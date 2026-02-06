Η Hagon παρουσίασε ένα αμορτισέρ για δυο από το best seller adventure της αγοράς την CFMoto MT450 και MT800, με την κορυφαία ποιότητα που χαρακτηρίζει τα προϊόντα του Αγγλικού εργοστασίου!

Τα πλήρως ρυθμιζόμενα αμορτισέρ αζώτου – λαδιού της Hagon είναι κατασκευασμένα από CNC Machined Ergal και έχουν Heavy-Duty χρωμιωμένο άξονα διαμέτρου 18mm.

Είναι πλήρως ρυθμιζόμενα με μικρομετρικά ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου (μηχανικά ή υδραυλικά) και ρυθμιζόμενη απόσβεση συμπίεσης & επαναφοράς.

Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας σύμφωνα με το βάρος του αναβάτη, το στυλ οδήγησης και τη χρήση.

Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα τοποθέτησης σετ προοδευτικών ελατηρίων και στο μπροστινό σύστημα.

Όλα τα προϊόντα Ηagon είναι πλήρως επισκευαζόμενα και έχουν δύο χρόνια εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης.