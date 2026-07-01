του Δημήτρη Διατσίδη

Ο έντεκα φορές πρωταθλητής Αλέξανδρος Παπαγεωργίου (Alex 75) βρέθηκε μαζί με την ομάδα ZenOne Racing στην πίστα Pannonia Ring της Ουγγαρίας, όπου πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος γύρος του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Alpe Adria 2026. Παράλληλα, στην ίδια διοργάνωση διεξαγόταν και ο τρίτος γύρος του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU, συγκεντρώνοντας κορυφαίους αναβάτες από ολόκληρη την Ευρώπη.

Έχοντας ήδη εμπειρία από τη συγκεκριμένη πίστα, ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου και η ομάδα ZenOne Racing ξεκίνησαν δυναμικά το αγωνιστικό τετραήμερο, βελτιώνοντας διαρκώς τις επιδόσεις τους στις Ελεύθερες Δοκιμές. Η συνεχής εξέλιξη του ρυθμού τους οδήγησε τον Έλληνα αναβάτη στην κατάρριψη του προσωπικού του ρεκόρ στην Pannonia Ring κατά περισσότερο από 1,1 δευτερόλεπτο.

Οι χρονομετρημένες δοκιμές εξελίχθηκαν σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία, με τους πρωταγωνιστές να κινούνται σε χρόνους κοντά στο 1:55 και τις διαφορές να κρίνονται στα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Αλέξανδρος εξασφάλισε την 7η θέση στη σχάρα εκκίνησης για τον αγώνα του Σαββάτου.

Με το σβήσιμο των φώτων πραγματοποίησε μία ακόμη εντυπωσιακή εκκίνηση, ανεβαίνοντας αμέσως στην τέταρτη θέση πριν από την πρώτη στροφή και μπαίνοντας από νωρίς στη μάχη της κορυφής. Λίγους γύρους αργότερα ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία, έπειτα από πτώσεις αναβατών, με όλους τους συμμετέχοντες να οδηγούνται στο parc fermé μέχρι την επανεκκίνηση.

Στη δεύτερη εκκίνηση (ξανά από την 7η θέση στη σχάρα εκκίνησης) ο Παπαγεωργίου επανέλαβε το εξαιρετικό του ξεκίνημα, ανέβηκε γρήγορα στις πρώτες θέσεις και ύστερα από δυνατές μάχες και συνεχείς προσπεράσεις, πέρασε στην κορυφή, βλέποντας πρώτος την καρό σημαία και κατακτώντας τη νίκη στον αγώνα τόσο του Alpe Adria όσο και του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU.

Η Κυριακή επιφύλασσε εντελώς διαφορετικές συνθήκες, καθώς λίγα μόλις λεπτά πριν από την εκκίνηση η βροχή έκανε την εμφάνισή της, αλλάζοντας πλήρως τα δεδομένα. Παρότι ούτε ο Αλέξανδρος ούτε η ομάδα του είχαν αγωνιστεί ποτέ με βρεγμένη πίστα στην Pannonia Ring, η εμπειρία και η σωστή προετοιμασία αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Η ZenOne Racing προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες αλλαγές στις ρυθμίσεις της Yamaha R6, προσαρμόζοντάς την στις νέες συνθήκες. Ο Παπαγεωργίου εκκίνησε και πάλι από την έβδομη θέση, πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εκκίνηση και με σταθερά γρήγορο ρυθμό ανέβηκε μέχρι την κορυφή, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ποιότητα και κατακτώντας μία ακόμη νίκη τόσο στο Alpe Adria όσο και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα BMU.

Με τέσσερις συνολικά νίκες στο αγωνιστικό τετραήμερο, ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου ολοκλήρωσε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην Ουγγαρία, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας και των δύο πρωταθλημάτων και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την κλάση και την εμπειρία του απέναντι σε ιδιαίτερα ισχυρό ανταγωνισμό.



Μετά το τέλος του αγωνιστικού τετραημέρου, ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου δήλωσε:

«Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Ήταν ένα ιδανικό αγωνιστικό τετραήμερο για εμένα, με τέσσερις νίκες και την κορυφή της βαθμολογίας στα δύο πρωταθλήματα. Η ομάδα μου λειτούργησε άψογα για ακόμη μία φορά και μου παρείχε τις ιδανικές ρυθμίσεις ώστε να μπορώ να πιέσω στο όριο ακόμη και στις δύσκολες βρόχινες συνθήκες. Είμαι πολύ χαρούμενος τόσο για τις νίκες όσο και για την πρωτοπορία στις δύο βαθμολογίες.»



Η ομάδα ZenOne Racing (Αντώνης Μερεμέτης – Δημήτρης Παπανικολάου) δήλωσε:

«Ο Αλέξανδρος απέδειξε για ακόμη μία φορά το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο και την εμπειρία του απέναντι σε κορυφαίους αναβάτες. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τον οδηγό μας και για την άψογη συνεργασία μας, η οποία μας επέτρεψε να προσαρμόσουμε ιδανικά τη μοτοσυκλέτα στις δύσκολες συνθήκες και να φτάσουμε σε τέσσερις σημαντικές νίκες. Πλέον στρέφουμε την προσοχή μας στον επόμενο γύρο του πρωταθλήματος στη θρυλική πίστα του Brno.»



Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στους υποστηρικτές του:

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