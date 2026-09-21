του Δημήτρη Διατσίδη

Το έκανε! Στην έδρα της Red Bull και της KTM, ο #37 πανηγυρίζει την πολυαναμενόμενη πρώτη του νίκη σε Κυριακάτικο Αγώνα MotoGP, με Martin και Bezzecchi να συμπληρώνουν το βάθρο στην Αυστρία.

Σχεδόν τρία χρόνια προσπάθειας. Και τώρα, οι 25 βαθμοί είναι δικοί του. Μετά το λάθος του στο Tissot Sprint του Σαββάτου, ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) ξόρκισε τους «δαίμονές» του και απάντησε την Κυριακή με μια αψεγάδιαστη εμφάνιση, φτάνοντας στην πρώτη του νίκη στο MotoGP. Και τι καλύτερο μέρος για να το πετύχει! Στην έδρα της KTM. Στην έδρα της Red Bull. Στο ιδανικό σκηνικό. Ένα υπέροχο αποχαιρετιστήριο δώρο πριν από το νέο κεφάλαιο που περιμένει τόσο τον αναβάτη, όσο και την εργοστασιακή ομάδα το 2027.

Έχοντας ήδη 15 παρουσίες στο βάθρο, χωρίς να έχει ανέβει ποτέ στο ψηλότερο σκαλί του MotoGP, ο Acosta κατάφερε να περάσει μπροστά και στη συνέχεια να κρατήσει πίσω του τον πρωτοπόρο του Πρωταθλήματος, Jorge Martin, ο οποίος πήρε μια πολύ σημαντική 2η θέση στο Qatar Airways Grand Prix της Αυστρίας, αυξάνοντας το προβάδισμά του στη βαθμολογία στους 12 βαθμούς, μετά την 5η θέση του Marc Marquez (Ducati Lenovo Team). Την 3η θέση στο βάθρο πήρε ο συναθλητής του Martin στην Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, με μόλις 0.192 δευτερόλεπτα να χωρίζουν τον Ιταλό από τον #89 στη γραμμή του τερματισμού, ύστερα από έναν Αγώνα γεμάτο ένταση και αγωνία.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ APRILIA

Με το σβήσιμο των φώτων, η Aprilia είχε ένα ονειρικό ξεκίνημα, με τους Martin, Bezzecchi και Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) να καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις, με αυτή ακριβώς τη σειρά. Ο Marc Marquez έχασε τρεις θέσεις στο τέλος του πρώτου γύρου, ενώ ο Acosta εκμεταλλεύτηκε ένα πιο αργό ξεκίνημα του μελλοντικού του συναθλητή για να ανέβει στην 4η.

Στην αρχή του 2ου γύρου, ο Bezzecchi θέλησε να πάρει την πρωτοπορία του Αγώνα. Μια κλασική κίνηση στη Στροφή 1 ολοκληρώθηκε με επιτυχία απέναντι στον συναθλητή του Martin, όμως ο κάτοχος της pole position απάντησε αμέσως στη Στροφή 3. Την ίδια στιγμή, ο Acosta άρχισε να ανεβάζει ρυθμό. Στη Στροφή 6, ο αναβάτης της KTM πέρασε τον Ogura για την 3η θέση και στη συνέχεια άρχισε γρήγορα να πλησιάζει την RS-GP του Bezzecchi.

Ο ACOSTA ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ, Ο MM93 ΥΠΟΧΩΡΕΙ

Δεν έμεινε πίσω για πολύ. Στον 4ο γύρο, στη Στροφή 2β – εκεί όπου είχε κάνει το λάθος του στο Sprint 23 ώρες νωρίτερα – ο Acosta επιτέθηκε και πήρε τη 2η θέση, ενώ ο Bezzecchi βρέθηκε ακόμη περισσότερο υπό πίεση από τον Ogura, αφού ο Ιταλός άνοιξε τη γραμμή του στην τελευταία στροφή στο τέλος του 4ου γύρου.

Μέχρι το τέλος του 7ου γύρου, Martin και Acosta είχαν ανοίξει διαφορά 1.5 δευτερολέπτου από τον Bezzecchi, ο οποίος με τη σειρά του είχε μισό δευτερόλεπτο από τον Ogura, που άρχισε να δέχεται πίεση από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Και στον 9ο γύρο ήρθε η αλλαγή στην κορυφή. Ο Acosta, βγαίνοντας από τη Στροφή 1, είχε καλύτερη επιτάχυνση από τον Martin στην κατηφόρα προς τη Στροφή 2α και πέρασε στην πρώτη θέση για πρώτη φορά στον Αγώνα.

Πιο πίσω, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον Marc Marquez, καθώς λίγο μετά την προσπέρασή του στον Ogura για την 4η θέση, ο #93 έχασε τον έλεγχο και άνοιξε τη γραμμή του στη Στροφή 1. Αυτό του κόστισε αρχικά την 4η θέση και στη συνέχεια την 5η, καθώς ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) τον πέρασε.

Ένα ακόμη λάθος στη Στροφή 1 έδωσε στη συνέχεια την ευκαιρία στον Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) να περάσει μπροστά από τον #93 και ξαφνικά ο Marc Marquez βρέθηκε στην 7η. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα; Ή μήπως ήταν απλώς αποτέλεσμα δύο μικρών λαθών; Στο τέλος του Αγώνα ο ΜΜ93 αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με τα φρένα της μοτοσυκλέτας του.

ACOSTA VS APRILIA ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ

Φτάνοντας στα μισά του Grand Prix ή, για την ακρίβεια, στον 16ο από τους 28 γύρους, ο Acosta προηγούνταν του Martin κατά 0.7 δευτερόλεπτα, ενώ ο Bezzecchi ακολουθούσε περίπου ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Martin στην 3η θέση. Ο Ogura παρέμενε επίσης στη διεκδίκηση του βάθρου στην 4η θέση, 1.2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Bezzecchi, ενώ Aldeguer και Marc Marquez βρίσκονταν στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα, 3.4 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ogura.

Στον 20ό γύρο, ο Marc Marquez κατάφερε να περάσει ξανά τον Aldeguer για την 5η θέση. Η διαφορά από τον Ogura όμως είχε πλέον αυξηθεί στα 3.8 δευτερόλεπτα, οπότε έμενε να φανεί αν η 5η θέση ήταν το καλύτερο που μπορούσε να πετύχει ο διεκδικητής του Τίτλου με την Ducati.

Μπροστά, οι αποστάσεις άρχισαν να μειώνονται. Ο Acosta έκανε χρόνο 1:31 στον 21ο γύρο, βλέποντας το προβάδισμά του να μειώνεται στα 0.7 δευτερόλεπτα από περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο, ενώ και οι τρεις Aprilia που τον καταδίωκαν, παρέμεναν στο υψηλό 1:30. Ο ταχύτερος από τους τέσσερις; Ο Ogura.

Ο Acosta όμως απάντησε στον επόμενο γύρο. Το 1:30.693 ήταν ταχύτερο από τους χρόνους των εργοστασιακών Aprilia των Martin και Bezzecchi, ενώ ο Ogura παρέμενε ελάχιστα ταχύτερος από τους τρεις αναβάτες μπροστά του.

Ο Acosta συνέχισε να ανεβάζει ρυθμό στους επόμενους δύο γύρους. Το προβάδισμά του ανέβηκε ξανά λίγο πάνω από το ένα δευτερόλεπτο, ενώ αυτή τη φορά ο Martin άρχισε να δέχεται ολοένα μεγαλύτερη πίεση από τον συναθλητή του, Bezzecchi.

