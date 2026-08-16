του Δημήτρη Διατσίδη

Το Alpe Adria International Motorcycle Championship αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πρωταθλήματα μοτοσυκλέτας στην Ευρώπη και λειτουργεί ως επίπεδο εξέλιξης για νεαρούς αναβάτες που στοχεύουν να φτάσουν στο κορυφαίο επίπεδο των αγώνων ταχύτητας μοτοσυκλέτας, όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP και το WorldSBK, αλλά και για πιο έμπειρους αναβάτες που απλά θέλουν να συνεχίσουν την αγωνιστική τους καριέρα εκτός των τοπικών τους πρωταθλημάτων, που κάποιες φορές δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ή έχουν ελάχιστες συμμετοχές, όπως το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, που μάλιστα έχει και ελάχιστους αγώνες.

Η σεζόν 2026 διεξάγεται σε έξι χώρες της Ευρώπης: Κροατία (Grobnik), Ουγγαρία (Pannoniaring), Τσεχία (Brno), Ιταλία (Cremona), Σλοβακία (Slovakia Ring) και για πρώτη φορά στην Βουλγαρία, όπου το νέο A1 Motor Park φιλοξενεί τον τελικό αγώνα της χρονιάς.

Το Πρωτάθλημα Alpe Adria περιλαμβάνει έξι αγωνιστικές συναντήσεις, με δύο αγώνες σε κάθε μία, γεγονός που οδηγεί σε 12 συνολικούς βαθμολογούμενους αγώνες. Ωστόσο, η αγωνιστική δραστηριότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς σε τρεις από τις πίστες διεξάγονται και Αγώνες Sprint, οι οποίοι προσμετρούν κανονικά στη βαθμολογία. Έτσι, ο συνολικός αριθμός αγώνων που επηρεάζουν τη μάχη του Tίτλου φτάνει τους 15, αυξάνοντας σημαντικά τον ανταγωνισμό και τη στρατηγική σημασία κάθε βαθμού.

Το Alpe Adria συγκεντρώνει αναβάτες από 23 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα του και τη θέση του ως ένα από τα πιο απαιτητικά και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της ευρωπαϊκής σκηνής.

Ανάμεσα στους εκατοντάδες συμμετέχοντες βρίσκονται και Έλληνες αναβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν να εκπροσωπούν τη χώρα σε ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου, όπου η απόδοση και η σταθερότητα καθορίζουν την πορεία προς το επόμενο βήμα στο παγκόσμιο στερέωμα των αγώνων.

Ανάμεσά τους τρεις από αυτούς βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τους τέσσερις πρώτους αγώνες της χρονιάς και μια αναβάτης στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ενώ και αρκετοί άλλοι έχουν πάρει βαθμούς.

Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Καρακώστας με Honda CBR1000RR-R προηγείται στην κατηγορία STK1000 (Stock Superbike), o Αλέξανδρος Παπαγεωργίου με Yamaha R6 προηγείται στην κατηγορία SSP600 (Supersport) και ο Αντώνης Βεντούρας είναι πρώτος στην SSP300 (Supersport 300). H Αντωνία Κορρέ με Yamaha R7 είναι στη δεύτερη θέση της Junior Sportbike και ο Κωνσταντίνος Καπούνταλης με Yamaha R7 είναι τέταρτος στην ίδια κατηγορία, o Σπύρος-Μάριος Φουρθιώτης με Honda CBR600RR είναι τρίτος στην STK600 (Stock Supersport), o Χαράλαμπος Ψυχογιός είναι 17ος και ο Γιώργος Παρασκευάς 36ος στην CUP1000, o Διονύσιος Μάρτης έβδομος στην 600 ΝG και ο αειθαλής Μιχάλης Σπηλιώτης 18ος στην SBK!

Οι βαθμολογίες:

STK1000

SSP600

SSP300

JUNIOR SPORTBIKE

STK 600

CUP 1000

600 NG

SBK



Οι Έλληνες οδηγοί λοιπόν διαπρέπουν στο Πρωτάθλημα αυτό που τους δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούν σε μερικές διάσημες και εμβληματικές πίστες, όπως αυτή του Brno και της Cremona. Να ευχηθούμε σε όλους τα καλύτερα και να καταφέρουμε ως χώρα φέτος να πάρουμε περισσότερους από έναν Τίτλους. Ο Άλεξ Παπαγεωργίου άνοιξε το δρόμο πέρυσι με τον Τίτλο της SSP, ας κάνουμε τουλάχιστον τρεις τους Τίτλους φέτος!