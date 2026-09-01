του Νεκτάριου Διατσίδη

Τα αδέλφια Lawrence αντάλλαξαν την πρωτοπορία στη βαθμολογία του AMA Pro Motocross έξι φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν, αριθμός-ρεκόρ.

Η Honda HRC Progressive ολοκληρώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη σεζόν στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και η Honda κατακτά επίσης το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών AMA Pro Motocross.

Ο αναβάτης της Honda HRC Progressive, Hunter Lawrence, εξασφάλισε το πρώτο του Πρωτάθλημα AMA Pro Motocross στην κατηγορία 450 στην πίστα Ironman Raceway, ολοκληρώνοντας μια σκληρή μάχη που διήρκεσε ολόκληρη τη σεζόν με τον αδελφό και συναθλητή του, Jett Lawrence. Ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για τον 27χρονο αναβάτη, ο οποίος, αφού είχε φτάσει αρκετές φορές κοντά στον Τίτλο, κατάφερε τελικά να εκπληρώσει έναν δια βίου στόχο: να κατακτήσει έναν Τίτλο στην κορυφαία κατηγορία.

Μετά την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος AMA Supercross 2026 στη 2η θέση, ο Hunter ξεκίνησε τη σεζόν του outdoor motocross πιο αποφασισμένος από ποτέ, πετυχαίνοντας το απόλυτο 1-1 στον πρώτο Αγώνα στην Pala της Καλιφόρνια. Η νίκη αυτή έθεσε τις βάσεις για μια εντυπωσιακή σεζόν, με τον Αυστραλό να κατακτά συνολικά 6 νίκες στη γενική κατάταξη στους 11 Γύρους του πρωταθλήματος.

Ο βασικός αντίπαλος του Hunter ήταν ο αδελφός και συναθλητής του, Jett Lawrence – ο περσινός Πρωταθλητής. Οι δύο αναβάτες, πάνω στις CRF450RWE, συνδύασαν 20 νίκες, ανταλλάσσοντας την πρωτοπορία του πρωταθλήματος έξι φορές στην πορεία. Τα δύο αδέλφια μπήκαν στον τελευταίο Γύρο με μόλις έναν βαθμό να τους χωρίζει, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα δραματικό φινάλε.

Στον 1ο Αγώνα, ο Hunter έκανε δυνατή εκκίνηση, όμως ενεπλάκη στην πτώση του Haiden Deegan στον πρώτο γύρο και βρέθηκε στο πίσω μέρος του γκρουπ. Την ίδια στιγμή, ο Jett επιδείνωσε εκ νέου τον τραυματισμό του στον αστράγαλο από νωρίς στον Αγώνα και δεν μπορούσε να κινηθεί στον κανονικό του ρυθμό. Ο Hunter κατάφερε τελικά να τον προσπεράσει και ανέβηκε μέχρι την 8η θέση, ενώ ο Jett δυσκολεύτηκε να τερματίσει 11ος.

Στον 2ο Αγώνα, τα δύο αδέλφια μονομάχησαν για την 3η θέση στο μεγαλύτερο μέρος του Αγώνα, με τον Jett να εξασφαλίζει τελικά την 3η θέση και την 6η θέση στη γενική κατάταξη. Ο Hunter τερμάτισε 4ος, αποτέλεσμα που του χάρισε την 4η θέση στη γενική και, κυρίως, το πρωτάθλημα.

«Δεν ξέρω καν από πού να αρχίσω», είπε γελώντας ο Hunter στο βάθρο. «Στον πρώτο γύρο του 1ου Αγώνα, σκέφτηκα: “Να ’μαστε πάλι.” Στον 2ο Αγώνα, ήξερα απλώς ότι έπρεπε να τερματίσω ακριβώς πίσω από τον Jett».

«Ήταν πραγματικός μαχητής παρά τον τραυματισμό στο πόδι. Το χτύπησε ξανά στην πρώτη στροφή του πρώτου γύρου και ένιωσε αμέσως πόνο. Ήταν μια αρκετά ασυνήθιστη μέρα για τους Lawrences, αλλά τα καταφέραμε».

«Ευχαριστώ ολόκληρη την ομάδα που στάθηκε δίπλα μου, ευχαριστώ τον αδελφό μου και την οικογένειά μου, ευχαριστώ όλους όσοι μας στηρίζουν, όλους όσοι είναι εδώ και μας ενθαρρύνουν, όσους έρχονται και μας ρωτούν αν μπορούν να προσευχηθούν για εμάς και να μας ευλογήσουν».

