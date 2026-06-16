Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το YRHC (Yamaha Racing Heritage Club) επιστρέφει στο Misano World Circuit Marco Simoncelli από τις 18 έως τις 19 Ιουνίου, με τους Giacomo Agostini, Carlos Lavado και Luca Cadalora να συμμετέχουν σε μια ειδική σειρά ιστορικών αγωνιστικών μοτοσυκλετών της Yamaha.

Το YRHC ιδρύθηκε το 2021 για προβάλει την αγωνιστική ιστορία της Yamaha, φέρνοντας κοντά ιδιοκτήτες ιστορικών αγωνιστικών μοτοσυκλετών του εργοστασίου από όλο τον κόσμο και βοηθώντας στη διατήρηση των μοτοσυκλετών, της γνώσης και των ιστοριών από τις προηγούμενες γενιές.

Αφού έγινε βασικό μέρος του YRHC τα τελευταία χρόνια, το YRHC θα ζωντανέψει για άλλη μια φορά αυτή την ιστορία στο Misano, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν τις μοτοσυκλέτες από κοντά, να τις ακούσουν και να τις παρακολουθήσουν να επιστρέφουν στην πίστα κατά τη διάρκεια ειδικών συνεδριών.

Μεταξύ αυτών που θα συμμετάσχουν στο YRHC στο Misano θα είναι ο 15 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Giacomo Agostini, ο πιο επιτυχημένος αναβάτης Grand Prix όλων των εποχών.

Η μεταγραφή του Agostini στη Yamaha για τη σεζόν του 1974 σόκαρε τους οπαδούς των αγώνων εκείνη την εποχή, καθώς ο Ιταλός έφυγε από την MV Agusta για να ενταχθεί στον Ιάπωνα κατασκευαστή σε μια περίοδο που οι δίχρονες μοτοσυκλέτες άρχιζαν να αλλάζουν το πρόσωπο των αγώνων Grand Prix.

Ο Agostini κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 350cc του 1974 με τη Yamaha πριν γράψει ξανά ιστορία την επόμενη σεζόν με την YZR500 0W23.

Το 1975, ο Agostini, εξασφάλισε τον πρώτο τίτλο αναβατών της Yamaha στην κορυφαία κατηγορία 500cc, με την 0W23 να γίνεται επίσης η πρώτη δίχρονη μοτοσυκλέτα που κερδίζει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 500cc.

Πρόσφατα ανακαινισμένη YZR500 0W23 θα τρέξει στο Misano, δίνοντας στους συμμετέχοντες στο YRHC την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν μία από τις πιο σημαντικές μοτοσυκλέτες στην ιστορία των Grand Prix.

Στην εκδήλωση θα είναι παρόντες επίσης: ο δυο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Carlos Lavado με την YZR250 0W82 που οδήγησε για τον τίτλο του 1986, ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Luca Cadalora με την YZR250 0WB9 του 1990.

Η γκάμα των Grand Prix θα περιλαμβάνει επίσης δύο σημαντικές μοτοσυκλέτες από την εποχή του Eddie Lawson.

Την YZR500 0W81 που οδήγησε ο Lawson στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 500cc του 1986, ενώ την YZR500 0W86 του 1987 αντιπροσωπεύει την επόμενη σεζόν των μοτοσυκλετών Grand Prix της Yamaha, με τις οποίες κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατάταξη του πρωταθλήματος.

Συμπληρώνοντας τη γκάμα των Grand Prix, η YZR500 0WL9 του Norifumi “Norick” Abe του 2002 θα είναι παρούσα στο Misano.

Η παρουσία τους θα προσθέσει έναν σύγχρονο σύνδεσμο στο γκαράζ YRHC, επιτρέποντας στους τρέχοντες αναβάτες να δουν από κοντά ιστορικές Grand Prix μαζί με τους Agostini, Lavado, Cadalora, φέρνοντας κοντά διαφορετικές γενιές αναβατών, μοτοσυκλετών και αγωνιστικής ιστορίας Yamaha στο ίδιο paddock.