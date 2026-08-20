Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Τελευταία εξέλιξη βαθμολογίας της Junior Sportbike στο Πρωτάθλημα Alpe Adria, στο οποίο αγωνίζεται η Τόνια Κορρέ (#27): Μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων όλων των κατηγοριών, διαμορφώθηκαν και οι σχετικές βαθμολογίες.

Η 16άχρονη αναβάτρια μετά από ένα απαιτητικό αγωνιστικό τριήμερο στην πίστα Cremona της Ιταλίας, ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, παραμένοντας σταθερά στη μάχη της Junior Sportbike.

Ολοκληρώνοντας το τέταρτο αγωνιστικό τριήμερο Alpe Adria στην Cremona, η Κορρέ ανέβηκε στη δεύτερη θέση του Πρωταθλήματος Alpe Adria – Junior Sportbike έχοντας πλέον συγκεντρώσει 70 βαθμούς. Η Ελληνίδα προηγείται κατά 7,5 βαθμούς από την τρίτη θέση ενώ απέχει μόλις 17 βαθμούς από την κορυφή, στην οποία βρίσκεται ο Πέτριτς Νέιτς.

Η εντυπωσιακή συγκέντρωση βαθμών της Τόνιας Κορρέ, και μάλιστα στο ντεμπούτο της στο Πρωτάθλημα με νέα μοτοσυκλέτα, κρατά στα ύψη την αγωνία για τους επόμενους δυο αγώνες που ακολουθούν, στη Σλοβακία και στη Βουλγαρία τον Σεπτέμβρη. Να της ευχηθούμε να συνεχίσει τη φοβερή πορεία της και έτσι να φτάσει πιο κοντά στον απώτερο στόχο που είναι τα επόμενα να βρεθεί στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυναικών WorldWCR!