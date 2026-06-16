Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Κείμενο: Στεφανία Παντελιδάκη

Το δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο της Τόνιας Κορρέ #27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria και στο Βαλκανικό BMU, ολοκληρώθηκε ξανά με επιτυχίες, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή άνοδο της, την οποία είχε δείξει από τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν στην Κροατία.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria είχε παράλληλη διεξαγωγή με το Βαλκανικό, στην Ουγγαρία, στο Pannonia Ring, όπου έλαβε μέρος η Κορρέ στις κατηγορίες Junior Sportbike και Yamaha R7 CUP. Μια ανάσα πριν το βάθρο, η Ελληνίδα τερμάτισε τέταρτη στις κατηγορίες της στο Ευρωπαϊκό, ωστόσο ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου του Βαλκανικού Πρωταθλήματος, αποτελώντας μάλιστα τη μοναδική γυναίκα στη σχάρα εκκίνησης.

Η Ελληνίδα αναβάτρια είναι Βαλκανιονίκης CFmoto 300 Γυναικών 2025 και νεοφερμένη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria 2026, πρώτη φορά με μοτοσυκλέτα Yamaha R7, στις κατηγορίες Junior Sportbike και R7 CUP, με απώτερο σκοπό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών WorldWCR.

Εκατό χιλιοστά του δευτερολέπτου από το βάθρο

Στις Κατατακτήριες Δοκιμές της Παρασκευής οι προσπάθειες να μειώσει εξαιρετικά τον χρόνο της απέδωσαν και ανταμείφθηκε με την τέταρτη θέση στη σχάρα εκκίνησης για τις κατηγορίες της.

Στον πρώτο αγώνα του τριημέρου οδηγούσε από την αρχή σε ρυθμό βάθρου, δίνοντας σκληρή μάχη με τον προπορευόμενο αναβάτη για την τρίτη θέση. Αντάλλαζαν συνεχώς προσπεράσεις, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την καρό σημαία όπου η Κορρέ τερμάτισε τέταρτη με διαφορά μόνο 0.100 δευτερόλεπτα από τον αντίπαλο της. Κατά τον ίδιο αγώνα η 16χρονη αναβάτρια συμμετείχε και στην κατηγορία του R7 CUP για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, στο οποίο ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Η Τόνια Κορρέ δήλωσε μετά τον πρώτο αγώνα:

«Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας γιατί υπήρχε αρκετή μάχη για την τρίτη θέση. Παρόλο που τερματίσαμε στην τέταρτη, πήραμε αρκετά δεδομένα και από την νέα πίστα για εμένα αλλά και από τη μοτοσυκλέτα Yamaha R7 και βλέπουμε συνεχή βελτίωση. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την υποστήριξη της και τους χορηγούς μου»!

Μάχη σε βρόχινο αγώνα χωρίς όμως βρόχινα λάστιχα

Ο δεύτερος αγώνας του τριημέρου επιφύλασσε αρκετές προκλήσεις καθώς στο παιχνίδι είχε μπει και η βροχή. Μαζί με την ομάδα της, Pascota Racing, αποφάσισαν πως θα χρησιμοποιούσε slick λάστιχα διότι η βροχή σταματούσε σταδιακά. Παρ΄ όλα αυτά, κατά την εκκίνηση η βροχή ξανά αυξήθηκε – μαζί και η αγωνία. Ύστερα δηλώθηκε ως βρόχινος αγώνας, όμως αυτό δεν σταμάτησε τις αλληλοπροσπεράσεις με τον ίδιο αντίπαλο από τον προηγούμενο αγώνα.

Κατά τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, η Κορρέ #27 στον τελευταίο γύρο εκτέλεσε επιτυχημένη προσπέραση την οποία διατήρησε, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση των κατηγοριών Junior Sportbike και R7 CUP του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και στη δεύτερη θέση της κατηγορίας Sportbike του Βαλκανικού.

Η Τόνια Κορρέ δήλωσε μετά τον δεύτερο αγώνα: «Είμαστε χαρούμενοι με το αποτέλεσμα διότι τερματίσαμε σε μια πολύ θετική θέση μετά από μεικτές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του αγώνα με αρκετές μάχες. Κρατάμε τα θετικά και συνεχίζουμε για τον επόμενο αγώνα ο οποίος είναι μαζί με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στο Brno».

Την προσπάθεια της Τόνιας Κορρέ στηρίζουν οι:

Yamaha Racing Hellas

Motomarket

Two Wheels Only

Epsilon MX

Wheelcity

Yamaha Spilliotis

Asseto

Girimis transfers

Amotoe Greece