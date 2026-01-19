Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Suzuki με το νέο Address 125, το ανανεωμένο Avenis 125 και το Burgman Street 125EX συμπληρώνει την πλήρη γκάμα scooter 125cc στην Ελλάδα, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις για τις καθημερινές μετακινήσεις στο αστικό περιβάλλον.

Το νέο Suzuki Address 125 παρουσιάζεται αναβαθμισμένο, δίνοντας έμφαση στη λειτουργικότητα και την οικονομία που απαιτεί η καθημερινή μετακίνηση στην πόλη, χωρίς να χάνει τον διαχρονικό του χαρακτήρα.

Ο σύγχρονος εξοπλισμός και οι πρακτικές λύσεις, όπως ο αποδοτικός LED φωτισμός, ο άνετος χώρος για τα πόδια και ο οικονομικός κινητήρας, συμβάλλουν σε μια πιο εύκολη, ξεκούραστη και ευχάριστη εμπειρία οδήγησης.

Κύριες αναβαθμίσεις:

• Νέα LED φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω, για αυξημένη ορατότητα σε όλες τις συνθήκες

• Νέο ψηφιακό LCD κοντέρ, που προσφέρει καθαρή και άμεση πληροφόρηση στον αναβάτη

• Βελτιωμένος κινητήρας προδιαγραφών EURO 5+, που συνδυάζει αποδοτική λειτουργία με χαμηλή κατανάλωση και ενισχυμένη ροπή στις χαμηλομεσαίες στροφές

• Αναβαθμισμένο σύστημα μετάδοσης και νέοι τροχοί αλουμινίου, για καλύτερη επιτάχυνση και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου

• Μεγαλύτερη και ελαφρύτερη δεξαμενή καυσίμου 5,3 λίτρων, που εξασφαλίζει αυξημένη αυτονομία

• Νέο πλαίσιο, μειωμένο κατά 1 κιλό σε βάρος, για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία

• Διευρυμένος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα, χωρητικότητας 24,4 λίτρων, για περισσότερη πρακτικότητα στην καθημερινότητα

Διαθέσιμοι χρωματισμοί:

• Pearl Grace White (Q1S)

• Metallic Mat Black No.2 (YKV)

• Metallic Mat Stellar Blue (YUA)

Το νέο Address 125 διατίθεται στην τιμή των 2.295 €, συνοδευόμενο από 4 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια οδική βοήθεια, ενώ μπορεί να οδηγηθεί και με δίπλωμα αυτοκινήτου.

Για όσους αναζητούν μια πιο σπορ εναλλακτική, το ανανεωμένο Avenis 125 απευθύνεται σε αναβάτες που θέλουν δυναμικό χαρακτήρα και ευέλικτη, διασκεδαστική αίσθηση οδήγησης στις καθημερινές αστικές διαδρομές.

Βασικά χαρακτηριστικά / αναβαθμίσεις:

• Νέα, αποκλειστικά γραφικά και ανανεωμένες χρωματικές επιλογές: το ματ Black/Titanium [Metallic Mat Black No.2 / Metallic Mat Titanium Silver (HYR)] καθώς και το Full Black [Glass Sparkle Black (6UX)]

• Αναβαθμισμένος κινητήρας προδιαγραφών EURO 5+, που εξασφαλίζει αποδοτική λειτουργία, υψηλή αξιοπιστία και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου

• Δυναμική, αιχμηρή σχεδίαση με πλήρη LED φωτισμό

• Συνδυαστικό σύστημα πέδησης, όπου με την αριστερή μανέτα ενεργοποιούνται και τα δύο φρένα

• Χώρος κάτω από τη σέλα, δύο μπροστινές θήκες και θύρα USB, για μεγαλύτερη ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις

Το Avenis 125 διατίθεται στην τιμή των 2.195 €, με 4 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια οδική βοήθεια, ενώ μπορεί επίσης να οδηγηθεί με δίπλωμα αυτοκινήτου.

Το Burgman Street 125EX συνδυάζει άνεση και πρακτικότητα στην καθημερινή αστική μετακίνηση, δίνοντας έμφαση στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και στη συνολική αποδοτικότητα.

Διατίθεται σε τρεις ανανεωμένες χρωματικές επιλογές από το καλοκαίρι:

• White (Q1S)

• Mat Blue (YUA)

• Mat Black (YKV)

Το Burgman Street 125EX προσφέρεται στην τιμή των 2.595 €, συνοδευόμενο από 4 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια οδική βοήθεια, ενώ μπορεί να οδηγηθεί με δίπλωμα αυτοκινήτου.