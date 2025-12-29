Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η σεζόν 2025 του MOTUL FIM Superbike World Championship (WorldSBK) θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο συναρπαστικές των τελευταίων ετών. Μια χρονιά γεμάτη αμφίρροπες μάχες, ελάχιστες διαφορές στον τερματισμό, απρόβλεπτες ατυχίες και μια τιτάνια μονομαχία ανάμεσα σε δύο αναβάτες παγκόσμιας κλάσης: τον Toprak Razgatlioglu και τον Nicolò Bulega. Η τελική ετυμηγορία ήρθε μόλις μετά την καρό σημαία του τελευταίου αγώνα της χρονιάς, με τον Τούρκο να στέφεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής για τρίτη φορά, με διαφορά μόλις 13 βαθμών.

Η αυλαία άνοιξε στο Phillip Island της Αυστραλίας, εκεί όπου ο Bulega (11) έκανε εντυπωσιακή αρχή με την Ducati. Ο Ιταλός κυριάρχησε απόλυτα, κατακτώντας και τις τρεις νίκες του πρώτου γύρου, δείχνοντας από νωρίς ότι ήταν έτοιμος να διεκδικήσει τον Τίτλο. Αντίθετα, ο Razgatlioglu αντιμετώπισε προβλήματα με την BMW και περιορίστηκε σε δεύτερους ρόλους, ενώ μια εγκατάλειψη στον δεύτερο αγώνα έδωσε στον Bulega σημαντικό προβάδισμα.

Η απάντηση του Τούρκου ήρθε άμεσα στο Portimao. Σε μια πίστα που του ταιριάζει απόλυτα, ο Razgatlioglu πέτυχε ένα εντυπωσιακό χατ τρικ νικών, με μάχες σώμα με σώμα απέναντι στον Bulega και διαφορές που μετριούνταν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Παρά το απόλυτο του Σαββατοκύριακου, ο Ιταλός διατηρούσε ακόμη προβάδισμα στη βαθμολογία.

Στο Assen, το σκηνικό έγινε πιο απρόβλεπτο. Ο Bulega πήρε καθαρή νίκη στον πρώτο αγώνα, εκμεταλλευόμενος ατυχίες των αντιπάλων του, όμως την Κυριακή η βροχή άλλαξε τα δεδομένα. Ο Razgatlioglu πήρε την πρώτη του νίκη σε βρεγμένο οδόστρωμα για τη σεζόν, ενώ μηχανικά προβλήματα οδήγησαν τον Bulega σε δύο εγκαταλείψεις στο ίδιο Σαββατοκύριακο. Η διαφορά στη βαθμολογία άρχισε να μειώνεται αισθητά.

Η Cremona αποτέλεσε τον απόλυτο θρίαμβο του Bulega. Μπροστά στο Iταλικό κοινό, ο αναβάτης της Ducati κέρδισε και τους τρεις αγώνες, χτίζοντας ξανά σημαντική διαφορά. Όμως ο Razgatlioglu δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο Most της Τσεχίας, απάντησε με δύο νίκες και μια δεύτερη θέση, σε μάχες που κρίθηκαν μέχρι την τελευταία στροφή, αποδεικνύοντας ότι το Πρωτάθλημα ήταν μαραθώνιος και όχι σπριντ.

Από το Misano και μετά, η ροή της σεζόν του WorldSBK άλλαξε καθοριστικά. Ο Razgatlioglu (1) ξεκίνησε ένα εκπληκτικό σερί νικών, εκμεταλλευόμενος λάθη, πτώσεις και δύσκολες εκκινήσεις του Bulega. Το Donington Park επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του, με τρεις καθαρές νίκες που του έδωσαν για πρώτη φορά την πρωτοπορία στη βαθμολογία. Το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε στο Balaton Park και στο Magny-Cours, όπου ο Τούρκος πέτυχε διαδοχικά χατ τρικ και άνοιξε τη διαφορά.

Η Αραγονία και το Estoril έφεραν νέα ανατροπή. Ο Bulega επέστρεψε δυναμικά, κερδίζοντας αγώνες με ελάχιστες διαφορές και μειώνοντας το χάσμα, στέλνοντας το Πρωτάθλημα στον τελευταίο γύρο της Jerez. Εκεί, όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Παρά τις νίκες του Bulega, ο Razgatlioglu με ψύχραιμες εμφανίσεις και μια καθοριστική τρίτη θέση στον τελευταίο αγώνα, εξασφάλισε τους βαθμούς που χρειαζόταν για να στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

Η σεζόν 2025 ολοκληρώθηκε με τον Razgatlioglu να κατακτά το τρίτο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στα Superbikes και το δεύτερο με την BMW, σε μια χρονιά που θα μείνει αξέχαστη για τη δραματικότητα και την ποιότητα των μαχών. Με τον Τούρκο να ετοιμάζεται για το άλμα στα MotoGP το 2026 και τον Bulega να δείχνει πιο ώριμος και πιο έτοιμος από ποτέ, το μέλλον του WorldSBK προμηνύεται εξίσου συναρπαστικό.

Πίσω από τους δύο μονομάχους είχαμε ωραίες μάχες με τελικό νικητή τον Alvaro Bautista. Ακολουθεί ο πίνακας της βαθμολογίας των δέκα πρώτων:

WorldSBK 2025

1 Toprak Razgatlıoğlu (TUR) BMW M1000 RR 616

2 Nicolò Bulega (ITA) Ducati Panigale V4 R 603

3 Álvaro Bautista (ESP) Ducati Panigale V4 R 337

4 Andrea Locatelli (ITA) Yamaha R1 310

5 Danilo Petrucci (ITA) Ducati Panigale V4 R 284

6 Alex Lowes (GBR) Bimota SB8K 218

7 Xavi Vierge (ESP) Honda CBR1000RR-R 185

8 Sam Lowes (GBR) Ducati Panigale V4 R 184

9 Andrea Iannone (ITA) Ducati Panigale V4 R 166

10 Axel Bassani (ITA) Bimota SB8K-based 140