Δύο γύροι ακόμη. Το πλεονέκτημα του Acosta ήταν 1.4 δευτερόλεπτα και η ονειρεμένη πρώτη του νίκη στο MotoGP με την Red Bull KTM, μέσα στην έδρα της KTM στο Red Bull Ring, ήταν πλέον ορατή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΥΡΟΣ

Η διαφορά; 1.2 δευτερόλεπτα. Και η απόσταση ανάμεσα στους Martin και Bezzecchi; 0.2 δευτερόλεπτα. Το μόνο που χρειαζόταν ο Acosta ήταν να φέρει καθαρά την RC16 μέχρι την καρό σημαία. Και το έκανε.

Επιτέλους, ο Acosta είναι νικητής σε Κυριακάτικο Αγώνα MotoGP. Ήταν θέμα χρόνου να έρθει αυτή η στιγμή για τον νεαρό σούπερ σταρ και, πριν ολοκληρωθεί η κοινή πορεία του με την KTM, ήταν απόλυτα ταιριαστό να πανηγυρίσουν μαζί τουλάχιστον μία νίκη.

Θα μπορούσε να είναι μια τεράστια ημέρα για την Aprilia, καθώς Martin και Bezzecchi κυνηγούν τον Τίτλο του MotoGP και αμφότεροι πήραν από δύο βάθρα στην Αυστρία, πριν από την απρόβλεπτη συνέχεια της σεζόν εκτός Ευρώπης. Ο Martin προηγείται πλέον του Marquez κατά 12 βαθμούς, ενώ ο Bezzecchi βρίσκεται 42 βαθμούς πίσω από την κορυφή, ενόψει της Ιαπωνίας.

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ GP ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Μιλώντας για την Ιαπωνία, τι επιστροφή ήταν αυτή για τον Ogura! Η 4η θέση, μόλις 0.9 δευτερόλεπτα μακριά από το βάθρο, ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος για την επιστροφή του, λίγο πριν από το Grand Prix της πατρίδας του, που έρχεται σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Η 5η θέση του Marc Marquez, με διαφορά 7.3 δευτερολέπτων από τη νίκη, ήταν κάπως απρόσμενη για τον νικητή του ασημένιου μεταλλίου στο Sprint, με τον #93 να παραδίδει την πρωτοπορία του Πρωταθλήματος, κατευθυνόμενος προς την πίστα όπου κατέκτησε τον Τίτλο του 2025 πριν από έναν χρόνο.

Ο Binder συμπλήρωσε ιδανικά τη νίκη του Acosta, κατακτώντας το καλύτερο αποτέλεσμα της σεζόν του με την 6η θέση και δίνοντας σε αμφότερες τις πλευρές του γκαράζ της Red Bull KTM Factory Racing πολλούς λόγους για πανηγυρισμούς. Ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ήταν ο δεύτερος αναβάτης της Ducati που τερμάτισε, στην 7η.

Ο τρίτος αναβάτης της Ducati στη βαθμολογία, ο Aldeguer, τερμάτισε στην 8η, έχοντας δεχθεί ποινή τριών δευτερολέπτων μετά τον Αγώνα για πρόκληση επαφής. Ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ολοκλήρωσε ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο με μια 9η θέση την Κυριακή.

Ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR) συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα του GP Αυστρίας, ενώ οι Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), ο αντικαταστάτης του Joan Mir, Takaaki Nakagami (Honda HRC Castrol), Luca Marini (Honda HRC Castrol) και Diogo Moreira (Pro Honda LCR) πήραν τους τελευταίους διαθέσιμους βαθμούς.

Αυτά ήταν όλα από το Red Bull Ring. Και τι σενάριο ήταν αυτό! Ο Acosta φεύγει για την Ιαπωνία ως νικητής MotoGP, με τη μάχη του Πρωταθλήματος να έχει πλέον πολύ ενδιαφέρον. Επόμενος Αγώνας στο Motegi!

Τα πλήρη αποτελέσματα στους παρακάτω πίνακες: Session for AUT MotoGP RAC