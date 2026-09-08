του Δημήτρη Διατσίδη

Υπάρχουν αγωνιστικά Σαββατοκύριακα που κρίνονται από τα αποτελέσματα και υπάρχουν εκείνα που αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα ενός οδηγού.

Για τον 14χρονο Αντώνη Βεντούρα, το τριήμερο 4–6 Σεπτεμβρίου στo Slovakia Ring είχε και τα δύο.

Ο νεαρός Έλληνας αναβάτης της SSP300 έφτασε στη Σλοβακία για τον 5ο γύρο του Alpe Adria International Motorcycle Championship και τον 7ο γύρο του BMU, έχοντας μπροστά του μία πίστα εντελώς καινούργια.

Η προσαρμογή του ήταν άμεση. Με την Yamaha R3 κατάφερε να κατακτήσει την pole position, επιβεβαιώνοντας από τις κατατακτήριες ότι είχε τον ρυθμό για να διεκδικήσει την κορυφή απέναντι σε ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό grid.

Ο πρώτος αγώνας, όμως, επεφύλασσε μία δύσκολη στιγμή.

Μετά από μέτρια εκκίνηση ο Βεντούρας βρέθηκε δεύτερος και παρέμεινε στο γκρουπ της κορυφής, με συνεχείς προσπεράσεις και αλλαγές θέσεων. Στον 6ο γύρο, μία επαφή με άλλο αναβάτη είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί στην αμμοπαγίδα και να πέσει. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει εκεί το Σάββατό του. Δεν τελείωσε.

Ο Αντώνης σήκωσε την Yamaha, επέστρεψε στην πίστα και συνέχισε μέχρι το τέλος για να περισώσει όσους βαθμούς μπορούσε. Η 10η θέση μπορεί να μην αντιπροσώπευε την ταχύτητά του, αντιπροσώπευε όμως κάτι εξίσου σημαντικό: την άρνησή του να εγκαταλείψει.

Κυριακή: η απάντηση μέσα στην πίστα

Λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε στη σχάρα εκκίνησης. Στον πεντάγυρο Sprint Race ξεκίνησε δεύτερος, έφυγε εξαιρετικά και έστριψε πρώτος. Κράτησε την πρωτοπορία μέχρι τον τελευταίο γύρο , σε μία οριακή μάχη που ολοκληρώθηκε με τον Βεντούρα στην 3η θέση του βάθρου.

Το καλύτερο, όμως, δεν είχε έρθει ακόμη. Στον κυρίως αγώνα της Κυριακής, ο 14χρονος ξεκίνησε και πάλι δεύτερος και με νέα εξαιρετική εκκίνηση πήρε αμέσως την πρωτοπορία.

Ακολούθησε πραγματική μάχη SSP300. Έως και επτά αναβάτες κινούνταν μαζί, με ελάχιστες αποστάσεις, slipstream, φρεναρίσματα και συνεχείς εναλλαγές θέσεων. Στην έναρξη του τελευταίου γύρου, ο Βεντούρας ήταν έκτος. Μέσα σε έναν γύρο άλλαξε ολόκληρη την εικόνα του αγώνα. Πέρασε διαδοχικά τους αντιπάλους του, ανέβηκε δεύτερος και στην προτελευταία στροφή επιχείρησε την κίνηση που θα έκρινε τα πάντα. Προσπέρασε για την πρώτη θέση και κέρδισε τον αγώνα.

Από την αμμοπαγίδα και τη 10η θέση του Σαββάτου, στην κορυφή του βάθρου την Κυριακή. Και όλα αυτά στην πρώτη του εμφάνιση στη Slovakia Ring, σημειώνοντας παράλληλα προσωπικό καλύτερο γύρο 2:24.875.

Αντώνης Βεντούρας – Yamaha R3

“Ήταν ένα Σαββατοκύριακο με πολύ έντονα συναισθήματα. Ξεκινήσαμε δυνατά με την Pole Position και ξέραμε ότι είχαμε το ρυθμό να παλέψουμε για τη νίκη. Η πτώση του Σαββάτου μας κόστισε σημαντικούς βαθμούς, αλλά δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε αυτό που είχε ήδη συμβεί. Σήκωσα τη μηχανή, συνέχισα και προσπάθησα να σώσω ό,τι μπορούσαμε. Την Κυριακή μπήκα στην πίστα με καθαρό μυαλό. Το βάθρο στο Sprint και κυρίως η νίκη στον τελευταίο αγώνα ήταν η καλύτερη απάντηση μετά από μία δύσκολη ημέρα.

Ευχαριστώ την Pascota Racing Team, τον προπονητή μου Δημοσθένη Μαυρόπουλο και την ARP Racing Academy, τους χορηγούς και όλους όσους μας στηρίζουν. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει στην οικογένειά μου για όλες τις θυσίες που κάνει για εμένα. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στην Βουλγαρία. Εκεί κρίνεται το Πρωτάθλημα και θα δουλέψουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε μέχρι την τελευταία στιγμή.”

Στα 14 του χρόνια, ο Αντώνης Βεντούρας συνεχίζει να χτίζει την αγωνιστική του πορεία εκτός ελληνικών συνόρων. Το επόμενο και πλέον κρίσιμο ραντεβού είναι στην Βουλγαρία, 25–27 Σεπτεμβρίου, όπου θα κριθεί η μάχη του Πρωταθλήματος.

Την προσπάθεια του Έλληνα οδηγού στηρίζουν οι:

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