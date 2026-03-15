Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Andeli Moto Touring εγκαινιάζει τη φετινή της δραστηριότητα με μια τετραήμερη μοτοσυκλετιστική εκδρομή στη βόρεια Ελλάδα, η οποία συνδυάζει ιστορικό ενδιαφέρον, φυσικές διαδρομές και πολιτιστικές στάσεις.

Η εκδρομή της Andeli θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 11 Μαΐου και έχει ως κεντρικό άξονα την αναβίωση της ιστορικής μάχης στο Οχυρό Ρούπελ, έναν τόπο που έχει συνδεθεί με την αντίσταση της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την αναπαράσταση των γεγονότων του Απριλίου του 1941, όταν οι ελληνικές δυνάμεις υπερασπίστηκαν το οχυρό απέναντι στη γερμανική εισβολή.

Το Οχυρό Ρούπελ αποτελεί τμήμα της οχυρωματικής γραμμής που είναι γνωστή ως Γραμμή Μεταξά, η οποία κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1930 με σκοπό την προστασία των βόρειων συνόρων της χώρας.

Η μάχη που διεξήχθη εκεί, από τις 6 έως τις 10 Απριλίου 1941, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια της ελληνικής αντίστασης, καθώς οι υπερασπιστές άντεξαν για ημέρες παρά τη μεγάλη αριθμητική και στρατιωτική υπεροχή των Γερμανικών δυνάμεων.

Το οχυρό παραδόθηκε τελικά μόνο ύστερα από διαταγή του Ελληνικού γενικού επιτελείου, μετά την πτώση της Θεσσαλονίκης.

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσης διαδρομές σε ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές φυσικές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η Λίμνη Κερκίνη, ένας σημαντικός υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας που προστατεύεται από τη Σύμβαση Ραμσάρ.

Η λίμνη δημιουργήθηκε το 1932 με την κατασκευή φράγματος στον ποταμό Στρυμόνα και σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικοτόπους για την ορνιθοπανίδα της Ελλάδας.

Περισσότερα από 300 είδη πουλιών έχουν καταγραφεί στην περιοχή, ανάμεσά τους και σπάνια είδη όπως ο Αργυροπελεκάνος, η Λαγγόνα και η Νανόχηνα.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και επίσκεψη στη Λίμνη Δοϊράνη, η οποία βρίσκεται στα σύνορα Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας.

Η λίμνη αποτελεί σημαντικό φυσικό οικοσύστημα και εντάσσεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Η περιοχή είναι γνωστή τόσο για τη φυσική της ομορφιά όσο και για τις παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως η αλιεία και η τοπική γαστρονομία.

Μία ακόμη στάση της διαδρομής είναι το Σπήλαιο Αλιστράτης, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα σπήλαια της Ελλάδας.

Με μήκος περίπου τριών χιλιομέτρων, από τα οποία ένα τμήμα είναι επισκέψιμο, ξεχωρίζει για τον εντυπωσιακό διάκοσμο από σταλακτίτες και σταλαγμίτες, καθώς και για την παρουσία σπάνιων σχηματισμών όπως οι εκκεντρίτες.

Το σπήλαιο είναι ανοικτό στο κοινό από το 1998 και αποτελεί μέρος του σπηλαιολογικού δικτύου της περιοχής του ποταμού Αγγίτη.

Η συγκεκριμένη εκδρομή επιχειρεί να συνδυάσει την εμπειρία της μοτοσυκλετιστικής διαδρομής με την ιστορία, τη φύση και την τοπική πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση στην εξερεύνηση της βόρειας Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και για τις δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή να επικοινωνήσουν απευθείας με τους διοργανωτές στο 210-6533968.