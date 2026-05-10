Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Συνεχίζεται με προσωπικά ρεκόρ το πρώτο αγωνιστικό τριήμερο της Τόνιας Κορρέ (#27), στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria για τη σεζόν 2026, στην πίστα Grobnik (Ριέκα) της Κροατίας.

Η Βαλκανιονίκης CFMoto 300 Γυναικών 2025 κάνει το ντεμπούτο της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αγωνίζεται στη μεικτή κατηγορία Sportbike και Yamaha R7 με την ομάδα Pascota Racing. Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται με τέτοια μοτοσυκλέτα, καθώς και για πρώτη φορά βρίσκεται σε αυτή την ιδιαίτερη πίστα με αρκετά τυφλά και τεχνικά σημεία.

Τα γεγονότα αυτά όμως, δεν εμπόδισαν την Κορρέ σε κάθε γύρο που συμπλήρωνε να είναι ταχύτερη από τον προηγούμενο χρόνο της, δείχνοντας πόσο γρήγορα μαθαίνει την πίστα και τη μοτοσυκλέτα.

Κατατακτήριες Δοκιμές

Το Σάββατο 09 Μαΐου, προηγήθηκαν οι Κατατακτήριες Δοκιμές που καθορίζουν τις θέσεις εκκίνησης των αγώνων. Η Κορρέ, στον πρώτο μόλις γύρο που συμπλήρωσε ήταν ήδη γρηγορότερη από τον χρόνο που είχε πετύχει την προηγούμενη ημέρα στις ελεύθερες δοκιμές και στο τέλος είχε μειώσει τον χρόνο της κατά τρία ολόκληρα δευτερόλεπτα.

Δήλωση της Τόνιας Κορρέ μετά τις κατατακτήριες:

«Αλλάξαμε τις ρυθμίσεις της μοτοσυκλέτας χθες στο τελευταίο ελεύθερο. Μας βόλεψαν πάρα πολύ και μπήκαμε και στο χρονομετρημένο που είχαμε σήμερα το πρωί με τις ίδιες ρυθμίσεις. Ήτανε πολύ ευνοϊκές. Με βοήθησαν να κατεβάσω το χρόνο μου και να σπάσω το προσωπικό μου ρεκόρ εδώ στην πίστα. Τώρα αρχίζω να βρίσκω την μοτοσυκλέτα και αυτό με βοηθάει να αποδώσω καλύτερα στην ακόμη άγνωστη πίστα».

Πρώτος αγώνας – 11 γύροι

Συνέχισε τις επιτυχίες η Τόνια Κορρέ και στον εναρκτήριο Αγώνα της σεζόν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria. Το Σάββατο ολοκληρώθηκε με τον αγώνα 11 γύρων όπου έκανε μια φανταστική εκκίνηση προσπερνώντας τρεις συναθλητές της, ενώ στη συνέχεια μείωνε σταδιακά τον χρόνο της, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση για την κατηγορία Yamaha R7 και στη δέκατη για την κατηγορία Sportbike.

Με την ομάδα να έχει συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα και την αναβάτρια να έχει βρει το set up που την ευνοεί για την πίστα Grobnik, αναμένουμε αύριο μια πιο ανταγωνιστική Τόνια!

Δηλώσεις Τόνια Κορρέ μετά τον πρώτο αγώνα:

«Εντάξει, σίγουρα ήταν πολύ απαιτητικό να προσπαθώ να μάθω τη μοτοσυκλέτα εν ώρα αγώνα, γιατί η προπόνηση με Yamaha R7 πριν τους αγώνες ήταν πολύ ελλιπής.

Παρ’ όλα αυτά κάναμε ό,τι καλύτερα μπορούσαμε με την ομάδα, έχοντας βρει το κατάλληλο set up για την οδήγηση μου στην πίστα».

Την προσπάθεια της Τόνιας Κορρέ υποστηρίζουν οι:

Αθλητικό Σωματείου Δίτροχων Νάξου (Two Wheels Only)

Motomarket

Yamaha Spiliotis

Motodynamics Group

WheelCity

Assetto