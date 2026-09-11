του Δημήτρη Διατσίδη

Για τον 5ο και προτελευταίο γύρο του Διεθνούς Πρωταθλήματος Alpe Adria, ο 16χρονος Κωνσταντίνος Καπούνταλης βρέθηκε για πρώτη φορά στην πίστα Slovakia Ring της Σλοβακίας, συμμετέχοντας στην κατηγορία Junior Sportbike / Yamaha R7 Cup με τη Yamaha R7 μοτοσυκλέτα του. Παράλληλα, στο ίδιο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο διεξαγόταν και ο προτελευταίος γύρος του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU, όπου ο Κωνσταντίνος συμμετείχε στην κατηγορία R7 Cup.

Ήδη από την πρώτη επαφή του με τη μήκους 5,9 χιλιομέτρων πίστα την Πέμπτη, ο νεαρός Έλληνας αναβάτης έδειξε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ρυθμό, δημιουργώντας θετικές προσδοκίες για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Η Παρασκευή περιλάμβανε τις Ελεύθερες Δοκιμές και το πρώτο σκέλος των Κατατακτηρίων Δοκιμών, με τον Κωνσταντίνο να συνεχίζει να βελτιώνει την απόδοσή του. Σημείωσε χρόνο 2:24.665, σχεδόν δύο δευτερόλεπτα ταχύτερο από την καλύτερη επίδοσή του την Πέμπτη.

Οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν το Σάββατο, με τη βρεγμένη πίστα να μην αφήνει ουσιαστικά περιθώρια βελτίωσης των χρόνων. Έτσι, ο Κωνσταντίνος επέλεξε να μην συμμετάσχει στο δεύτερο σκέλος των Κατατακτηρίων και, με τον χρόνο της Παρασκευής, εξασφάλισε την 5η θέση στη γενική κατάταξη της Sportbike και τη 2η θέση στην Junior Sportbike / Yamaha R7 Cup στην εκκίνηση.

Στον πρώτο αγώνα του Σαββατοκύριακου πραγματοποίησε μία δυνατή εμφάνιση. Κατάφερε να δημιουργήσει σημαντική διαφορά από τον αναβάτη που ακολουθούσε και να τη διατηρήσει μέχρι την καρό σημαία, κατακτώντας τη 2η θέση στο Alpe Adria – Junior Sportbike & Yamaha R7 Cup- και παράλληλα την 1η θέση στο BMU-R7 Cup-, εξασφαλίζοντας πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η αγωνιστική δράση συνεχίστηκε την Κυριακή με τον αγώνα Sprint Race του πρωταθλήματος Alpe Adria. Παρά τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε, ο Κωνσταντίνος παρέμεινε μέχρι το τέλος στη μάχη για τη 2η θέση, την οποία κατάφερε να κατακτήσει με μία προσπέραση στην τελευταία στροφή.

Στον δεύτερο αγώνα της Κυριακής είχε και πάλι δυνατό ρυθμό, καταφέρνοντας να δημιουργήσει διαφορά από τον τρίτο αναβάτη. Ορισμένα λάθη κατά τη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο, του κόστισαν σε ρυθμό και τον έφεραν ξανά σε μάχη, με τον Έλληνα αναβάτη να περνά τελικά την καρό σημαία στην 3η θέση για το Alpe Adria, κατακτώντας παράλληλα για ακόμη μία φορά την 1η θέση στο BMU R7 Cup.

Ο 5ος γύρος στην πίστα Slovakia Ring ολοκληρώθηκε με έναν ιδιαίτερα θετικό αγωνιστικό απολογισμό για τον Κωνσταντίνο Καπούνταλη και με σημαντικούς βαθμούς τόσο για το Alpe Adria όσο και για το BMU, πριν από τον τελευταίο αγώνα της σεζόν στη Βουλγαρία.

Κωνσταντίνος Καπούνταλης – Yamaha R7

«Ήταν ένα πολύ σημαντικό Σαββατοκύριακο για εμάς. Από την πρώτη ημέρα αισθάνθηκα καλά πάνω στη μοτοσυκλέτα και καταφέραμε να βελτιώνουμε συνεχώς το ρυθμό μας. Κρατάω τις μάχες, τα αποτελέσματα και κυρίως τους πολύτιμους βαθμούς που συγκεντρώσαμε τόσο για το Alpe Adria όσο και για το BMU. Τώρα η προσοχή μας στρέφεται στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στην Βουλγαρία. Συνεχίζουμε τη δουλειά και θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Τις ευχαριστίες του απηύθυνε στους γονείς του για τη διαρκή στήριξή τους, στον προπονητή του, Δημοσθένη Μαυρόπουλο, για την καθοδήγηση και τη συμβολή του στην αγωνιστική του εξέλιξη, καθώς και στους χορηγούς που βρίσκονται στο πλευρό του και στηρίζουν την προσπάθειά του:

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