του Δημήτρη Διατσίδη

H 2η Ειδική Διαδρομή του Dakar Rally είχε μήκος 504 χλμ. από τα οποία τα 400 χλμ, ήταν τα χρονομετρημένα. Η διαδρομή έγινε κατά κύριο λόγο σε πετρώδες έδαφος με πολύ γρήγορα κομμάτια σε μέση ωριαία ταχύτητα.

Ο κάτοχος του τίτλου Daniel Sanders χρειάστηκε να περιμένει μόλις μέχρι τη 2η Ειδική Διαδρομή για να ξαναπάρει τον έλεγχο του Dakar, κερδίζοντας την Ειδική στην AlUla. Μετά από μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση σε ρυθμούς rally raid, δίπλα στον ομόσταυλό του Edgar Canet, ο Αυστραλός πέτυχε την 10η νίκη Ειδικής Διαδρομής στο Dakar Rally, και έγινε μόλις ο 22ος αναβάτης στην ιστορία του αγώνα που φτάνει σε διψήφιο αριθμό νικών.

Ύστερα από τις δύο επιτυχίες του στο prologue και στην 1η Ειδική, ο νεαρός Ισπανός της Red Bull Factory Racing κλήθηκε να ανοίξει τον δρόμο, ένα καθήκον που εκτέλεσε για περίπου 100 χιλιόμετρα, πριν από μια μικρή πτώση χωρίς σοβαρές συνέπειες, που επέτρεψε στον Sanders να τον πλησιάσει. Στο τέλος της Ειδικής των 400 χιλιομέτρων και αφού υπολογίστηκαν οι βαθμοί μπόνους για όσους ανοίγουν τη διαδρομή, η διαφορά μεταξύ των δύο αναβατών ήταν 1’35’’ υπέρ του Αυστραλού, ο οποίος πέρασε και στην κορυφή της γενικής κατάταξης, με προβάδισμα 30 δευτερολέπτων.

Πίσω από τους δύο αναβάτες της KTM, ο Ricky Brabec με την Honda σημείωσε τον 3ο καλύτερο χρόνο της ημέρας και παραμένει επίσης 3ος στη γενική, σε απόσταση 2’18’’ από τον πρωτοπόρο του αγώνα.

Οι διαφορές στην πρώτη πεντάδα του Dakar Rally παραμένουν σχετικά μικρές, με τον Tosha Schareina να ακολουθεί στα 4’41’’και τον Ross Branch με την Hero στα 7’46’’. Αντίθετα, ο Adrien Van Beveren έχει ήδη μείνει αρκετά πίσω, καθώς βρίσκεται 10ος στη γενική με διαφορά 14’09’’.

Στην κατηγορία Rally 2 σημειώθηκε μια μικρή “επανάσταση”, καθώς μια Honda πήρε για πρώτη φορά νίκη σε αυτή την κατηγορία, που υφίσταται από το 2022. Τη νίκη πέτυχε ο Πορτογάλος Martim Ventura, στην πρώτη του συμμετοχή στο Dakar. Έτσι, η Ιαπωνική μάρκα μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ που μέχρι σήμερα κυριαρχείται από την KTM (36 νίκες Ειδικών στην R2), ακολουθούμενη από τη Husqvarna (16) και τη Sherco(2). Παρ’ όλα αυτά, ο Ventura δεν κατάφερε να περάσει στην κορυφή της γενικής της κατηγορίας, όπου παραμένει πρώτος ο Michael Docherty, με προβάδισμα 19 δευτερολέπτων.

Στην κατηγορία Original by Motul, στην οποία διαγωνίζεται ο Έλληνας οδηγός κέρδισε ο Ρουμάνος Emanuel Gyenes, με ΚΤΜ

Ο Βασίλης Μπούδρος με τη δική του ΚΤΜ έκανε μια καλή ημέρα και οδήγησε σωστά και γρήγορα ανεβαίνοντας στην κατάταξη στην 67η θέση της 2ης Ειδικής και στην 12η της κατηγορίας, παρά το ότι στο δεύτερο μισό της διαδρομής είχε να αντιμετωπίσει τη σκόνη που άφηναν τα αυτοκίνητα των αγωνιζομένων, που έφτασαν τις μοτοσυκλέτες, μετά το σημείο ανεφοδιασμού.

Με αυτά τα αποτελέσματα ανέβηκε στην 74η θέση της Γενικής κατάταξης και στην 15η της κατηγορίας του.

Αποτελέσματα 2ης Ειδικής Διαδρομής:

Αποτελέσματα 2ης Ειδικής Original by Motul



Το Roadbook του Βασίλη Μπούδρου