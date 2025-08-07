του Νεκτάριου Διατσίδη

• Νέο χρώμα για το Forza 750 – Pearl Glare White

• Νέα χρώματα και γραφικά για το X-ADV και Special Edition με εμβληματική τριχρωμία

Δύο από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της Honda στην Ευρώπη, το Forza 750 και το X-ADV, αποκτούν ανανεωμένες χρωματικές επιλογές για το 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την premium εμφάνιση και την απήχησή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το X-ADV αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της Honda, καθώς είναι ήδη το τρίτο σε πωλήσεις μοντέλο της εταιρείας για το 2025.

Χωρίς μηχανικές αλλαγές για το 2026, και τα δύο μοντέλα εξακολουθούν να βασίζονται στον ισχυρό και αποδοτικό δικύλινδρο κινητήρα 745cc, ο οποίος συνδυάζεται με το διάσημο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη της Honda (DCT). Παραμένουν επίσης τα υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά του πλαισίου, όπως το αλουμινένιο ψαλίδι με σύστημα ανάρτησης Pro-Link, το ανεστραμμένο μπροστινό πιρούνι 41mm και οι ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες φρένων, προσφέροντας αίσθηση οδήγησης μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού.

Τα δύο μοντέλα διατηρούν επίσης τα εξωτερικά τους μέρη κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα και βιολογικά υλικά, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου στόχου της Honda για «100% βιώσιμη χρήση υλικών» έως το 2050. Το Durabio™, ένα υλικό βασισμένο στο καλαμπόκι, χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην ζελατίνα του Africa Twin, αλλά το X-ADV αποτέλεσε την πρώτη παγκόσμια εφαρμογή χρωματιστού Durabio™ σε μέρος του εξωτερικού αμαξώματος. Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική μειώνει τις εκπομπές CO₂ που σχετίζονται με τη συμβατική διαδικασία βαφής.

Η νέα χρωματική παλέτα του Forza 750 επικεντρώνεται σε ουδέτερους τόνους που αναδεικνύουν τις καμπύλες του σχεδιασμού, ενώ το X-ADV 2026 διαθέτει μια νέα ειδική έκδοση «Tricolor», εμπνευσμένη από τα μεγαλύτερα adventure μοντέλα Transalp και Africa Twin.

Το Honda Forza 750 2026 θα είναι διαθέσιμο στα εξής χρώματα:

Mat Ballistic Black Metallic

Mat Warm Ash Metallic

ΝΕΟ Pearl Glare White

Το Honda X-ADV 2026 θα είναι διαθέσιμο στα εξής χρώματα:

Graphite Black

Mat Deep Mud Gray

Pearl Glare White

ΝΕΟ Mat Pearl Glare White – ειδική έκδοση με μπλε και κόκκινα γραφικά

Για όσους επιθυμούν να τα εξατομικεύσουν ακόμη περισσότερο, για το 2026 θα είναι διαθέσιμη ανανεωμένη σειρά αξεσουάρ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται νέα πλάτη συνεπιβάτη και τελικό εξάτμισης Akrapovič.