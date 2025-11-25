Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Οι πρωτοποριακές υπηρεσίες της Andeli Mototouring αυτή τη φορά αφορούν σε μια εξαιρετική προσφορά στην ενοικίαση μοτοσυκλέτας!

Τα Σαββατοκύριακα αποκτούν νέο ενδιαφέρον μέσα από την τελευταία προσφορά της Andeli, καθόσον μπορεί κανείς πλέον να νοικιάσει μία μοτοσυκλέτα ή mega scooter της Honda από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα και να πληρώσει τις δύο ημέρες από τις συνολικά τρεις!

Και δεν μιλάμε για ενοικίαση μοντέλων μικρού κυβισμού αλλά για μοτοσυκλέτες και scooter άνω των 500 κ.εκ., έτσι ώστε να μπορεί να κάνει πολύ άνετες τις όποιες βόλτες ή/και εξορμήσεις του.

Ο στόλος της Andeli Mototouring που είναι διαθέσιμος για τη συγκεκριμένη προσφορά αφορά στα κάτωθι μοντέλα της Honda :

– CB500X / NX500 X

– ADV 750

– Forza 750

– NC750X / NC750 DCT

– CB750 Hornet

– XL 750 Transalp

– CRF1100L Africa Twin / CRF1100L Africa Twin DCT

Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει στο 210-6533968 και στο email info@andeli.gr , αλλά και να δει από κοντά όλα τα μοντέλα πριν αποφασίσει ποιο του κάνει στις εγκαταστάσεις της Andeli στην Λεωφόρο Μεσογείων 355, ΤΚ 15231, Χαλάνδρι Αττικής.