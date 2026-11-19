Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Andeli Mototouring ανακοίνωσε την προσφορά Andeli Black Friday που αφορά την πώληση μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών και σκούτερ.

Η προσφορά ξεκινάει ο διήμερο 28 και 29 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Andeli, Λ. Μεσογείων 355 Χαλάνδρι, όπου θα είναι διαθέσιμα όλα τα προς πώληση δίκυκλα του στόλου της

Η Andeli Mototouring διαθέτει ένα μεγάλο στόλο μοτοσυκλετών και σκούτερ μιας και πέρα από τις οργανωμένες εκδρομές ασχολείται με τις ενοικιάσεις μεγάλων μοτοσυκλετών άλλα και με leasing .

Όλα τα μεταχειρισμένα δίκυκλα προέρχονται από την ανανέωση του στόλου της εταιρίας και είναι άριστα συντηρημένα, με πλήρες ιστορικό service σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της αντιπροσωπίας.

Παράλληλα, μέσω του συνεργαζόμενου συνεργείου, παρέχεται δυνατότητα εγγύησης διάρκειας ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα συνεχίσει να πραγματοποιεί τη συντήρηση του δικύκλου στο service Honda SK Motorium – Κάζακλης Στέλιος σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους της εγγύησης.

Ενδεικτικές τιμές Andeli Black Friday

Astrea Grand από 1.000€

SH 150 από 1.900€

SH 350 από 2.200€

Forza 350 από 3.200€

CB500X από 4.700€

NC750X από 4.000€

Transalp 750 από 7.600€

XADV 750 από 7.200€

Africa Twin 1100 από 9.500€

Ειδικές τιμές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Οι ειδικές τιμές της καμπάνιας θα ισχύουν για επιβεβαιωμένες αγορές έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς και με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας κάθε οχήματος.

Η ενέργεια εντάσσεται στη στρατηγική ανανέωσης του στόλου της εταιρείας και παράλληλα δημιουργεί μια ευκαιρία για όσους αναζητούν ένα Honda για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

Πληροφορίες εκδήλωσης