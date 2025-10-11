Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Harley-Davidson, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου της dealership στην Αττική, στη συμβολή των οδών Ηφαίστου 2 και Λεωφόρου Ευελπίδων στο Κορωπί. Σε έναν χώρο 1,200 τ.μ., το κατάστημα φιλοξενεί το πλήρες σύμπαν της Harley-Davidson: τις πιο πρόσφατες μοτοσυκλέτες της μάρκας, αυθεντικά είδη ένδυσης και αξεσουάρ, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεργείου.

Με σύγχρονη αρχιτεκτονική και αισθητική που αντικατοπτρίζει τον αυθεντικό χαρακτήρα της Harley-Davidson, ο καινούργιος χώρος συνδυάζει τον θρύλο των μοτοσυκλετών με την καινοτομία, προσφέροντας μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης σε όλους τους επισκέπτες.



Σχετικά με τον Όμιλο Φάις

Ο Όμιλος Φάις αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα με εδραιωμένη παρουσία και διευρυμένο αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Με 45 χρόνια εμπειρίας των βασικών μετόχων, με ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 διεθνή brands, και με διαρκή επέκταση σε 6 συνολικά χώρες, o Όμιλος Φάις συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, ενισχύοντας την παρουσία του σε βασικές αγορές και διευρύνοντας το δίκτυό τoυ.

Σχετικά με την Harley-Davidson

Η Harley-Davidson συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο εμβληματικά brands παγκοσμίως, με ιστορία που ξεκινά το 1903 στο Milwaukee των ΗΠΑ. Έναν αιώνα αργότερα, εξακολουθεί να πρωτοπορεί στο χώρο των μοτοσυκλετών και του lifestyle, συνδυάζοντας αιχμή της τεχνολογίας με μια μοναδική κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει το πάθος για ελευθερία και περιπέτεια.