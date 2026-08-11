Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Στο τέταρτο αγωνιστικό τριήμερο του Πρωταθλήματος Alpe Adria, στην πίστα Cremona της Ιταλίας, η Τόνια Κορρέ (#27) αγωνίστηκε απέναντι σε 18 συμμετέχοντες, κατακτώντας τριπλή έκτη θέση στην κατηγορία Junior Sportbike. Στο τέλος του τριημέρου το όνομα της γράφτηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με ισοβαθμία με τη δεύτερη. Η Ελληνίδα αναβάτρια, της ομάδας Pascota Racing με μοτοσυκλέτα Yamaha R7, για μια ακόμη φορά ήταν η μοναδική γυναίκα σε ολόκληρο το Πρωτάθλημα Alpe Adria.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικά απαιτητικές, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου και τη ζέστη να γίνεται ένας ακόμη αντίπαλος για τους πιλότους. Όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε η πιλότος «Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο»!

Για την 16άχρονη η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς ήταν η πρώτη της φορά στην πίστα Cremona. Παρ’ όλα αυτά, από την πρώτη δοκιμή μέχρι τον τελευταίο Αγώνα, η πρόοδος ήταν εμφανής.

Ελεύθερες Δοκιμές: Βελτίωση σε κάθε γύρο

Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκίνησε την Παρασκευή 7 Αυγούστου, με τρεις ελεύθερες δοκιμές και την Κορρέ να πρέπει να μάθει μια καινούργια πίστα, πολύ πιο τεχνική από όσες έχει αγωνιστεί και υπό συνθήκες καύσωνα. Ωστόσο από δοκιμή σε δοκιμή, οι χρόνοι άρχισαν να μειώνονται, σημειώνοντας όχι μόνο έναν μεμονωμένο γρήγορο γύρο αλλά με σταθερή βελτίωση γυρολόγιου μέχρι το τέλος της μέρας.

Επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία της κατάστασης, λόγω των καιρικών συνθηκών η διοργάνωση του Alpe Adria ενημέρωσε την ίδια μέρα πως τόσο στον πρώτο Αγώνα όσο και στον δεύτερο, οι έντεκα γύροι θα μειώνονταν στους εννέα.

Αγώνες: Κερδίζει θέσεις και κρατά τον αντίπαλο πίσω

Στον πρώτο Αγώνα του τριημέρου, το Σάββατο, η Κορρέ κατάφερε να ανέβει δυο θέσεις στην εκκίνηση, περνώντας στην πέμπτη θέση για την Junior Sportbike. Στη συνέχεια έπεσε στην έκτη θέση αλλά μπροστά από τον βασικό της αντίπαλο – Ζουράν Τάι από τη Σλοβενία – για την τρίτη θέση της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος – και έτσι ακολούθησε μια διαρκής μάχη αποστάσεων.

Ενώ ο Σλοβένος γνώριζε την πίστα, η πιλότος μας μόλις αυτό το τριήμερο είχε βρει τη γραμμή και την τεχνική που απαιτούσε η πίστα. Και με τα ελαστικά να υπερθερμαίνονται προκαλώντας γλίστρημα της μοτοσυκλέτας, η διαφορά μεταξύ των δυο αντιπάλων αυξομειώνονταν κρατώντας το Ελληνικό κοινό σε αγωνία. Η Κορρέ προηγούταν για 0.5 δευτερόλεπτα, όμως στον προτελευταίο γύρο η απόσταση είχε αρχίσει να απειλείται. Όμως η πιλότος μας με τον ρυθμό της, δεν του επέτρεψε ποτέ να ολοκληρώσει προσπέραση.

Όπως είπε και η ίδια, όταν είδε την ταμπέλα της ομάδας με τη διαφορά χρόνου, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τον αφήσει να την πλησιάσει παραπάνω και έτσι αποφασιστικά επιτάχυνε μέχρι την καρό σημαία. Η Ελληνίδα τερμάτισε στην έκτη θέση, όχι μόνο μπροστά από τον Ζουράν, αλλά έχοντας αποκαταστήσει μια σημαντική διαφορά του ενός δευτερολέπτου.

Η επόμενη μέρα, Κυριακή 8/8, ξεκίνησε με το Sprint Race πέντε γύρων, χωρίς προηγούμενο session προθέρμανσης. Η εικόνα της Κορρέ ήταν παρόμοια με εκείνη του Σαββάτου, κερδίζοντας θέσεις στην εκκίνηση και παραμένοντας μπροστά από τον Σλοβένο. Στους τελευταίους γύρους δέχθηκε πίεση, όμως όταν πλησίασε για προσπέραση, η πιλότος μας απάντησε άμεσα και δεν έχασε ούτε σε αυτόν τον Αγώνα πολύτιμους βαθμούς για το Πρωτάθλημα, τερματίζοντας στην έκτη θέση.

Στον δεύτερο Αγώνα των 9 γύρων, επανέλαβε την εξαιρετική εκκίνηση της, χτίζοντας γρήγορα μεγαλύτερη διαφορά από τον βασικό αντίπαλο της, ο οποίος εγκατέλειψε στον τέταρτο γύρο.

Αυτό δεν άλλαξε τον στόχο της Κορρέ διότι ο πραγματικός αντίπαλος της, όπως μας είχε αναφέρει στην αρχή της σεζόν, βρισκόταν ακόμη μέσα στην πίστα. Ήταν ο εαυτός της και οι προηγούμενοι χρόνοι της, τους οποίους εντυπωσιακά μείωσε ξανά. Σε κάθε γύρο ήταν ακόμη και πιο γρήγορη, μειώνοντας 100 χιλιοστά ανά γύρο, κατεβαίνοντας στο επόμενο δευτερόλεπτο και κατακτώντας την έκτη θέση του Αγώνα. Κάτι που απέδειξε πως δεν τα παρατά και πως η εξέλιξη της είναι σταθερά ανοδική σε κάθε γύρο.

Φεύγοντας από την Cremona, η Ελληνίδα προηγείται κατά έναν βαθμό από τον αντίπαλο της και έχει ισοβαθμία με τη δεύτερη θέση. Η ίδια βρίσκεται στην τρίτη θέση με 45 βαθμούς και ο Σλοβένος στους 44 κρατώντας στα ύψη την αγωνία για τους επόμενους δυο αγώνες που ακολουθούν, στην Σλοβακία και στην Βουλγαρία τον Σεπτέμβριο.

Τόνια Κορρέ – Yamaha R7

«Στόχος για τους επόμενους αγώνες είναι να διατηρήσω την τρίτη ή τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα.

Η Cremona είναι πολύ στενή και θέλει μεγαλύτερη τεχνική στις στροφές και καλύτερο έλεγχο αλλά είναι εξίσου μεγάλης δυσκολίας όπως και όλες οι πίστες του Πρωταθλήματος.

Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ απαιτητικές, δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο! Είναι πολύ δύσκολο μέσα στην πίστα να κρατηθείς σε εγρήγορση με τόση ζέστη και δυσκολεύεται και η μοτοσυκλέτα καθώς τα ελαστικά υπερθερμαίνονται με αποτέλεσμα να γλιστράνε.

Στον Αγώνα Sprint καταφέραμε να είμαστε ξανά μπροστά από τον κύριο αντίπαλο μας καθώς και στον Αγώνα το μεσημέρι κρατήσαμε σταθερή τη θέση μας βελτιώνοντας συνεχώς τον χρόνο παρόλο που ο συναθλητής – αντίπαλος μου εγκατέλειψε. Στόχος για τους επόμενους αγώνες είναι να διατηρήσω την τρίτη ή τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Junior Sportbike».

Επόμενος Αγώνας: 04-06/09 Slovakia Ring – Σλοβακία

Το επόμενο αγωνιστικό τριήμερο Alpe Adria ακολουθεί στις 04-06/09 στο Slovakia Ring, της Σλοβακίας, όπου θα βρεθεί η Τόνια Κορρέ αγωνιζόμενη στη κατηγορία Junior Sportbike.

Την προσπάθεια της Τόνιας Κορρέ στηρίζουν οι:

Αθλητικό Σωματείου Δίτροχων Νάξου – Two Wheels Only

Yamaha Racing Hellas

Motodynamics Group

Yamaha Spiliotis

Motomarket

Epsilon MX

Wheelcity

AMOTOE

Assetto