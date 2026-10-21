του Μπάμπη Κελάφη

Με βάση τα στοιχεία ταξινομήσεων που ανακοινώνει ο ΣΕΜΕ οι ταξινομήσεις – πωλήσεις δικύκλων μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2026 έφθασαν τα 68.081 δίκυκλα.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 η αγορά δικύκλων (σκούτερ, μοτοσυκλέτες, ATV και παπιά πάνω από 50κ.εκ.) παρουσιάζει αύξηση 3,41%.

Παρά την πτώση της αγοράς δικύκλων τον Ιούνιο και τον Αύγουστο οι αρκετά αυξημένες πωλήσεις τον Ιούλιο (+7,55%) και τον Σεπτέμβριο (+7,96%) κάλυψαν τις απώλειες και η αγορά δικύκλων έκλεισε το εννεάμηνο με θετικό πρόσημο.

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις δικύκλων ανά μάρκα στην πρώτη θέση παραμένει η Honda με μερίδιο αγοράς 17,17% με την SYM να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με μερίδιο 16,20% και την Yamaha στην τρίτη θέση με 10,32%.

Ακολουθούν η Piaggio και η CF-MOTO, η έκπληξη της χρονιάς, στην 4η και 5η θέση, με 9,17% και 6,91% αντίστοιχα, με την CF-MOTO να επιτυγχάνει αυτή τη θέση χάρη και στις πωλήσεις των ATV όπου κυριαρχεί.

Η αγορά δικύκλων ανά κατηγορία

Στις πωλήσεις δικύκλων ανά κατηγορία στην πρώτη θέση βρίσκονται σταθερά τα Σκούτερ με 46.826 ταξινομήσεις, από το σύνολο των 68.081 ταξινομήσεων και μερίδιο 68,78%.

Εδώ η SYM να παραμένει σταθερά πρώτη στην κατηγορία με 10.219 πωλήσεις και μερίδιο 21,82% ακολουθούμενη από τη Honda στη 2η θέση με 8.925 πωλήσεις (μερίδιο 19,06%) και την Piaggio στην τρίτη θέση με 6.242 πωλήσεις και μερίδιο 13,33%.

Την πεντάδα κλείνουν η Yamaha στην 4η θέση και η Zontes στην 5η θέση με 4.602 (9,83%) και 3.355 (7,16%) αντίστοιχα.

Δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία στην αγορά δικύκλων είναι οι Μοτοσυκλέτες με σύνολο 14.704 πωλήσεις και μερίδιο 21,60%.

Στις πωλήσεις μοτοσυκλετών η CF-MOTO έχει ανέβει στην 1η θέση με 3.092 πωλήσεις (μερίδιο 21,03%), εκτοπίζοντας την Honda στη δεύτερη θέση με 2.646 πωλήσεις (μερίδιο 18,00%).

Η Yamaha παραμένει στην 3η θέση με 1.918 πωλήσεις και μειωμένο μερίδιο στα 13,04% με την Voge να ακολουθεί στην 4η θέση με 1.290 πωλήσεις (8,77%).

Η BMW και η Suzuki κλείνουν την εξάδα με 844 και 573 πωλήσεις αντίστοιχα, ακολουθούν οι Royal Enfield, KTM, QJMOTOR και την δεκάδα κλείνει η Triumph.

Η σταθερά συρρικνούμενη κατηγορία των Παπιών (Cub) είναι στην τρίτη θέση με μερίδιο μόλις 5,92% – από το 8,36% του 2025 – και 4.031 πωλήσεις.

Εδώ η Daytona κατέχει σταθερά την πρώτη θέση με 32,03% με 1.291 πωλήσεις ακολουθεί η SYM με 742 πωλήσεις (18,41%), στην 3η θέση βρίσκεται η ASUS με 722 πωλήσεις (17,91%) που εκτόπισε την Yamaha στην 4η με μόλις 508 πωλήσεις (12,60%).

Τέλος η κατηγορία των 3/4 Wheels (τετράροδα ATV) βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 2.520 πωλήσεις και μερίδιο στο 3,70%.

Στα ATV η κυριαρχία της CF-MOTO συνεχίζεται με 1.558 πωλήσεις και μερίδιο που φθάνει το 61,83% ακολουθούμενη από τη Voge με 423 πωλήσεις και μερίδιο 16,79%.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων ATV (μετράνε στην αγορά δικύκλων) είναι σε γραφεία ενοικιάσεων στα νησιά και οι πωλήσεις τους εξαρτώνται από την πορεία του τουρισμού.