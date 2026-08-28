Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Brembo αναλύει, όπως σε κάθε αγώνα, τα σημαντικότερα στοιχειά για τα φρένα του αγώνα MotoGP στην πίστα MotorLand Aragon αυτό το Σαββατοκύριακο.

Τρίτο ραντεβού του φετινού πρωταθλήματος στην Ισπανία για το MotoGP, αλλά το μοναδικό της καλοκαιρινής σεζόν.

Μετά το πείραμα του περασμένου έτους, όταν διεξήχθη στις αρχές Ιουνίου, το GP Aragon επιστρέφει στα τέλη Αυγούστου.

Δεκαπέντε διοργανώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά η MotorLand Aragon ήταν επίσης ο χώρος διεξαγωγής του GP Teruel το 2020.

Θα φιλοξενήσει ξανά ένα GP το 2027, ενώ από το 2028 έως το 2031 θα είναι μια εφεδρική πίστα, έτοιμη να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση κάποιου προβλήματος σε άλλη πίστα.

Δεδομένα GP

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Brembo, οι οποίοι για 11η συνεχόμενη χρονιά συνεργάζονται στενά με όλες τις ομάδες MotoGP, η MotorLand Aragon μήκους 5.077 μέτρων εμπίπτει στην κατηγορία των πιστών που έχουν υψηλές απαιτήσεις από τα φρένα.

Σε μια κλίμακα από 1 έως 6, έχει δείκτη δυσκολίας 4, λόγω των 11 σημείων φρεναρίσματος που συνολικά διαρκούν πάνω από 31 δευτερόλεπτα: 2 σημεία φρεναρίσματος ταξινομούνται ως απαιτητικά, 4 ως μεσαίας δυσκολίας και 5 σχετικά εύκολα.

Η πιο απαιτητική στροφή

Η πιο δύσκολη στροφή, για το σύστημα φρένων, στη MotorLand Aragon είναι η 16η στροφή: Οι μοτοσυκλέτες MotoGP φρενάρουν εκεί από τα 341 km/h στα 154 km/h σε 3,8 δευτερόλεπτα, καλύπτοντας 245 μέτρα χάρη σε ένα φορτίο 6 kg στη μανέτα φρένων.

Η επιβράδυνση είναι 1,5 g και η πίεση υγρού φρένων Brembo φτάνει τα 12,8 bar, με τη θερμοκρασία των δίσκων άνθρακα να υπερβαίνει τους 650°C !

Οι νίκες του Marc

Οι αναβάτες της Ducati έχουν κερδίσει τις τελευταίες 4 εκδόσεις του MotoGP της Aragon, το 2021 με τον Francesco Bagnaia, το 2022 με τον Enea Bastianini και το 2024 και το 2025 με τον Marc Marquez.

Ο τελευταίος επίσης πέτυχε και την τελευταία νίκη της Honda, το 2019, ενώ η πιο πρόσφατη επιτυχία της Yamaha χρονολογείται από το 2015, την οποία πέτυχε ο Jorge Lorenzo.

Για την Aprilia και την KTM, το καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτήν την πίστα είναι η 3η θέση.

Και στους 15 αγώνες που έχουν γίνει στην Aragon κυριάρχησαν μοτοσυκλέτες με φρένα Brembo.

Πέντε επιλογές δίσκων

Για το GP της Αραγονίας, οι αναβάτες του MotoGP μπορούν να επιλέξουν από 5 τύπους δισκόφρενων Brembo από ανθρακονήματα: τέσσερις παραλλαγές έχουν διάμετρο 340 mm και διαφέρουν στην μάζα – χαμηλής, στάνταρ υψηλής μάζας και υψηλής μάζας με πτερύγια ψύξης, καθώς και σε αυτούς διαμέτρου 355 mm με πτερύγια.

Ο όρος “με πτερύγια” αναφέρεται σε δίσκους εξοπλισμένους με σύστημα εξαερισμού.

Από τους δίσκους χαμηλού μέχρι τους υψηλού βάρους (μάζας), η ποσότητα άνθρακα που χρησιμοποιείται αλλάζει, με αποτέλεσμα μια διακύμανση στο βάρος: όσο περισσότερος άνθρακας χρησιμοποιείται, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντοχή στην καταπόνηση και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ένας δίσκος για κάθε κατηγορία

Εκτός από όλες τις ομάδες στην κορυφαία κατηγορία MotoGP, η Brembo προμηθεύει και χαλύβδινους δίσκους στο 30% των ομάδων στην Moto2 και Moto3.

Και για τις δύο κατηγορίες, οι ομάδες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο τύπους δίσκων που θα χρησιμοποιήσουν, ανάλογα με τις απαιτήσεις της πίστας: τον ελαφρύ και τον με πτερύγια.

Ένας δίσκος Moto3 ζυγίζει μόλις μισό κιλό, ένας δίσκος Moto2 περίπου 1,3 κιλά, ενώ ένας δίσκος από ανθρακονήματα με πτερύγια του MotoGP δεν υπερβαίνει τα 1,4 κιλά.