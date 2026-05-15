Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το MOTUL FIM Superbike World Championship συνεχίζει με αμείωτη ένταση το αγωνιστικό του πρόγραμμα μέσα στον Μάιο, αφήνοντας πίσω την Ουγγαρία και κατευθυνόμενο προς την Τσεχία για τον πέμπτο γύρο της σεζόν στο απαιτητικό Autodrom Most.

Η ιδιαίτερη χάραξη της πίστας, με γρήγορες στροφές που συνδυάζονται με έντονες ζώνες φρεναρίσματος, δοκιμάζει στο έπακρο αναβάτες και μοτοσυκλέτες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για έναν ακόμη απρόβλεπτο και συναρπαστικό αγώνα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και πάλι ο Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), ο οποίος διανύει μια ιστορική περίοδο κυριαρχίας.

Με 16 διαδοχικές νίκες και 25 συνεχόμενα βάθρα, ο Ιταλός έχει μετατρέψει τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε σημείο αναφοράς της κατηγορίας, ενώ επιστρέφει σε μια πίστα όπου πέρυσι πανηγύρισε μια εντυπωσιακή νίκη απέναντι στον Toprak Razgatlioglu σε μάχη μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Παρότι το Most θεωρούνταν «έδρα» του Τούρκου αναβάτη, ο Bulega απέδειξε ότι μπορεί να επικρατήσει παντού και ξεκινά το τριήμερο ως το απόλυτο φαβορί.

Ωστόσο, ο Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) πλησιάζει σταθερά τον ομόσταυλό του, με εννέα συνεχόμενα βάθρα να επιβεβαιώνουν την αγωνιστική του συνέπεια, και πλέον αναζητά την πρώτη του νίκη στο WorldSBK.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και ο Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), ο οποίος έχει πάρει τα περισσότερα βάθρα στο Most μεταξύ των ενεργών αναβατών, αν και θα πρέπει πρώτα να λάβει ιατρική έγκριση συμμετοχής μετά τον τραυματισμό του στο Balaton Park.

Από την πλευρά του, ο Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) μετρά ήδη δύο νίκες στο Autodrom Most και παραμένει σταθερά εντός πρώτης πεντάδας στους τελευταίους αγώνες, δείχνοντας ικανός να επιστρέψει δυναμικά στη μάχη των πρωταγωνιστών.

Με ανεβασμένη ψυχολογία ταξιδεύει στην Τσεχία και ο Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Ουγγαρία, ενώ τόσο ο Yari Montella (Barni Spark Racing Team) όσο και ο Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) προέρχονται από επιστροφή στα βάθρα και στοχεύουν στη διατήρηση της θετικής τους δυναμικής.

Εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία του Alberto Surra (Motocorsa Racing) στο Balaton Park, με τρεις τερματισμούς στην πρώτη οκτάδα, στοιχείο που επιβεβαιώνει την πρόοδό του με την Panigale V4R.

Ο Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) επανήλθε στην πρώτη πεντάδα για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες και το Most αποτελεί πίστα όπου στο παρελθόν έχει παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Στο στρατόπεδο της Yamaha, ο Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) δείχνει να επανέρχεται στα γνωστά υψηλά του στάνταρ, έχοντας καταγράψει το καλύτερο αποτέλεσμα της ομάδας στην Ουγγαρία, ενώ το Most αποτελεί παραδοσιακά μια από τις πιο δυνατές του πίστες, με σταθερή παρουσία στην πρώτη εννιάδα στις περισσότερες συμμετοχές του, ενώ ο ομόσταυλός του, Xavi Vierge, επιδιώκει άμεση αντίδραση μετά από ένα πιο απαιτητικό τριήμερο στο Balaton Park.

Ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) συνεχίζει να διατηρεί σταθερή παρουσία στην πρώτη εξάδα, έχοντας ήδη βρεθεί στο βάθρο στο Most το 2024, ενώ ο Axel Bassani αναζητά επιστροφή στις κορυφαίες θέσεις μετά από ένα πιο δύσκολο διάστημα, παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν.

Στη μάχη της πρώτης δεκάδας, ο Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing) άφησε θετικές εντυπώσεις στην Ουγγαρία και φιλοδοξεί να μεταφέρει αυτή τη δυναμική και στην Τσεχία, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πίστα δεν του έχει χαρίσει μέχρι στιγμής τα επιθυμητά αποτελέσματα στο WorldSBK.

Ο Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) κατέκτησε τον πρώτο του τερματισμό στην δεκάδα στην Ουγγαρία και στοχεύει στη συνέχιση της προόδου του, με τον ομόσταυλό του, Remy Gardner, να έχει επίσης πετύχει καλούς τερματισμούς στο Balaton Park.

Αλλαγές καταγράφονται και στη σύνθεση του grid, καθώς ο Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) θα απουσιάσει λόγω του τραυματισμού που υπέστη στο Balaton Park και θα αντικατασταθεί από τον Michael van der Mark, ο οποίος επιστρέφει σε αγωνιστική δράση με τα χρώματα της BMW.

Στη Honda HRC, ο Jake Dixon συνεχίζει την αποθεραπεία του από κάταγμα στον καρπό και τη θέση του διατηρεί ο Yuki Kunii, μετά το ντεμπούτο του στην Ουγγαρία.

Με τη μάχη του τίτλου να κορυφώνεται και τη δράση να διαδέχεται η μία την άλλη χωρίς ανάσα, ο γύρος των WorldSBK της Τσεχίας αναμένεται να αποτελέσει ακόμη ένα καθοριστικό κεφάλαιο στη φετινή σεζόν.

Στο Most επιστρέφει και η κατηγορία Sportbike, με την συμμετοχή του Έλληνα αναβάτη, Γιάννη Περιστερά.

Μετά από δυο Grand Prix που σημαδεύτηκαν από ατυχίες και μηχανικά προβλήματα, ο Γιάννης είναι έτοιμος στην Τσεχία να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο και να παλέψει για σταθερά αποτελέσματα στην δεκάδα και στο βάθρο.

