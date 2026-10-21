Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

του Μπάμπη Κελάφη

Με βάση τα στοιχεία ταξινομήσεων που ανακοινώνει ο ΣΕΜΕ οι ταξινομήσεις – πωλήσεις δικύκλων μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2026 έφθασαν τα 68.081 δίκυκλα.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 η αγορά δικύκλων (σκούτερ, μοτοσυκλέτες, ATV και παπιά πάνω από 50κ.εκ.) παρουσιάζει αύξηση 3,41%.

Παρά την πτώση της αγοράς δικύκλων τον Ιούνιο και τον Αύγουστο οι αρκετά αυξημένες πωλήσεις τον Ιούλιο (+7,55%) και τον Σεπτέμβριο (+7,96%) κάλυψαν τις απώλειες και η αγορά δικύκλων έκλεισε το εννεάμηνο με θετικό πρόσημο.

αγορά δικύκλων

 

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις δικύκλων ανά μάρκα στην πρώτη θέση παραμένει η Honda με μερίδιο αγοράς 17,17% με την SYM να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με μερίδιο 16,20% και την Yamaha στην τρίτη θέση με 10,32%.

Ακολουθούν η Piaggio και η CF-MOTO, η έκπληξη της χρονιάς, στην 4η και 5η θέση, με 9,17% και 6,91% αντίστοιχα, με την CF-MOTO να επιτυγχάνει αυτή τη θέση χάρη και στις πωλήσεις των ATV όπου κυριαρχεί.

Η αγορά δικύκλων ανά κατηγορία

Στις πωλήσεις δικύκλων ανά κατηγορία στην πρώτη θέση βρίσκονται σταθερά τα Σκούτερ με 46.826 ταξινομήσεις, από το σύνολο των 68.081 ταξινομήσεων και μερίδιο 68,78%.

Εδώ η SYM να παραμένει σταθερά πρώτη στην κατηγορία με 10.219 πωλήσεις και μερίδιο 21,82% ακολουθούμενη από τη Honda στη 2η θέση με 8.925 πωλήσεις (μερίδιο 19,06%) και την Piaggio στην τρίτη θέση με 6.242 πωλήσεις και μερίδιο 13,33%.

Την πεντάδα κλείνουν η Yamaha στην 4η θέση και η Zontes στην 5η θέση με 4.602 (9,83%) και 3.355 (7,16%) αντίστοιχα.

Δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία στην αγορά δικύκλων είναι οι Μοτοσυκλέτες με σύνολο 14.704 πωλήσεις και μερίδιο 21,60%.

αγορά δικύκλων

Στις πωλήσεις μοτοσυκλετών η CF-MOTO έχει ανέβει στην 1η θέση με 3.092 πωλήσεις (μερίδιο 21,03%), εκτοπίζοντας την Honda στη δεύτερη θέση με 2.646 πωλήσεις (μερίδιο 18,00%).

Η Yamaha παραμένει στην 3η θέση με 1.918 πωλήσεις και μειωμένο μερίδιο στα 13,04% με την Voge να ακολουθεί στην 4η θέση με 1.290 πωλήσεις (8,77%).

Η BMW και η Suzuki κλείνουν την εξάδα με 844 και 573 πωλήσεις αντίστοιχα, ακολουθούν οι Royal Enfield, KTM, QJMOTOR και την δεκάδα κλείνει η Triumph.

Η σταθερά συρρικνούμενη κατηγορία των Παπιών (Cub) είναι στην τρίτη θέση με μερίδιο μόλις 5,92% – από το 8,36% του 2025 – και 4.031 πωλήσεις.

Εδώ η Daytona κατέχει σταθερά την πρώτη θέση με 32,03% με 1.291 πωλήσεις ακολουθεί η SYM με 742 πωλήσεις (18,41%), στην 3η θέση βρίσκεται η ASUS με 722 πωλήσεις (17,91%) που εκτόπισε την Yamaha στην 4η με μόλις 508 πωλήσεις (12,60%).

Τέλος η κατηγορία των 3/4 Wheels (τετράροδα ATV) βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 2.520 πωλήσεις και μερίδιο στο 3,70%.

Στα ATV η κυριαρχία της CF-MOTO συνεχίζεται με 1.558 πωλήσεις και μερίδιο που φθάνει το 61,83% ακολουθούμενη από τη Voge με 423 πωλήσεις και μερίδιο 16,79%.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων ATV (μετράνε στην αγορά δικύκλων) είναι σε γραφεία ενοικιάσεων στα νησιά και οι πωλήσεις τους εξαρτώνται από την πορεία του τουρισμού.

 

 

 

 

 

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #αγορά δικύκλων #Μοτοσυκλέτα #Ταξινομήσεις δικύκλων