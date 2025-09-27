του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Francesco Bagnaia πήρε την πρώτη του νίκη σε Aγώνα MotoGP Sprint για φέτος και μετά την κατάκτηση της Pole Position συνέχισε ιδανικά το Σαββατούριακο του Motegi, sthn Iapvn;ia

O Ιταλός της εργοστασιακής Ducati πετάχτηκε πρώτος όταν έσβησαν τα φώτα, ενώ πίσω του βρίσκονταν οι Joan Mir, Pedro Acosta και Marc Marquez.

Πιο πίσω, ο περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Jorge Martin, έκανε λάθος στα φρένα της πρώτης στροφής έχοντας πάρει την εσωτερική και έπεσε, συμπαρασύροντας τον ομόσταυλό του, Marco Bezzecchi, ο οποίος εκείνη την ώρα έστριβε και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να τον αποφύγει. O Martin διαγνώστηκε με σπασμένη κλείδα, ενώ ο Bezzecchi έχει μόνο εκδορές και θα αγωνιστεί στον αυριανό Αγώνα.

Ο Bagnaia άρχισε αμέσως να απομακρύνεται, ενώ ο Acosta επιτέθηκε στον Mir στην πρώτη στροφή του 2ου γύρου και ανέβηκε στη δεύτερη θέση.

Ο Mir άρχισε τώρα να δέχεται την πίεση του Marc Marquez, ενώ μπροστά ο Bagnaia έκανε τον ταχύτερο γύρο (1:43.721) και συνέχισε να ανοίγει τη διαφορά.

Η πρώτη επίθεση του Marquez ήρθε στην πέμπτη στροφή του πέμπτου γύρου, όμως άνοιξε τη γραμμή του στην έξοδο και ο Ισπανός της Honda ανέκτησε την τρίτη θέση.

Αργότερα υπήρξε και μια δεύτερη απόπειρα από τον Marquez, χωρίς όμως επιτυχία, μέχρι που φτάσαμε στην 10η στροφή του 8ου γύρου, όπου ο εργοστασιακός αναβάτης της Ducati μπήκε στην εσωτερική, ο Mir αναγκάστηκε να σηκώσει λίγο τη μοτοσυκλέτα του και ο Marquez ανέβηκε στις θέσεις του βάθρου.

Μπροστά ο Bagnaia ήταν πάνω από 2.5 δευτερόλεπτα μακριά από τον Acosta, ο οποίος τρεις γύρους πριν το τέλος άρχισε να δέχεται την πίεση του Marquez.

Η επίθεση ήρθε στην 10η στροφή και ο Marquez ανέβηκε εύκολα στη 2η θέση.

Από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν άλλαξαν, με τον Bagnaia να παίρνει άνετα τη νίκη στον αγώνα Sprint με διαφορά 1.8 δευτερόλεπτα από τον Marc Marquez, που έκανε το 1-2 για την εργοστασιακή Ducati.

O Pedro Acosta κατάφερε να κρατήσει την τρίτη θέση, μπροστά από τον Joan Mir.

Ο Franco Morbidelli πήρε την πέμπτη θέση, με τους Fabio Quartararo και Luca Marini να ακολουθούν.

Οι τελευταίες βαθμολογούμενες θέσεις πήγαν στους Raul Fernandez και Ai Ogura, με τον Alex Marquez να μένει στην 10η θέση και έτσι ο Marc Marquez να χρειάζεται επτά λιγότερους βαθμούς από τον αδελφό του, για να στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP του 2025, από τον αυριανό Αγώνα.

