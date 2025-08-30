του Νεκτάριου Διατσίδη

Η QJMotor SRK 450 RR ανανεώνεται μόλις έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία της στην αγορά.

Τον περασμένο Ιούνιο ακούσαμε για πρώτη φορά το σχέδιο της QJMotor να κατασκευάσει μια μοτοσυκλέτα που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί την Kawasaki ZX-4RR με τετρακύλινδρο κινητήρα εν σειρά. Το μοντέλο κυκλοφόρησε αρχικά στην Κίνα ως SRK 421 RR μερικούς μήνες αργότερα, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης είναι τόσο γρήγορος που ήδη έχει δημιουργηθεί μια οικογένεια τριών μοντέλων και τώρα η εταιρεία κάνει έναν επανασχεδιασμό του μοντέλου που θα εξαλείψει κάποια από τα πιο αμφιλεγόμενα στοιχεία του αρχικού σχεδίου.

Η τρέχουσα μοτοσυκλέτα διατίθεται πλέον σε διάφορες αγορές με την ονομασία SRK 450 RR, χρησιμοποιώντας τον αρχικό τετρακύλινδρο κινητήρα 421 κ.εκ. με απόδοση 76 ίππων στις 14,000 σ.α.λ. και 39 Nm ροπής στις 13,000 σ.α.λ., μόλις 1000 στροφές πιο κάτω από τη μέγιστη ισχύ. Η QJMotor έχει επίσης αναπτύξει μια έκδοση 399 κ.εκ., την SRK 400 RS, για αγορές όπου ισχύουν περιορισμοί αδειών ή ασφάλισης στα 400 κ.εκ., με ίδιους αριθμούς ισχύος και ροπής, αν και η μέγιστη ροπή αποδίδεται ελαφρώς ψηλότερα, στις 13,200 σ.α.λ., ακόμη υψηλότερα από τον κινητήρα των 421 κ.εκ. Αυτό επιτυγχάνεται διατηρώντας τη διάμετρο στα 57mm αλλά μειώνοντας τη διαδρομή από 41.2 σε 39.1mm, ενώ το στυλ και τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.

Επιπλέον, η QJMotor έχει προσθέσει και μια τρίτη έκδοση, την SRK 250 RD, με έναν μικρό τετρακύλινδρο κινητήρα 249 κ.εκ., που επιτυγχάνεται μειώνοντας τη διάμετρο στα 50mm και τη διαδρομή στα μόλις 31.8mm, αποδίδοντας 40 ίππους στις 15,500 σ.α.λ. και 22 Nm ροπής στις 12,500 σ.α.λ., προσφέροντας εμπειρία οδήγησης που θυμίζει τις παλιές Honda CBR250RR και Yamaha FZR250R των τελών της δεκαετίας του ’80 και αρχών του ’90. Και πάλι, χρησιμοποιεί το ίδιο πλαίσιο και έχει παρόμοιο στυλ με τα μεγαλύτερα μοντέλα.

Αυτό το στυλ φαίνεται πως πρόκειται να αλλάξει, καθώς η QJMotor έχει καταθέσει έγγραφα έγκρισης για μια νέα SRK 450 RR που διατηρεί τον υπάρχοντα τετρακύλινδρο κινητήρα 421 κ.εκ., με αμετάβλητη ισχύ 76 ίππων και ίδιο βάρος 176 κιλών με το τρέχον μοντέλο, αλλά διαθέτει νέο εμπρός τμήμα. Το τρέχον μοντέλο αντλεί έμπνευση από τη σχεδιαστική φιλοσοφία της SRK1000RC Ten78, που παρουσιάστηκε από την QJMotor το 2023 και προορίζεται να εξελιχθεί σε παραγωγικό μοντέλο ως SRK1000RR, το οποίο αποκαλύφθηκε στα τέλη του ίδιου έτους. Το πιο χαρακτηριστικό του στοιχείο είναι η ασυνήθιστη μάσκα στο φέρινγκ, με τα φώτα να διακρίνονται μέσα από μια σχισμή που θυμίζει μεσαιωνικό κράνος. Είναι μια σχεδίαση, επιμελημένη αρχικά από τον πρώην σχεδιαστή της MV Agusta, Adrian Morton, στο Ιταλικό στούντιο C-Creative, αλλά δεν έγινε καθολικά αποδεκτή.

Η νέα έκδοση, που εμφανίζεται σε πρόσφατα έγγραφα έγκρισης στην Κίνα, αντικαθιστά το μπροστινό μέρος με μια πολύ πιο συμβατική σχεδίαση, με διπλά, λοξά τοποθετημένα φώτα – κάτι ανάλογο με την Ducati Panigale και πολλές άλλες μοτοσυκλέτες – και αντικαθιστά τους καθρέφτες που ήταν τοποθετημένοι στο φέρινγκ με καθρέφτες στα άκρα του τιμονιού. Σχεδόν αναπόφευκτα, η μοτοσυκλέτα απέκτησε επίσης εμφανή αεροδυναμικά πτερύγια (winglets) σε κάθε πλευρά σε σχέση με το προηγούμενο «καθαρό» φέρινγκ. Χρειάζεται όμως πραγματικά μια μοτοσυκλέτα 76 ίππων αεροδυναμικά βοηθήματα; Πιθανότατα όχι, αλλά προφανώς είναι κάτι που απαιτεί η αγορά τη δεδομένη στιγμή και πολλοί θέλουν να τα έχει η μοτοσυκλέτα τους έστω και αν προσθέτουν ελάχιστη βοήθεια στην ευστάθεια του μπροστινού.

Προχωρώντας προς τα πίσω, το υπόλοιπο στυλ παραμένει αμετάβλητο, με το ίδιο ρεζερβουάρ και την ίδια σέλα, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηριστικού, διαμήκως χωρισμένου πίσω τμήματος της σέλας για τον συνεπιβάτη, που ήταν χαρακτηριστικό του αρχικού concept Ten78. Δύο εκδόσεις της μοτοσυκλέτας περιλαμβάνονται στα έγγραφα έγκρισης, μία με φρένα εμπρός άγνωστης μάρκας και μία με δαγκάνες Brembo, οι οποίες αναφέρονται ως προαιρετικός εξοπλισμός στα συνοδευτικά έγγραφα.

Παρά τις πολλαπλές εκδόσεις που εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της QJMotor για τις Διεθνείς αγορές, δεν είναι σαφές εάν τα μικρού κυβισμού τετρακύλινδρα μοντέλα είναι ευρέως διαθέσιμα στην Κίνα, πόσο μάλλον στις αγορές εξαγωγών όπου ακόμα δεν έχουν φτάσει. Η νέα έγκριση δείχνει ότι το αρχικό concept ίσως να μην φτάσει ποτέ στη μαζική παραγωγή, καθώς η ανασχεδιασμένη έκδοση ενδέχεται να το αντικαταστήσει προτού καν αρχίσει η μαζική παραγωγή.