Ο τελευταίος αυτός Τίτλος χαρίζει στην Honda HRC Progressive τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση των δύο πρώτων θέσεων στην τελική βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών AMA Pro Motocross 450. Παράλληλα, αποτελεί το 16ο Πρωτάθλημα Αναβατών AMA Pro Motocross στην κορυφαία κατηγορία για την Honda, επεκτείνοντας το ρεκόρ της.

Άλλοι αναβάτες της Honda που έχουν κατακτήσει τον Τίτλο είναι οι Gary Jones, Donnie Hansen, David Bailey, Rick Johnson, Jeff Stanton, Jean-Michel Bayle, Jeremy McGrath, Ricky Carmichael και Jett Lawrence.

«Είναι ένα καινούργιο συναίσθημα για μένα, το να τερματίζω δεύτερος σε ένα πρωτάθλημα», δήλωσε ο Jett, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο φορές τον ίδιο Τίτλο. «Έκανα ότι μπορούσα, αλλά σήμερα απλώς δεν ήταν η μέρα μου. Χτύπησα το πόδι μου τόσες φορές στην προπόνηση και στον 1ο Αγώνα, οπότε ήταν πραγματικά απογοητευτικό».

«Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό στον 2ο Αγώνα, αλλά είχα πλέον εξαντληθεί. Ο Hunter οδήγησε απίστευτα φέτος και έκανα ότι μπορούσα για να τον φτάσω, αλλά απλώς δεν τα κατάφερα».

«Ήταν μια καλή σεζόν και δεν μπορώ να είμαι και τόσο απογοητευμένος με όλα όσα έχω περάσει. Είμαι ακόμα πολύ χαρούμενος – συγχαρητήρια στον Hunter»!

Η Honda HRC Progressive είχε επίσης πολύ καλή παρουσία στην κατηγορία 250, με τους Chance Hymas και Jo Shimoda να κατακτούν από μία νίκη στη γενική κατάταξη κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ο Hymas ολοκλήρωσε τελικά στην 4η θέση, ενώ ο Shimoda βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας όταν ένας τραυματισμός στον 6ο Γύρο έβαλε πρόωρο τέλος στην προσπάθειά του.

Η Honda κατέκτησε επίσης το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών AMA Pro Motocross. Ο Τίτλος απονέμεται βάσει των βαθμών που συγκεντρώνει ο αναβάτης κάθε κατασκευαστή με την υψηλότερη θέση σε κάθε κατηγορία, σε κάθε Αγώνα.

«Τι απίστευτη σεζόν MX! Έχουμε κατακτήσει αρκετά πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία», δήλωσε ο Brandon Wilson, Διευθυντής Powersports & Experiential Marketing της Honda Αμερικής.

«Το να παρακολουθώ την πρόοδο του Hunter και φέτος ήταν κάτι πραγματικά εκπληκτικό και είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό να τον βλέπω να απολαμβάνει την επιτυχία που αξίζει. Το να πω ότι είμαι περήφανος γι’ αυτόν θα ήταν τεράστια υποτίμηση».

«Το γεγονός ότι η ομάδα τερμάτισε στις θέσεις 1-2 στο πρωτάθλημα MX για δύο συνεχόμενα χρόνια αποδεικνύει τι σπουδαία ομάδα ανθρώπων έχουμε εδώ και θέλω να συγχαρώ κάθε έναν από αυτούς.

«Οι προσπάθειες όλων στην ομάδα – εδώ στις ΗΠΑ αλλά και στο εξωτερικό – αξίζουν αναγνώριση, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους».

«Εκ μέρους όλων στην Honda και το HRC, σας ευχαριστούμε και ας συνεχίσουμε έτσι»!

Η ομάδα ελπίζει να είναι πλήρης για τον 1ο Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος SuperMotocross, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου στο Columbus του Οχάιο.

Η Honda HRC Progressive έχει κερδίσει την κατηγορία 450 σε κάθε Γύρο της τριετούς ιστορίας της συγκεκριμένης διοργάνωσης, ενώ οι Jett Lawrence και Shimoda είναι οι περσινοί πρωταθλητές στις κατηγορίες 450 και 250 SMX αντίστοιχα.