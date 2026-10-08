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Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η σειρά custom μοντέλων CMX500 και CMX1100 Rebel, μια διαχρονικά δημοφιλής σειρά της Honda έντονο χαρακτήρα – αποκτά ανανεωμένες χρωματικές επιλογές στο πλαίσιο της παρουσίασης των μοντέλων 2027.

Από το 2017, η Honda CMX500 Rebel έχει αποκτήσει φανατικό κοινό σην Ευρώπη χάρη στο cool, cruiser στιλ της και τις σύγχρονες σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Από το 2021, μάλιστα, αποτελεί κάθε χρόνο την custom μοτοσυκλέτα με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη.

Το 2021 επίσης προστέθηκε στην οικογένεια η μεγαλύτερη και ισχυρότερη CMX1100 Rebel, με τις δύο μοτοσυκλέτες να εδραιώνουν τη θέση τους ως οι top custom επιλογές των Ευρωπαίων αναβατών.

Συνολικά, έχουν πουληθεί περισσότερες από 67.000 μοτοσυκλέτες CMX στην Ευρώπη και από τις δυο εκδόσεις.

Για το 2027, η CMX500 Rebel αποκτά μια σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση με την εισαγωγή της τεχνολογίας Honda E-Clutch, που προσφέρει μεγαλύτερη πρακτικότητα και άνεση στην καθημερινή χρήση.

Η CMX500 Rebel 27YM διαθέτει επίσης μια νέο στρογγυλή οθόνη TFT 3,5″ υψηλής ανάλυσης, καθώς και ανανεωμένη μονάδα χειριστηρίων, με καλύτερη αίσθηση και σαφέστερη παρουσίαση των βασικών δεδομένων και πληροφοριών.

Η ανανεωμένη χρωματική γκάμα προσφέρει νέες επιλογές τόσο για την CMX500 Rebel όσο και για την CMX500 Rebel ‘S’.

Οι μεγαλύτερες εκδόσεις της οικογένειας, CMX1100 Rebel, CMX1100T Rebel και CMX1100SE Rebel, παραμένουν επίσης δημοφιλείς στους Ευρωπαίους αναβάτες, έχοντας σημειώσει περισσότερες από 16.500 πωλήσεις τα τελευταία έξι χρόνια.

Η τριάδα των Rebel μεγάλου κυβισμού της Honda μοιράζεται τον δοκιμασμένο δικύλινδρο κινητήρα των 1.084 κ.εκ., ο οποίος τώρα έχει περισσότερη ροπή στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, καθώς και αυξημένη ισχύ.

Η έκδοση με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DCT) διαθέτει αναβαθμίσεις στη λειτουργία σε χαμηλές ταχύτητες, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο την ευχρηστία.

Στις υπόλοιπες αλλαγές περιλαμβάνονται μια πιο εργονομική θέση οδήγησης και νέα οθόνη TFT πέντε ιντσών με συνδεσιμότητα smartphone μέσω Honda RoadSync και θύρα USB-C.

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν το ηλεκτρονικό γκάζι Throttle By Wire (TBW), τρία προκαθορισμένα προγράμματα οδήγησης και δύο εξατομικευμένα προγράμματα USER, το Honda Selectable Torque Control (HSTC) τριών επιπέδων και το cruise control.

Νέες χρωματικές επιλογές για το 2027

Η CMX500 Rebel 27YM θα διατίθεται στις ακόλουθες χρωματικές επιλογές:

ΝΕΟ: Mat Fresco Brown

Mat Gunpowder Black Metallic

Η CMX500 Rebel ‘S’ Edition 27YM θα διατίθεται στις ακόλουθες χρωματικές επιλογές:

ΝΕΟ: Candy Rosy Red

Mat Gunpowder Black Metallic

Η CMX1100 Rebel 27YM θα διατίθεται στις ακόλουθες χρωματικές επιλογές:

ΝΕΟ: Iridium Gray Metallic

Mat Ballistic Black Metallic

Η CMX1100T Rebel 27YM θα διατίθεται στην ακόλουθη χρωματική επιλογή:

ΝΕΟ: Mat Beta Silver Metallic

Η CMX1100SE Rebel 27YM θα διατίθεται στις ακόλουθες χρωματικές επιλογές: