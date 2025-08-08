Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Τo νέο Road-trip “Tunisia 2025” της Andeli θα μας ταξιδέψει σε μια μαγευτική Μεσογειακή χώρα, σε ένα ξεχωριστό σταυροδρόμι πολιτισμών με ιστορία 3,000 ετών.

Από τον Ιούλιο μέχρι και το Νοέμβριο, η δίτροχη ομάδα της ANDELI μας οδηγεί από Casablanca μέχρι Goreme και από Bolzano μέχρι Tataouine! Οργανωμένα μοτοσυκλετιστικά ταξίδια για κάθε «γούστο»: Ορεινά περάσματα στις Ιταλικές Άλπεις, φιδίσιοι δρόμοι μέσα σε παρθένα δάση στα Βαλκάνια, διαδρομές με τη Σαχάρα να σε κυκλώνει στο Μαρόκο, ιστορικά μνημεία αιώνων στην Καππαδοκία, αρώματα στην Τυνησία, τοπική κουζίνα και φιλόξενοι άνθρωποι σε κάθε μέρος που επισκεπτόμαστε. Το αμέσως επόμενο οδοιπορικό για το 2025 αφορά σε επίσκεψη στη μαγευτική Τυνησία.

Τυνησία, 2-14 Οκτωβρίου

Σε αυτό το ταξίδι μας στην Τυνησία θα γνωρίσουμε αυτή τη Μεσογειακή χώρα που βρίσκεται στο μέσο της βορειοαφρικανικής ακτογραμμής. Η Τυνησία έχει δεχθεί εμφανείς, μέχρι και σήμερα, επιρροές από τον Aρχαιοελληνικό, Pωμαϊκό, Aραβικό, Iσπανικό και Γαλλικό πολιτισμό. Θα επισκεφτούμε γραφικά Βερβέρικα χωριά με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, οάσεις, αλλά και σύγχρονα θέρετρα με εξαιρετικές παροχές. Θα διανυκτερεύσουμε σε «σκηνές», με τα πόδια μας να βυθίζονται στην άμμο της Σαχάρας κάτω από ένα γαλαξία αστεριών. Θα δοκιμάσουμε έντονες γεύσεις προβάροντας αέρινες ενδυμασίες και θα παζαρέψουμε σε τοπικές αγορές μπαχαρικών, υφασμάτων, κεραμικών. Θα φωτογραφηθούμε μέσα σε σκηνικά κινηματογραφικών ταινιών που έμειναν στην ιστορία της έβδομης τέχνης και φυσικά θα «δοκιμαστούμε» οδηγώντας δίπλα σε αμμόλοφους και μέσα σε φυσικές αλυκές. Φτάνοντας στην πύλη της Σαχάρας θα κοροϊδέψουμε τις αισθήσεις μας με τους αντικατοπτρισμούς της ερήμου και μέσα από τις διαδρομές μας θα ζήσουμε στιγμές και θα χαράξουμε στο μυαλό μας, αλλά κυρίως στην καρδιά μας, εικόνες και συναισθήματα που θα μας ακολουθούν μια ζωή.

Το πρόγραμμα του οδοιπορικού

1η Ημέρα (Πέμπτη 2/10): Θα συναντηθούμε στο λιμάνι της Πάτρας στις 14:30, για να αναχωρήσουμε στις 17:30 για το Bari όπου θα φτάσουμε την επόμενη ημέρα το πρωί (09:00). Όσοι επιθυμούν, μπορούν να επιβιβαστούν από την Ηγουμενίτσα όπου το πλοίο αναχωρεί στις 23.59. 2η Ημέρα (Παρασκευή 3/10): Μετά την αποβίβασή μας θα διασχίσουμε την περιφέρεια της Basilicata, παίρνοντας μια γεύση και από τη νότια Ιταλία, με στάσεις / επισκέψεις σε παραδοσιακούς Ιταλικούς προορισμούς. Βράδυ πια (20:00), θα επιβιβαστούμε στο πλοίο στο λιμάνι του Salerno, με προορισμό το La Goulette (το λιμάνι της Τύνιδας). 3η Ημέρα (Σάββατο 4/10): Κατά την αποβίβασή μας στην Τύνιδα, θα μας περιμένει ο Τυνήσιος συνεργάτης μας, για να μας βοηθήσει με τις προβλεπόμενες διεκπεραιώσεις και διαδικαστικά και θα μας οδηγήσει σε ξενοδοχείο της πόλης για να διανυκτερεύσουμε, ώστε να ξεκινήσουμε τον κύριο κορμό του ταξιδιού μας την επόμενη το πρωί.

4η Ημέρα (Κυριακή 5/10): Μετά το πρωινό μας, αρχίζουμε το ταξίδι μας προς τον νότο. Πρώτη στάση η Kairouan, στην οποία θα επισκεφτούμε τα αξιοθέατα της πλούσιας αυτής πόλης και φυσικά την τοπική αγορά. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την Sbeitla για μια περιήγηση στην πιο καλοδιατηρημένη και μεγαλύτερη ρωμαϊκή πόλη, με πλούσια ιστορία. Τελικός προορισμός της ημέρας είναι η Gafsa, η οποία είναι γνωστή σαν η γενέτειρα των μετέπειτα Βερβέρων. Η Gafsa είναι γνωστή από την ρωμαϊκή ακόμα περίοδο για τις μεγάλες οάσεις της, οι οποίες την έκαναν στόχο κατακτήσεων των Ρωμαίων, των Βυζαντινών και στη συνέχεια των Αράβων.

5η Ημέρα (Δευτέρα 6/10): Σήμερα θα εξερευνήσουμε την δυτική πλευρά της χώρας φτάνοντας κοντά στα σύνορα με την Αλγερία (Mides Canyon). Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται η Tamaqzah και η όαση της Chebika. Είμαστε πια στην – γεμάτη με φοίνικες- περιφέρεια της Tozeur με τελικό προορισμό την ομώνυμη πόλη. Εννοείται ότι θα επισκεφτούμε τον «Πλανήτη Τατουΐν» στο Mos Espa, όπου υπάρχει ακόμα «το σπίτι που μεγάλωσε ο Luke Skywalker πριν τον καλέσει η Δύναμη»!!!

6η Ημέρα (Τρίτη 7/10): Ξεκινώντας από την Tozeur θα διασχίσουμε την εντυπωσιακή αλμυρή λίμνη/αλυκή Chott el Djerid με προορισμό την Douz. Οι οφθαλμαπάτες/αντανακλάσεις της λίμνης, θα μας μείνουν χαραγμένες ως το «καλωσόρισμα στη Σαχάρα», μιας που η Douz χαρακτηρίζεται ως η πόρτα προς την έρημο. Θα διανυκτερεύσουμε στην έρημο σε παραδοσιακές Βερβέρικες σκηνές, έχοντας δοκιμάσει παραδοσιακά εδέσματα ακούγοντας τοπική μουσική, κάτω από έναν ουρανό γεμάτο αστέρια.

7η Ημέρα (Τετάρτη 8/10): Σήμερα θα κυκλώσουμε το Jebil National Park όπως ονομάζεται το τμήμα αυτό της Σαχάρας. Θα επισκεφτούμε βερβέρικα χωριά στη Guermassa και κάποια εγκαταλειμμένα “Ksar” όπως ονομάζονται οι συστάδες σπιτιών με την μορφή οχυρών με την απίστευτη θέα στο άγριο τοπίο της περιοχής. Διανυκτέρευση στο Tataouine.

8η Ημέρα (Πέμπτη 9/10): Ξεκινάμε την επιστροφή μας προς το βορά, αποχαιρετώντας την Σαχάρα και, ακολουθώντας τα παράλια της Μεσογείου, θα διανυκτερεύσουμε στο Sfax, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και εμπορικό λιμάνι της χώρας. Ήταν βάση Βερβέρων πειρατών μέχρι τον 17ο αιώνα και σήμερα έχει σημαντική συμβολή στην οικονομία της χώρας.

9η Ημέρα (Παρασκευή 10/10): Η κύρια επίσκεψη της ημέρας, είναι η πόλη του El Jem, η οποία φιλοξενεί ένα τεράστιο ρωμαϊκό αμφιθέατρο / Κολοσσαίο (μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO), ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και για πολλούς καλύτερο και από το αντίστοιχο της Ρώμης. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε τα μεσογειακά παράλια πριν φτάσουμε στην Hammamet, το αγαπημένο θέρετρο καλλιτεχνών, όπου και θα διανυκτερεύσουμε.

10η Ημέρα (Σάββατο 11/10): Τελευταία μέρα του ταξιδιού μας στην Τυνησία. Θα «κατακτήσουμε» το βορειότερο άκρο της Αφρικής όπου θα βγάλουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες. Με την επιστροφή μας στην Τύνιδα, θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στο Sidi Bou Said και την Καρχηδόνα. Το απόγευμα θα έχουμε χρόνο να φρεσκαριστούμε στο ξενοδοχείο και να περπατήσουμε στην πόλη για τα τελευταία μας ψώνια στην Τυνησία πριν την επιβίβασή μας στο καράβι αργά το βράδυ.

11η Ημέρα (Κυριακή 12/10):Εν πλω προς Salerno.

12η Ημέρα (Δευτέρα 13/10): Αποβίβαση στο Salerno νωρίς το πρωί και μέσω εθνικού και επαρχιακού δικτύου θα διασχίσουμε από δύση προς ανατολή αυτή τη φορά τη νότια Ιταλία και θα φτάσουμε στο λιμάνι του Bari για μια σύντομη βόλτα στα σοκάκια του πριν την επιβίβασή μας στο πλοίο που θα μας γυρίσει στην Ελλάδα. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα στις 05.30 της Τρίτης 21/10 και στην Πάτρα στις 13.00.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://andelimototouring.gr/tour/

Για λεπτομέρειες και κρατήσεις: 210-6533968, info@andeli.gr

Στον σύνδεσμο σχετικό video:



