τρίτη θέση με 2.976 πωλήσεις και μερίδιο 13,07%.

Την πεντάδα κλείνουν η Yamaha στην 4η θέση και η Zontes στην 5η θέση με 2.359 (10,36%) και 1.545 (6,78%) αντίστοιχα.

Δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία στην αγορά δικύκλων είναι οι Μοτοσυκλέτες με σύνολο 7.395 πωλήσεις και μερίδιο 22,13%.

αγορά δικύκλων

Στις πωλήσεις μοτοσυκλετών η CF-MOTO έχει ανέβει στην 1η θέση με 1.449 πωλήσεις (μερίδιο 19,59%), εκτοπίζοντας την Honda στη δεύτερη θέση με 1.264 πωλήσεις (17,09%).

Η Yamaha παραμένει σταθερά στην 3η θέση με 1.091 πωλήσεις (14,75%) με την Voge με 757 πωλήσεις (10,24%) στην 4η θέση να μειώνει σταθερά τη διαφορά.

Η BMW και η Suzuki κλείνουν την εξάδα με 472 και 269 πωλήσεις αντίστοιχα.

Η διαρκώς συρρικνούμενη κατηγορία των Παπιών (Cub) είναι στην τρίτη θέση με μερίδιο μόλις 6,27% – από το 8,36% του 2025 – και 2.094 πωλήσεις.

Εδώ η Daytona κατέχει σταθερά την πρώτη θέση με 30,56% με 640 πωλήσεις ακολουθεί η SYM με 439 πωλήσεις (20,96%) και στην 3η θέση βρίσκεται η Asus με 433 πωλήσεις (20,68%).

Τέλος η κατηγορία των 3/4 Wheels, τα τετράροδα ATV δηλαδή που ανήκουν στην αγορά δικύκλων, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 1.154 πωλήσεις και ανεβασμένο μερίδιο στο 3,45%.

Στα ATV η κυριαρχία της CF-MOTO συνεχίζεται με 707 πωλήσεις και μερίδιο που φθάνει το 61,3% ακολουθούμενη από τη Voge με 193 πωλήσεις και μερίδιο 16,7%

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων ATV (μετράνε στην αγορά δικύκλων) είναι σε γραφεία ενοικιάσεων στα νησιά και οι πωλήσεις τους εξαρτώνται από την πορεία του τουρισμού.

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