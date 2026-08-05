Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Με εξαιρετικές εμφανίσεις και σημαντικές διακρίσεις ολοκληρώθηκε το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο για τους αθλητές της ΑΜΟΤΟΕ (Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας), οι οποίοι εκπροσώπησαν επάξια την Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ταχύτητας (BMU), που διεξήχθη στη νέα πίστα A1 Motor Park στη Βουλγαρία, ενώ παράλληλα Έλληνες αναβάτες συμμετείχαν σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες.

Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ταχύτητας (BMU)

Οι Έλληνες αθλητές πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, κατακτώντας συνολικά τέσσερις νίκες και αρκετές ακόμη θέσεις στο βάθρο.

· Αντώνης Βεντούρας: 1η θέση στην κατηγορία Supersport 300.

· Δημήτρης Καρακώστας: 1η θέση στην κατηγορία Superbike.

· Κωνσταντίνος Κάπουνταλης: 2η θέση στην Class R7.

· Παναγιώτης Κολλάρος: 3η θέση στην κατηγορία Supersport 300.

· Αντωνία Κορρέ: 1η θέση στην Class R7

· Αλέξανδρος Παπαγεωργίου: 1η θέση στην κατηγορία Supersport.

· Γιώργος Παρασκευάς: 3η θέση στην κατηγορία Formula 1000.

· Σπύρος Μάριος Φουρθιώτης: 3η θέση στην κατηγορία Supersport και 1η θέση στην Stock.

· Χαράλαμπος Ψυχογιός: 2η θέση στην κατηγορία Formula 1000.

Παράλληλα με το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, Έλληνες αθλητές συνέχισαν την αγωνιστική τους παρουσία σε διεθνείς διοργανώσεις:

· Ο Βασίλης Παντελεάκης συμμετείχε στον αγώνα του JuniorGP στην κατηγορία Stock European Championship, που διεξήχθη στην Γαλλία, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία απέναντι στους κορυφαίους νέους αναβάτες του κόσμου.

· Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο μικρός αθλητής μας Δημήτρης Φωτόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Motocross 65cc, όπου κατέλαβε την 36η θέση. Το πείσμα και η πειθαρχία του Δημήτρη είναι αξιοθαύμαστα.

· Η ΑΜΟΤΟΕ συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές, τις ομάδες, τους προπονητές και τους ανθρώπους που τους στηρίζουν, για τις επιτυχίες και τη συνεχή παρουσία τους στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις. Οι εμφανίσεις τους αποτελούν την καλύτερη προβολή της ελληνικής μοτοσυκλέτας και επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων αναβατών.