Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η εταιρεία ROYAL ENFIELD σε συνεργασία με τους εθνικούς διανομείς, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα με τη MUVUS Α.Ε., εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης μοτοσυκλετών ROYAL ENFIELD, για τα μοντέλα Classic 350, Meteor 350, HNTR 350, Interceptor 650, Continental GT 650 και Super Meteor 650.

Η ανάκληση αφορά 134 δίκυκλα, έτους κατασκευής 2022 έως 2023, στα οποία οι ανακλαστήρες που βρίσκονται τοποθετημένοι εμπρός και/ή πίσω στη μοτοσυκλέτα, ενδέχεται να μην πληρούν τις απαιτήσεις της ανακλαστικής απόδοσης σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας.

Ένας ανακλαστήρας που δεν αντανακλά το φως σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μπορεί να καταστήσει τη μοτοσυκλέτα δυσδιάκριτη στους χειριστές άλλων οχημάτων ή / και πεζούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καμία περίπτωση συμβάντος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των δίκυκλων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τα συμβεβλημένα συνεργεία του δικτύου της MUVUS AE σε όλη την Ελλάδα, για να αντικατασταθούν οι ανακλαστήρες με νέους βελτιωμένους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν και τηλεφωνικά με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας MUVUS AE. στον αριθμό τηλεφώνου 2299069930 (αρμόδιοι: Ν. Λάριος εσωτ. 46, Δ. Αλαφούζος εσωτ. – 32).